Sisi, první anorektička

Sisi, Alžbětu Habsburskou-Wittelsbachovou, manželku Františka Josefa I., proslavily nejen romantické filmy, ale také její krása a zvláštní chování. Sisi (sama císařovna používala svou přezdívku s jedním "s") se nechovala podle dvorních pravidel. Byly její problémy psychické, či fyzické?

Tehdejší medicína nevěděla mnoho o skutečných příčinách nemocí, o tom, že by psychické problémy mohly způsobit nemoc těla, ještě nikdo neuvažoval. Sisi trápily nedefinovatelné obecné návaly slabosti, anémie (nedostatek železa), silná nervozita, deprese, migrény. Svou psychickou labilitu léčila instinktivně metodami, které dnes používají moderní terapeuti. Bohužel své sportování i střídmou stravu hnala do extrémů.

Anorexie není nic nového

"Doufám, že v mé příjemné společnosti budeš mít opět radost... z jídla," napsal jí manžel 8. února 1896. Alžběta často trpěla nechutenstvím, trápila se půsty a mnoha různými dietami, popisuje Jutta Wellmannová ve své knize Tajemství císařovniny krásy.

Živila se téměř jen mlékem a pomerančovou, citronovou či jinou ovocnou šťávou, dále šťávou vymačkanou ze špenátu a z masa. Jednou objevil František Josef na prostřeném stole načervenalý nápoj, jehož substanci nedokázal uhodnout. Byla to šťáva vylisovaná ze šesti kilogramů hovězího masa. Ve své době byla totiž považována za prostředek na hubnutí.



Celkově u Sisi bylo možné pozorovat příznaky chorobného nechutenství (anorexia nervosa): půsty, posedlost pohybem, nervozitu, přehnanou aktivitu, hypersenzibilitu, depresi, narcismus, bolesti hlavy, otoky z hladu a anémii. Zajímavé je, že podobné stavy ji přepadaly hlavně ve Vídni, kde byla spoutaná pravidly a pod neustálým dohledem. Na cestách jedla ráda a vydatně.

Jak zaplašit depresi

Zbožňovala rychlou a riskantní jízdu na koni, plavání, chůzi, při které jí téměř nikdo nestačil, šerm, gymnastiku. Vše mnoho hodin denně a bez vydatné stravy. Vše v pevné šněrovačce, v dlouhých šatech z mnoha vrstev látky, které neumožňovaly tělesnou termoregulaci. Při jízdě musela používat dámské sedlo, které se však nehodilo pro její závodní jízdu a krasojízdu, příliš zatěžovala kyčle a zádové svaly.

Proč to všechno? Zřejmě byla velice ješitná a snažila se udržet svou krásu. Zřejmě také trpěla depresemi. Lapená ve zlaté kleci už od šestnácti let plnila povinnosti císařovny. Instinktivně si tedy možná vybrala sport jako psychoterapeutickou metodu, kterou by jí zřejmě doporučili i současní odborníci.

Dnes se této metodě říká Jogger-High. Rozproudí se látková výměna, do těla se dostane více kyslíku, odplavují se škodliviny, zvyšuje se hladina serotoninu (hormonu štěstí). Sport zaplaší depresi na mnoho hodin. I dnes se mnoho nemocí léčí jezdeckou terapií. Pocit, že člověka nese živé a silné zvíře, že je možné mu důvěřovat a vést je, dává nemocnému novou sebedůvěru. Odborníci také vědí, že nedostatek slunečního světla může vyvolat deprese. Sisi za sluncem utíkala na jih. Dnes ozařování spektrálními lampami pomáhá těžce nemocným pacientům.