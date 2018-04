Školy dostanou program Hrou proti AIDS

"Nabídneme školám program Hrou proti AIDS, poprvé ho veřejnosti představíme na mezinárodním semináři AIDS a my, který se koná od 25. do 27. listopadu v Poděbradech," řekla prezidentka občanského sdružení Společně proti AIDS a drogám Dagmar Dvořáková."V soutěži chlapci a děvčata vysvětlí přednosti a nedostatky různých druhů antikoncepce, či se na příkladu fiktivního člověka, kterého si sami pojmenují, seznámí s psychosociálními, právními a medicínskými aspekty infekce," upřesnila s tím, že program si školy mohou objednat ve Státním zdravotním ústavu.Marie Brůčková z národní referenční laboratoře AIDS informovala, že v ČR bylo od počátku infekce do konce letošního září potvrzeno 431 HIV pozitivních, z nich 131 onemocnělo AIDS a 83 zemřelo. V přepočtu na milión obyvatel je podle ní nejvíce infikovaných v Praze, v západních a severních Čechách, kde se na šíření infekce podílí zejména prostituce a užívání drog, nejméně ve východních Čechách. Stoupá počet infikovaných žen.V ČR bylo zjištěno také 122 infikovaných cizinců. Zatímco v prvních letech infekce to byli hlavně afričtí studenti, v poslední době přibývají Evropané, zejména z Ukrajiny, Ruska a Německa, konstatovala Brůčková.Na Národní lince prevence AIDS 0800144444 lze získat veškeré informace o AIDS a ochraně před touto smrtící infekcí, lze volat bezplatně od pondělí do pátku od 13:00 do 18:00.