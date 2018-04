VIDEO: Škola manikúry. Naučte se zdobit nehty pomocí třpytek

0:30 , aktualizováno 0:30

Jednobarevné nehty jsou fajn, ale trendy strukturu i slavnostnější nádech jim nejlépe dodáte třpytkami. Pro komplikované zdobení ve stylu candy crush si raději zajděte do salonu, ale to základní zvládnete i doma. Manikérka Tamara Rotterová má tipy jak na to.