Šití na míru je stále běžnější. Není jen pro vyvolené, tvrdí návrháři

"Šití na zakázku se už dávno netýká pouze několika vyvolených," shodují se designérky Radka Sirková a Anna Tušková, které společně tvoří módní značku Chatty.

Důvodů je víc, některé z nich shrnuje Roman Hanus, jednatel firmy Al Piano: "Zvyšují se nároky zákaznic na kvalitu, navíc se chtějí řídit aktuálními trendy. Jejich zájem souvisí i s tím, že v běžných obchodech kvalita spíše klesá a navíc nenabízejí dostatek velikostí."



"Mnoho žen má problém se v konfekci obléknout, mají třeba horní část těla přibližně ve velikosti 40, ale spodní ve velikosti 44," vysvětluje Martina Hollasová, zakladatelka salonu Tina Hollas Couture. "V oblečení ale nechtějí dělat kompromisy, chtějí, aby modely vyzdvihly jejich přednosti a nedostatky naopak potlačily. To v konfekci nenadiktujete, tam berete, co je," podotýká.



Japonský denim i látka od Valentina

Dvojice Chatty k tomu dodává, že lidé, kteří k nim chodí, oceňují také osobní přístup a lepší servis: "K tomu patří i celkový styling nebo pozdější úprava oděvů." Nejedná se přitom jen o ženy, až polovinu klientů prý tvoří pánové. Ti si do dílny v pražské Haštalské ulici nejčastěji chodí pro zakázkové džíny – právě ty jsou pro značku charakteristické.



"Pracujeme s třiceti druhy materiálů," chlubí se duo. "Je to třeba denim s voskovým zátěrem, surová japonská džínovina, šedý nebo hnědý denim s elastanem." Nechybí ale ani klasický materiál v odstínu indigo. Každý kus je unikát – to je ostatně hlavní devíza všech dobrých ateliérů. Spolu s citlivým přístupem a s charakterem, s něčím, co tvůrce odlišuje od ostatních.



Zatímco v případě Chatty jsou to džíny, Martina Hollasová si potrpí na stoprocentně přírodní materiály, nejlépe na ty s certifikátem bio; v ateliéru Al Piano se zase o "wow efekt" starají látky od luxusních italských značek, jako je Valentino, Ungaro nebo Loro Piana.



Za týden to nebude

Pochopitelně platí, že co studio, to jiný typ zákaznic. Na jednom se ale shodnou všichni: nejedná se jen o movité manažerky. "Jsou to ženy, které mají jasnou představu o tom, co chtějí nosit, a očekávají od oblečení pohodlí, kvalitu, ale taky originalitu," shrnuje Martina Hollasová. Dodává, že táhne i příjemná atmosféra: do ateliéru si ženy vyrážejí odpočinout, posedět, popovídat.



Kolik přibližně zaplatíte Chatty

Džíny: od 7 500 Kč

Svatební šaty: od 20 000 Kč Al Piano Dámská halenka: od 3 000 Kč

Dvoudílný kostým: od 12 000 Kč

Šaty z exkluzivní látky: od 20 000 Kč Tina Hollas Couture

Bio tunika: od 3 000 Kč

Hedvábné šaty: od 9 000 Kč

Sukně, kalhoty: od 7 000 Kč

Trenčkot: od 9 500 Kč

Vyladit termíny ovšem může být i poměrně problematické. "Řada našich zákaznic má velmi náročné zaměstnání nebo se třeba starají o děti," popisuje Roman Hanus z Al Piano. "Pak je náročné jednotlivé zkoušky naplánovat, často proto vyrážíme ke klientkám domů nebo do zaměstnání."



Pokud si necháváte šít na míru, počítejte raději s několika zkouškami – šaty na ples, který bude za týden, dokáže tak rychle vytvořit málokdo. Připravit si musíte trochu víc peněz, než když nakupujete v běžné konfekci, platíte ovšem za kvalitu šití a obvykle i mnohem větší výdrž materiálu.

