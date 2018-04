Lesbická láska je v módě. Sexkluby jen pro ženy lákají i heterosexuálky

Exkluzivní Skirt Club před nedávnem oslavil první narozeniny. Jednou do měsíce pořádá večírek pro pozvané dámy v nejluxusnějších londýnských apartmánech. Zatímco šampaňské teče proudem, dámy si postupně odkládají drahé šaty a odhalují pod nimi svůdné krajkové prádélko. Oblékly si ho dnes jen pro vzájemné potěšení. Na večírky Skirt Clubu totiž žádná mužská noha nevkročí.

Swingers party ovládají opilí oplzlí muži

„Vyzkoušela jsem současné elitní britské sexparty, ale já i můj partner jsme zjistili, že je obvykle ovládnou muži, kteří jsou navíc opilí a oplzlí. Zdálo se, že ženy do podobných podniků chodí hlavně proto, aby potěšily svého partnera. Chtěla jsem něco více na úrovni, kde by ženy opravdu měly dění ve svých rukách. Tak jsem se rozhodla to vyzkoušet s malou skupinkou svých kamarádek a muže úplně vynechat,“ prozradila čtyřiatřicetiletá manažerka vystupující pod jménem Geneviève britskému listu DailyMail.com.

Její nápad se uchytil. Kromě luxusního prostředí, kde mohou ženy bez obav objevovat svou sexualitu, zaručuje Skirt Club také anonymitu uživatelek stejně jako to, že jsou diskrétní a krásné. Do klubu se žena dostane pouze na doporučení známé nebo kamarádky a po krátkém pohovoru s Geneviève, která si je oťuká.

Dámy musí být vzdělané, kultivované, ale také ve vkusném oblečení i prádle. Jednu studentku prý Geneviève málem poslala domů, protože dorazila v „děsných kalhotkách z levného Primarku“, ale nakonec letěly kalhotky do koše a studentka na večírku zůstala.

Podle Geneviève její party zdaleka nejsou doménou lesbiček. „Ženy jsou sexuálně přitahovány dalšími ženami, i když nejsou homosexuálně orientované. Ženská sexualita je dnes proměnná a přizpůsobivá. Většina našich členek je vdaná, nebo má dlouhodobé vztahy s muži. Skirt Club je místo, kde se mohou vyřádit a pohrát s podobně zaměřenými ženami, a pak se zase vrátit ke svým dospělým životům,“ vysvětluje Geneviéve a dodává, že rozhodně nejde o seznamku, ale hlavně o divoké hrátky na úrovni.

Krásné ženy v sexy prádle a proudy šampusu

A jak vlastně večer v podobném klubu probíhá? Společnost vybraných krásných, sexy a inteligentních žen se sejde na smluvené exkluzivní adrese, ať už je to v Londýně, New Yorku, nebo Torontu, kam se Skirt Club rozšiřuje. Zpočátku všechny ženy popíjejí šampaňské a baví se jako na běžných dámských dýcháncích.

S vypitým alkoholem se nálada uvolňuje a ženy pomalu začínají flirtovat. Ledy pomůže prolomit třeba vystoupení sexy burleskních umělkyň (více o burlesce si přečtěte zde) a pak třeba i přednáška na erotické téma - typickým tématem je ženský orgasmus a sexualita. Po půlnoci se pak zábava rozjede naplno, dámy se svléknou do spodního prádla a vrhnou se na bodyshoty, nebo se jdou zabavit do samostatných ložnic a koupelen. Stejně jako na swingers party se mohou dámy jenom dívat, nebo se samy zapojit. Vše je jen na jejich chuti a naladěnosti.

„Pokud na podobném večírku není žádný muž, najednou máte pocit, že je to daleko víc o vašich přáních. Přicházíte prozkoumat svou ženskou sexualitu do posledního koutku, aniž byste musela myslet na to, že se předvádíte i před mužem, který vás přitom sleduje,“ svěřila se britskému deníku žena s přezdívkou Violet, která jeden z večírků Skirt Clubu navštívila. Své lesbické avantýry pak popsala i manželovi, který prý byl chápavý a neměl s tím problém.