VIDEO: Škola přípravy kávy podruhé. Cappuccino podle Petry Veselé

"Dlouho jsem kávu vůbec nepila, až cappuccino si mě získalo," přiznává baristka a dvojnásobná mistryně České republiky v přípravě kávy Petra Veselá.

Vizitka: Petra Veselá je dvojnásobná mistryně České republiky v přípravě kávy a zakladatelka kavárny a galerie U zlatého korálku v Jílovém u Prahy. Kávě se věnuje přes sedm let. Ve svém školicím středisku předává své zkušenosti těm, kdo se o kávu zajímají nebo s ní pracují.

"Často mám ale problém, že ho téměř nikde neumějí správně připravit," posteskla si i na stránkách své knížky O kávě.

Podle Petry Veselé by pěna na cappuccinu neměla vypadat jako bublinková čepice, kterou vytváří prostředky na mytí nádobí, a nápoj by neměl být tak horký, že si o něj při prvním usrknutí spálíte jazyk.

"Naopak. Je to krémový nápoj, který ihned po naservírování můžete celý vypít," vysvětluje baristka, která také upozorňuje na to, že na cappuccino nepatří skořice, ač vám ji na něj často nasypou, protože zbytečně přebíjí lahodnou chuť kávy.

Zjednodušeně je cappuccino vlastně espresso s mlékem a mléčnou pěnou, která má být zarovnaná po okraj šálku a její konzistence je jemná a hladká bez velkých bublinek. Lesklá a sametová pěna přitom tvoří necelou třetinu nápoje, tedy asi 1-2 cm.

Jak připravit cappuccino?

1. Nejdříve si připravíme klasické espresso do cappuccinového šálku, který jsme předem nahřáli. Přesný postup najdete ZDE.

2. Mezi tím, než káva nateče do šálků, si našleháme mléčnou pěnu. U některých kávovarů je třeba šlehat mléko až po přípravě kávy, protože se kávovar musí na šlehání více nahřát.

3. Pěnu pak z výšky asi pěti centimetrů nalijeme do šálku s espressem.

Tip: Aby se mléko pěkně našlehalo, je důležité, aby bylo pokud možno plnotučné a studené a konvička vychlazená. S naléváním pěny si můžete i hrát: zkušení baristé dovedou za pomoci mléčné pěny vytvořit na povrchu nápoje obrázky jako srdíčka, jablíčka, lístky a podobně. Říká se tomu latte art.

Jak našlehat mléko?

1. Je důležité, abychom nalili do konvičky správné množství mléka, a to právě do její poloviny, přibližně do výšky zobáčku. Pokud ho bude málo, mléko se nenašlehá.

Seriál o kávě Co se naučíte příště? V dalších dvou dílech našeho kávového speciálu vás Petra Veselá naučí připravoval latte macchiato ze sojového mléka a také vám představí přístroj zvaný vacuum pot. Více se dozvíte v následujících dvou týdnech.

2. Mléko napěníme pomocí trysky kávovaru, kterou vždy před použitím propustíme naprázdno, abychom si byli jisti, že v ní nezůstaly nečistoty a zkondenzovaná voda. Trysku vložíme do mléka v konvičce do hloubky asi jeden centimetr od hladiny.

3. Pustíme páru naplno a šleháme pěnu. Konvičku přitom posunujeme pomalu směrem dolů a můžeme ji trochu naklonit. Že má napěněné mléko správnou teplotu (cca 60 - 70 °C) poznáme tak, že už na konvičce neudržíme ruku. V tu chvíli vypneme páru a dál nešleháme. Mléko bychom převařili. Nakonec houbičkou očistíme trysku a opět propustíme páru.

4. Konvičkou s našlehaným mlékem klepneme o stůl, abychom zbavili pěnu velkých bublin, a promícháme krouživými pohyby. Je to důležité proto, aby byla pěna správně hladká a krémovitá. Pak ji nalijeme přímo doprostřed šálku s kávou.

Tip: Nemáte-li doma kávovar s tryskou, můžete mléčnou pěnu vyrobit pomocí elektrického šlehače a napěňovače mléka, který je k dostání v prodejnách s domácími spotřebiči.