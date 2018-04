Dokonalá hledá dokonalého. Dokud osamělí z nároků nesleví, zůstanou sami

Co se náročnosti týče, vedou jednoznačně ženy. Zdá se, že nikdy nebyly náročnější než právě teď. Platí to samozřejmě pro ty vzdělané a ekonomicky soběstačné.

Libuše Konopová Spisovatelka a vztahová koučka vede poradnu Profesionální výběr partnera a na stránkách OnaDnes.cz se jí můžete zeptat v seznamovací poradně.

"Mám všechno, ke štěstí mi chybí jen normální partner," stěžují si často klientky seznamek. Odpověď na otázku, jak že by ten normální partner měl vypadat, obvykle začíná takto: Stačí, bude-li inteligentní a aspoň trochu hezký… Ale to je jen nesmělý úvod a po kratší odmlce se rozjede seznam dalších požadavků: měl by být charismatický, neodolatelný, zároveň ovšem věrný, vysoký, nejlépe tmavovlasý, no, na zjevu sice nezáleží, ale široká ramena by byla optimální, samozřejmě žádné břicho a pleš, měl by být movitý a určitě pracovitý, aby si poradil s domem i zahradou, žádný nudný ňouma, ale ani dobrodruh do větru a už vůbec ne profláknutý sukničkář, určitě nekuřák, vyhýbající se hospodám, alkohol jen v rodinném kruhu a ještě k tomu s mírou, vtipný, aby byla legrace, hodný táta, který bude mít rád i moje děti…

Když je seznam dokončen, stojí s nimi v místnosti virtuální George Clooney, opřený o poslední model terénního vozu, s rýčem v jedné a roztomilým dítětem v druhé ruce a drží fotografii svého ukázkového domu s pěstěnou zahradou. Pan Dokonalý čeká, až ho konečně dotyčná dáma objeví a vysvobodí z jeho nekonečné samoty a tápání v moři nevhodných, protože s těmi se on, vzor mužnosti, nezahazuje. Se sexem totiž čeká až na tu pravou, neboť jakákoli promiskuita je mu totiž bytostně cizí.

Mužům stačí usměvavá a zdravě vyhlížející

Dobrá seznamka na Internetu? Která seznamka se osvědčila? Najdete na fóru eMimino.cz

Pánové jsou díky svému naprogramování rozmnožovatelů o hodně skromnější, co se požadavků na partnerku týče. Ke štěstí jim většinou stačí usměvavá, zdravě vyhlížející žena. A je vymalováno. Bude-li navíc pěkná a schopná obdivných reakcí, není co řešit. A mezi námi - takových jsou mraky.

Pravda, i pánové mají své strašáky, zabijáky sebevědomí. Někteří pozorovatelé například šíří kontroverzní tvrzení, že aktivní humor muže odrazuje, neboť demonstruje ženskou sílu a nezávislost, což mužské sebevědomí dovede pořádně nahlodat. Praxe v Česku však na druhou stranu ukazuje, že existuje spousta mužů, kteří inteligentní humor u žen oceňují a chytají se na něj jako mouchy do pavučiny.

Hlavně, aby mě měl rád? Taky špatně

Jak z bludiště marného hledání ven? Jak najít přijatelného partnera v dohledné době? Takového, který sice není ztělesněním dokonalosti, ale s nímž se bude příjemně žít? Což na to jít opačně, to znamená hodit všechno za hlavu a říct si: Je mi jedno, jaký bude, hlavně, aby mě měl rád?

Taky špatně! Tenhle postoj, hodný skromné Popelky, by byl v konečném efektu pěkně kontraproduktivní. Žena, která nic nepožaduje, muže také k ničemu nemotivuje.

Ale jak je vidět, seznamovací potíže se nevyhýbají ani celebritám, u kterých bychom nezájem nečekali, jako je třeba Jaromír Jágr.

Co z toho plyne? Že i zde platí zlatá střední cesta. Redukce celého toho dlouhatánského seznamu na dvě, maximálně tři nejdůležitější priority. A ujasnit si, co budoucí partner bezpodmínečně musí a nesmí mít.