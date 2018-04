Škola líčení s vizážistkou hvězd: jak na všechny tvary obličeje

Jak správně nalíčit oválný obličej

Tvar obličeje editorky Kristiny lze označit jako ideál. Nenajdete na něm skoro nic, co by bylo nutné měnit. Přesto vizážistka našla místa, která s pomocí make-upu zamaskovala. Zkrátila opticky nos, vybrala vhodnou barvu make-upu a dotvarovala spodní ret.

Pryč s rýhami. Tvarování rtů. Maskování nosu.

Maskování nosu

Kristina není spokojená se svým nosem, chtěla by menší. "Vadí vám z profilu, ale tváří v tvář není vidět. Zepředu ho můžeme pouze o něco opticky zkrátit," poradila vizážistka a vzápětí nanesla tmavší make-up na špičku nosu a rozetřela ho. Ke ztmavení lze použít i hnědý matný stín a pak zapudrovat.

Tvarování rtů

Vizážistka se rozhodla dotvarovat spodní část rtů. Do koutků nanesla světlý korektor a pomocí štětečku překryla přirozenou linii rtů. Rty pak vymalovala světlou rtěnkou. "Když máte výrazně namalované oči, neměla byste používat i výraznou rtěnku," komentuje výběr odstínu Lucia Gibodová.

Pryč s rýhami

Vadí vám rýhy, které vedou od nosu směrem k ústům? Vizážistka to vyřešila světlounkým, až bílým korektorem. Malé množství nanesla do rýhy a štětcem rozetřela směrem ven do tváří. Podobně lze postupovat i u ostatních rýh.

Jak správně nalíčit čtvercový obličej

Lenka má obličej ve tvaru čtverce. Vizážistka z něj opticky vytvořila ovál tak, že na hrany čelistních kostí nanesla tmavší make-up, líčením oddálila oči od sebe, ztmavila obočí a pomocí konturovací tužky zvýraznila horní ret. A je to!

Oči od sebe! Již nikdy Marfuša. Jak "osekat" čelist.

Jak "osekat" čelist

Co na obličeji nechcete, to potlačte o odstín tmavším make-upem. Nemusíte ale utrácet za druhý přípravek, vizážistka radí promíchat váš make-up s trochou hnědošedého práškového stínu. Hrana, od které Lucia Lence ztmavovala tváře, je na fotce naznačená štětcem. Teď je obličej připravený na líčení jako plátno na obraz.

Lucia Gibodová Sympatická Slovenka, která už dlouho žije v Česku, spolupracuje s filmovými štáby, líčí známé osobnosti, modelky pro přehlídková mola a školí budoucí vizážistky. Její služby mohou vyhledat i soukromé zákaznice, které chtějí být krásnějšími.

Již nikdy Marfuša

"Podle jakési staré rady jsem si tvářenku nanášela šikmo od nosu ke spánku a doufala, že mi obličej natáhne na výšku," popisuje Lenka běžnou chybu. Správné místo pro nanesení tvářenky najdete tak, že vezmete dvě tužky a jejich překřížením najdete bod, kolem kterého nanesete trochu tvářenky a rozetřete ji doztracena.

Oči od sebe!

Do vnitřního koutku oka patří světlý stín, se kterým propojíte tmavší odstín fialově šedé nanášený od vnějšího okraje oka směrem k vnitřnímu. Pomalu přidávejte, abyste nestvořili monokl. Tmavý stín by měl být vidět, i když na sebe do zrcadla otevřete oči. Řasy nalíčila vizážistka jen na horním víčku, aby nebyly oči tak výrazně orámované.

Jak správně nalíčit kulatý obličej

U redaktorky Aleny Němečkové si vizážistka nejdříve hrála s vytvarováním obličeje. Pomocí štětce si našla správnou linii – část obličeje v části u uší vystínovala tmavším make-upem. Obličej se opticky zúžil. A to bez hubnutí.

Vykreslené rty. Štílhý nos. Jak na užší obličej.

Užší obličej

Kromě vystínování bočních partií, díky kterému se obličej více přiblížil ideálnímu oválu, si vizážistka poradila i s podbradkem, který Alenu štve. Pod bradu štětcem nanesla vrstvu tmavého make-upu a podbradek rychle zmizel. Pro střed obličeje Lucia Gibodová vybrala makeup podle barvy kůže ve výstřihu a zvolila takový, který svědčí mastnější pleti. Aleně se totiž v tzv. T-zóně pleť hodně leskne.

Štíhlý nos

Aby pleť před líčením byla naprosto dokonalá, vytáhla Lucia Gibodová ještě dva korektory. Pod oči vklepala světlejší odstín, aby zakryla skvrny. Korektor se nebojte nanést až k hranici s řasami, utlumí zčervenalé unavené oči. Korektorem přetřela i horní víčka až k obočí. I u Aleny vizážistka poopravovala nos. Křídla nosu vybarvila tmavším odstínem korektoru a nos dostal štíhlý tvar.

Vykreslené rty

Alena má menší oči, s dominantnějším horním víčkem. Lucia Gibodová vystínovala víčka světle šedivým odstínem, aby podpořila jejich kulatost. V hezky tvarovaném obočí pak jen sešikmeným štětcem doplnila mezírky tam, kde chyběly chloupky. Na horním rtu vprostřed konturovací tužkou vykreslila véčko, a to propojila s koutky rtů nad přirozenou linií rtů.