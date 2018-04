Školní svačiny jednoduše a originálně

Svačiny vložené Nejpopulárnější svačinou u nás zůstává "něco mezi dva chleby", světácky zvané sendvič. Zkuste čtyři vylepšení klasické dvojkombinace šunka-sýr. Slavný sendvič BLT (bacon, lettuce, tomatoe) Osmažte pár proužků slaniny, nechte na ubrousku okapat tuk a dejte stranou vychladnout. Potřete chleba máslem, (majonéza z originálního receptu se pro děti nehodí), položte na něj slaninu, rajčata pokrájená na kolečka a pár listů křupavého salátu. Svačinu doplňte kouskem ovoce a lahví s vodou. Sýrový sendvič s hrozným tajemstvím Potřete chleba tvarohovým sýrem, lehce osolte a poklaďte pár listy čerstvého špenátu. Tvaroh můžete předtím umíchat s trochou sladké papriky. A klidně přidejte jogurt, aby byl hladší. Nejdůležitější u tohoto sendviče je neprozradit dětem, že ty šťavnaté lístky jsou superzdravý špenát. Sytý sendvič s krůtím masem a salátem Oberte zbytky masa z nedělní pečené krůty nebo kuřete a dejte do ledničky. V pondělí ráno je nakrájejte nadrobno, smíchejte s pokrájenými rajčátky a okurkou a uložte na namazané chleby. Nejlépe se tahle náplň jí z poloviny plackového chleba, který je dutý. Nic se nikam nesype a navíc je to příjemná změna. Sladký sendvič s ricottou a hrozinkami Smíchejte sýr ricotta s trochou medu a hrozinkami. Pokud je večer předtím naložíte do ovocného džusu, bude to ještě lepší. Sladkou pomazánkou namažte bílý nebo oříškový chleba. Do pomazánky můžete nastrouhat i trochu mrkve.