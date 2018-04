Ruska slaví úspěchy se školou orálního sexu

Zpočátku Jekatěrina Ljubimová vedla kurzy spíše v teoretickém duchu. Ale na žádosti účastnic se rozhodla je vybavit robertky, prezervativy, lubrikanty a nafukovacími pannami pro praktický nácvik. Mužům je vstup zakázán, stejně tak dovnitř nesmí fotoaparát ani telefon.

Během tří hodin se Olga a další přítomné dámy všech věkových kategorií mohou bez zábran ptát a zkoušet si efektivní techniky uspokojování. Činí tak v páru (dvou žen), ale i před zrcadlem, protože podle Jekatěriny se ani při dobré technice nesmí zapomínat na vizuální dojem.

Ljubimová si v podnikání zakládá na diskrétnosti a snaží se vyvarovat oplzlostí. Pro ženy, které se stydí vejít do vulgárního světa ruských sex-shopů, nabízí umírněnou alternativu s vyškoleným personálem. A její metoda slaví úspěch. Pobočkami školy v Moskvě a Petrohradu projde za měsíc kolem tisíce dam. V současnosti se chystá expandovat do dalších ruských měst i do Španělska.

O sexuální tipy je velký zájem

"Některé z našich žaček jsou provdané také za cizince, třeba Španěly či Italy. Ženy, a samozřejmě také jejich muži, jsou velmi šťastní z toho, co se naučí," uvedla Ljubimovová pro deník El Mundo. Podle ní je většina účastnic kurzu vdaná, má děti a snaží se přivést závan vzrušení do manželské rutiny. Jedna prý na kurz dorazila až z Japonska.

Největší zájem je podle ní o kurzy orálního sexu a techniky hlubokého hrdla, další lekce jsou zaměřeny na anální sex, mužský orgasmus nebo thajský sex, při kterém se ženy naučí ovládat svaly v okolí vagíny a stahovat je při penetraci.

"Učíme ženy, jak probudit své vnitřní zvíře. Vybavíme je arzenálem sexuálních technik, které z nich učiní herečky a režisérky v posteli," slibuje Ljubimovová výměnou za sto eur, tedy asi dva a půl tisíce korun, které musejí zájemkyně zaplatit.

Podobné kurzy najdeme i na českém trhu, oproti Rusku jsou otevřeny i mužům. Zájemci i zájemkyně si však musí oproti Jekatěrininým kurzům připlatit, cena se pohybuje kolem čtyř tisíc korun.

