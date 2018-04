Školní jídelny se lepší, dětské chutě naopak

ČTĚTE TAKÉ:

Někde si děti mohou vybrat z více druhů jídel. Hygienici pravidelně kontrolují dodržování norem a podmínky přímo ve školách.

Školy mají povinnost zabezpečit žákům možnost stravování. Někde mají vlastní jídelnu, jinde jsou společné pro více škol. Vznikají také pouze výdejny jídla.

Trendem budoucnosti bude podle odhadu odborníků centralizované stravování, které je levnější. Náklady na provoz hradí zřizovatel.

Loni kraje uvolnily na stravování čtyři miliardy korun, což činilo asi 6,5 procenta celkových výdajů regionálního školství ze státního rozpočtu, řekla Karolína Svobodová z tiskového odboru ministerstva školství.

Stát poskytuje dotaci na stravování také vysokým školám. Loni příspěvek činil 168 milionů.

Milionové částky investovaly kraje v uplynulých pěti letech do modernizace jídelen. Změnil se vzhled kuchyní, styl úpravy jídla. Přetrvává však nechuť dětí k polévce.

"Kuchařky mají povinnost všem školákům polévku dát, ale zejména žáci z druhého stupně se jí většinou ani nedotknou a učitelé je nutit nemohou," řekla ředitelka základní školy v Krásném Dvoře na Lounsku Alena Fialová.

Školní jídelny pravidelně kontrolují hygienici. Za nedodržení podmínek mohou uložit pokutu, výjimečně na určitou dobu jídelnu zavřít.

Namátkou hygienici prověřují také školy. Na toaletách musí téct teplá i studená voda, musí tam být papírové ručníky, podmínkou je pravidelný úklid. Za vše je zodpovědný ředitel.

Školy se snaží vyjít dětem vstříc automaty na pití či občerstvení. Řada žáků však za peníze určené na svačinu kupuje různé slazené nápoje, sušenky a podobně. "Proto jsme automaty zrušili a prodáváme v kiosku malý čaj za 50 haléřů a velký za korunu," uvedla Fialová.

Právě koupě nezdravých jídel se začíná ve školách rozmáhat. Naopak pozitivní podle učitelů je, že se zavedl pitný režim. Podle pedagogů by rodiče měli dbát i na přípravu svačin. Pokud totiž dítěti místo svačiny dají peníze, většinou je školáci utratí za něco jiného.