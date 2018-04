Škola zavařování: schovejte si léto do sklenice

V zimě díky zavařenému ovoci a zelenině budete mít vitaminy, navíc bez chemických konzervantů. A nejen to. Chladné dny vám při jejich konzumaci proteplí vzpomínky na léto, kdy jste zavařeniny připravovali.

Aby vám ovoce a zelenina co nejdéle vydržely, musíte při jejich zpracování dodržet některé zásady. Je jedno, jaký druh ovoce a zeleniny dáte dohromady. Můžete zavařovat prakticky cokoliv. Z netradičních kombinací většinou vznikají ta nejlepší jídla. Jednu zásadu však při zavařování musíte dodržet – nikdy nezpracovávejte nahnilé plody. Nestačí, že plesnivou část vykrojíte. Ovoce a zelenina jsou tak jako tak napadeny, tudíž jsou karcinogenní. Počítejte i s tím, že se vám zavařenina nejspíš zkazí a všechna práce bude zbytečná. Zavařované věci musí být také vždy čisté.

Aby si plody uchovaly co nejvíce vitaminů, je lepší dobu zavařování spíš zkrátit než prodloužit. Pokud se ale při zavařování zapovídáte nebo zakoukáte na televizi, nic se nestane. Nepovedený výtvor určitě nevyhazujte. Dá se využít třeba při přípravě omáček. A když zavařeninu dáte do menší skleničky, víčko ozdobíte látkou, převážete stuhou, budete mít vánoční dárek.

ŠŤÁVA Z ČERNÉHO BEZU

Příprava: 45 minut

* 2 kg plodů černého bezu * 1 l vody * 500 g cukru na každý litr šťávy

1. Bez otrháme z větviček, omyjeme, necháme okapat, přendáme do hrnce a trochu rozmačkáme.

2. Přilijeme vodu a povaříme. Vzniklou kaši necháme přes noc přes gázu vykapat do misky. Šťávu odměříme a na každý litr přidáme 500 g cukru. Poté ještě asi 15 minut povaříme.

3. Ještě horkou ji plníme do lahví a rychle uzavřeme. Pijeme naředěnou vodou nebo minerálkou.

NAKLÁDANÉ CUKETY A KVĚTÁK VE SLADKOKYSELÉM NÁLEVU

Na cca 5 sklenic po 0,7 l

Příprava: 60 minut, sterilování 15-20 minut

* 750 g růžiček květáku * šťáva z 1 citronu * 750 g mladých cuket * 1 hlavička česneku * 2 lžíce celého černého pepře * 4 lžíce oleje, nejlépe olivového

Na nálev:

* 750 ml vody * 500 ml bílého vinného octa * 500 kg cukru * 30 g soli

1. Květák rozebereme na menší růžičky a omyjeme. V hrnci uvedeme do varu vodu, okyselíme ji citronovou šťávou, vsypeme růžičky květáku a krátce předvaříme, stačí tak 2 minuty. Květák slijeme a ihned zchladíme ve studené vodě.

2. Cukety omyjeme a nakrájíme na kousky zhruba ve velikosti růžiček květáku. Na dno každé sklenice rozdělíme oloupané stroužky česneku, část kuliček černého pepře a po lžíci oleje.

3. Do sklenic naskládáme natěsno směs květáku a cuket, přidáme zbylé kuličky pepře a zalijeme horkým nálevem asi 1 cm pod okraj. Uzavřeme vyvařenými víčky a sterilujeme při 80-85 stupních asi 15-20 minut. Sklenice obrátíme dnem vzhůru a necháme chvíli stát na víčku.

Tip

Na přípravu nálevu můžete použít směs soli, cukru a koření Deko steril bez konzervačních látek nebo jakýkoliv svůj oblíbený nálev.

SICILSKÁ ZELENINA NALOŽENÁ V OLEJI

Na cca 3 sklenice po 0,7 l

Příprava: 60 minut

* 500 g květáku * 1 fenykl * 2 mrkve * 8 stroužků česneku * 250 ml bílého vinného octa * 100 g černých oliv bez pecky * 1 malá lahvička kaparů ve slaném nálevu * 1 lžička sušeného oregana * 1 lžička sušené bazalky * 1/2 lžičky sušeného tymiánu * 600 ml olivového oleje

1. Mrkve oloupeme a nakrájíme na kostičky. Fenykl omyjeme, očistíme a nakrájíme rovněž na kostičky. Česnek oloupeme.

2. Ocet spolu s litrem vody svaříme a poté k němu přidáme zeleninu. Povaříme asi 1 minutu. Necháme vychladit.

3. Přecedíme přes síto a zeleninu necháme dobře okapat. Poté ji promícháme s kapary, olivami a bylinkami a naskládáme do sklenic.

4. Zalijeme olejem až po okraj, dobře uzavřeme a necháme vychladit. Sklenice přechováváme na temném a chladném místě, kde vydrží asi 3 měsíce.

Tip

Sicilská zelenina naložená v oleji dostane pikantní chuť, když k ní přidáme ještě malé pálivé papričky.

JABLEČNÝ KOMPOT

Na cca 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 40 minut

* 400 g letních jablek * 400 g hrušek * kůra a šťáva z jednoho citronu, nejlépe bio * 50-70 g cukru * 3 lžíce rozinek * 2 kousky nalámané skořice

1. Ovoce oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na větší kostky.

2. Vložíme do hrnce, přidáme 300 ml vody a zbytek surovin. Zahřejeme a na mírném plameni necháme pár minut vařit, dokud ovoce není měkké. Horké naléváme do zavařovacích sklenic a sterilujeme 20-25 minut při teplotě 100 °C. Nebo kompot servírujeme rovnou.

Tip

Jablečný kompot může být i výborný dezert. Stačí, když jej nazdobíte šlehačkou a posypete nastrouhanou čokoládou nebo oříšky. Můžete jej zkombinovat i s pudinkem či našlehaným tvarohem.

ZAVAŘENINA Z BORŮVEK A HRUŠEK

Na 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 30 minut

* 600 g borůvek * 400 g hrušek * 1 kg želírovacího cukru 1:1 * 2 lžíce citronové šťávy

1. Borůvky omyjeme a přebereme, hrušky omyjeme, oloupeme, odjádříme a nakrájíme na malé kousky.

2. Borůvky a hrušky smícháme s želírovacím cukrem a citronovou šťávou, vložíme do hrnce a na silném plameni necháme chvíli vařit.

3. Stáhneme z plotny a ještě horkou zavařeninu plníme do lahví až po okraj, pevně uzavřeme a aspoň na 15 minut obrátíme dnem vzhůru.

Tip

Poměrně výraznou a ostrou chuť borůvek zjemní hrušky. Zavařenina bude mít netradiční chuť, když do ní přidáte ještě také banán, který před uvařením všech surovin vložíte do hrnce. Banán můžete nakrájet na tenká kolečka nebo na malé kousky.

BROSKVE V BÍLÉM RUMU

Na cca 2-3 sklenice po 0,4 l

Příprava: 45 minut + 4-6 týdnů na uležení

* 1 kg pevnějších broskví * 1 citron, bio * 400 g cukru krupice * 350 ml bílého rumu * 1 vanilkový lusk

1. Broskve omyjeme, oloupeme, rozkrojíme a zbavíme pecek. Dužinu nakrájíme na měsíčky. Citron důkladně omyjeme a nakrájíme na plátky. Vanilkový lusk překrájíme podle počtu sklenic.

2. Vyvařené sklenice naplníme broskvemi, plátky citronu a postupně je prosypáváme cukrem. Do každé skleničky dáme kousek vanilkového lusku a necháme přikryté stát, dokud se cukr nevsákne.

3. Potom je zalijeme rumem po okraj a uzavřeme. Necháme měsíc uležet v chladu a ve tmě, aby se ovoce proleželo v alkoholu. Během této doby je několikrát obrátíme dnem vzhůru, aby se cukr lépe rozpustil.

Tip

Místo vanilky přidejte kousky celé skořice nebo badyán a hřebíček. Ovoce můžete promíchat s cukrem a pak teprve plnit do sklenic.

RYBÍZOVÉ ŽELÉ

Na cca 5-6 sklenic po 250 ml

Příprava: 60 minut

* 1 kg červeného rybízu * 300 ml vody * 500 g želírovacího cukru 2:1 * 2 balíčky vanilkového cukru * 1 balíček kyseliny citronové

1. Rybíz omyjeme a otrháme ze stonků. Plody vložíme do hrnce a rozmačkáme. Přilijeme vodu a za stálého míchání zahřejeme, ne však k bodu varu.

2. Ovocnou kaši dáme na síto nebo do čisté utěrky a necháme z ní vykapat do misky šťávu. Po vychladnutí šťávu změříme, mělo by jí být asi 800-900 ml. Přidáme do ní želírovací cukr a promícháme, poté přimícháme i vanilkový cukr a kyselinu citronovou. Na silném plameni za stálého míchání vaříme asi 30 minut od okamžiku, kdy šťáva začne bublat. Horkým želé naplníme až po okraj vyvařené sklenice, dobře uzavřeme a asi na 10 minut obrátíme dnem vzhůru. Necháme vychladit a uložíme.

BROSKVOVÝ DŽEM

Na cca 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 45 minut

* 1 kg broskví * 500 ml bílého vína * 500 g želírovacího cukru 3:1 * 5 větviček rozmarýnu

1. Omyté broskve rozpůlíme, odpeckujeme a nakrájíme na kostičky. Spolu s rozmarýnovými větvičkami a vínem vložíme do hrnce a pod poklicí na středním plameni asi 30 minut vaříme. Přendáme do síta a necháme několik hodin vykapat do misky.

2. Šťávu odměříme a podle naměřené hodnoty přidáme adekvátní množství želírovacího cukru (je uvedeno na sáčku) a jak šťávu, tak cukr vložíme do hrnce. Přivedeme k varu a vaříme za stálého míchání nejméně 3 minuty.

3. Horkou hmotu nalijeme do vyvařených sklenic až po okraj, uzavřeme a aspoň na 10 min. obrátíme dnem vzhůru.

ZELENINOVÉ ČATNÍ

Na cca 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 60 minut

* 4 rajčata * 1 červená paprika * 1 zelená paprika * 2 nakyslá jablka * 1 chilli paprička * 3 malé cibule * 2 stroužky česneku * 1/2 lžičky mleté papriky * špetka kardamomu * 7 lžic bílého vinného octa * 60 g cukru * 1/4 lžičky soli

1. Rajčata krátce spaříme, oloupeme, zbavíme semínek a dužinu nakrájíme na kostičky. Papriky omyjeme, očistíme, zbavíme semínek a nakrájíme na malé kousky.

2. Jablka oloupeme, odstraníme jádřince a rovněž nakrájíme na malé kostičky. Chilli papričku omyjeme a rozpůlíme, odstraníme semínka a nakrájíme na tenké proužky. Cibuli a česnek oloupeme a nakrájíme najemno.

3. Veškerou zeleninu vložíme do velkého hrnce, přidáme mletou papriku, kardamom, ocet, cukr a sůl a vše dobře promícháme.

4. Přivedeme k varu a za stálého míchání vaříme asi 50 minut na mírném plameni.

5. Čatní poté naplníme do předem připravených vyvařených sklenic, dobře je uzavřeme a aspoň na 15 minut obrátíme dnem vzhůru.

Tip

Skořici a hřebíček nemusíte dávat jen do sladkých džemů. Tohle koření se dá klidně přidat i do zeleninových zavařenin. Pokud zvolíte tuto variantu, dejte do čatní o něco méně chilli papriky.

CIBULOVÉ ČATNÍ

Na cca 4 sklenice po 250 ml

Příprava: 60 minut

* 300 g červené cibule * 300 g bílé cibule * 1 velké jablko * 250-300 g cukru krupice * 150 ml červeného vinného octa * 150 ml červeného vína * 100 g rozinek (korintek) * 2 lžičky mletého zázvoru * 2 prolisované stroužky česneku * 1 lžička koření garam masaly * špetka skořice * sůl

1. Cibuli oloupeme, rozpůlíme a nakrájíme na plátky. Jablko oloupeme, zbavíme jádřince a nakrájíme na tenké měsíčky. Cibuli a jablka vložíme do kastrolu, zasypeme polovinou cukru a zahříváme, dokud se cukr nerozpustí a cibule nezačne lehce karamelizovat.

2. Potom podlijeme trochou vody a dusíme, dokud cibule a jablka nezměknou, trvá to asi 10-15 minut. Přilijeme ocet, červené víno, přidáme propláchnuté rozinky, zázvor, prolisovaný česnek, garam masalu, skořici, zbylý cukr, uvedeme opět do varu a vaříme do zhoustnutí. Při varu mícháme, a jakmile je čatní dostatečně husté, dochutíme solí.

3. Plníme ihned do dobře umytých sklenic, uzavřeme vyvařenými víčky a otočíme dnem vzhůru, alespoň na 10 minut.

Tip

Vynechejte jablka a použijte jakékoliv sezonní ovoce nebo čatní připravte pouze z cibule a dalšího sušeného ovoce podle chuti, např. meruněk, švestek či brusinek. Nebo místo jablek a rozinek použijte ředkvičky a feferonku.