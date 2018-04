Skok do vody může zničit život

"Takovým typickým pacientem je mladý kluk, kterého nám přivezou přímo v plavkách. Většinou se zranil tak, že se chtěl vytáhnout před děvčaty a skočil po hlavě z co největší výšky. Ženám a dívkám se takový úraz stane málokdy. Asi je to tím, že mají menší snahu se předvádět," říká Jan Štulík.

"Sezona skokanů je od konce května do září. Jakmile se oteplí, hned to poznáme," dodává.

Nebezpečné stromy

Dalším letním úrazem je pád ze stromu. A lékaři tak mají nechtěný přehled o tom, jaké ovoce právě dozrává. Hodně lidí spadne z třešně a jabloně. Nejčastěji však z ořechu. Ořešák je křehký, a proto i silná větev snadno praskne. "Navíc bývá dost vysoký," varuje Jan Štulík.

Přibývá lidí, kteří si páteř zraní na kole. Dobře zvolená a správně nasazená cyklistická helma dokáže zabránit nejen úrazu hlavy, ale i zmírnit nebezpečí postižení krční páteře. "Po tom všem, co jsem na sále viděl, bych bez helmy na kole nejel ani pro mléko. A mé tři děti se bez ní na kolo nesmějí ani podívat," říká lékař Štulík.

A podobné to má s vodou, dříve skákal, teď už do ní chodí jen pomalu. "A dívat se na ostatní lidi, jak skáčou do tmavého rybníka, to je pro mě hrůza," říká doktor Štulík. Následky úrazu páteře bývají těžké, zejména pokud se přeruší mícha.

Platí přitom pravidlo, že čím výše se tak stane, tím hůře. Je-li mícha přerušena od čtvrtého krčního obratle nahoru, je ortel neúprosný: ochrnutí a dýchání jen pomocí přístrojů. Léčba takových úrazů je dlouhodobá. Pacienta čeká rehabilitace nejprve na spinální jednotce a později v rehabilitačním ústavu.