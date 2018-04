Simona Stašová o Jiřině Bohdalové: Plakat jsem ji viděla jen dvakrát

Viděla jste mámu někdy plakat?

Počkejte, to se musím zamyslet... Jo jednou, dvakrát... Jednou to bylo, když zemřela její maminka, moje babulinka. A pak taky, když se rozešel s námi Radek Brzobohatý. Přišel k nám do rodiny, když mi bylo devět, to si mě máma právě vzala k sobě, od té doby s námi bydlel a po pěti letech se vzali. Odešel, když mi bylo šestadvacet. Byl to skvělý člověk a oni dva se moc milovali. To, že odešel, bylo bolestivé, ale takový už je život, vzpomínky na něj ani mámě, ani mně nikdo nevezme.

Co máte na mámě nejradši vy sama?

Že je to holka do nepohody. Nezradí vás nikdy. Nikdy! A má talent být kamarád, to vám řekne spousta jejích přátel - a že jich má. Taky miluju, jak se na všechny trable dívá z té humorné stránky, vždycky všechno končí srandou. Za to ji miloval i Radek. Je geniální vypravěčka. A když něco řekne, tak si za tím stojí a nemění názory jak ponožky. Máma je silná osobnost a má v životě jasno a uklizeno.

Koncem roku 2013 vaše maminka poskytla smutný rozhovor, kde si stýskala nad útoky bulváru a negativními ohlasy lidí, které mj. dávala do spojitosti se státním vyznamenáním od prezidenta Miloše Zemana. Už ji tohle negativní rozpoložení přešlo?

Moje máma si státní vyznamenání zasloužila už dávno, tedy pokud se budeme bavit o tom, že by herci měli dostávat státní vyznamenání, o čemž obě dvě s mámou pochybujeme. Ale budiž, hercům se dávají, a v tom případě mi řekněte ještě další žijící hereckou legendu, která tady v Česku je. Kolik legend v tomto státě pobavilo od malých dětí až po ty nejstarší a kolik lidí rozdalo tolik radosti druhým jako moje máma? A jestli se rozhodl pan prezident Miloš Zeman? Kdyby se nerozhodl on, tak by se rozhodl někdo jiný, kdo by tam právě byl. A že si máma posteskla? Negativní ohlasy jsou vždy od lidí, kteří sami nic nedokázali a jen mají čas na to, aby zkazili chuť těm, za kterými už nějaká ta kvalitní práce stojí. Ale věřte mi, že ten postesk neměl delšího trvání než do večera toho dne. Život je úplně o něčem jiném než o vyznamenáních a negativních ohlasech na ně.

V jakých názorech na maminku se lidé nejvíce mýlí?

Kteří lidé? Myslíte ti, co píší v diskuzích pod bulvárními články? Jak tam šplíchají špínu na kohokoli, na cokoli a vlastně ve výsledku na svůj vlastní zmařený život, který utrácí tímto balastem? Lidé, kteří moji mámu znají naživo, doopravdy, tak ti vědí, že je maximalista, že má jadrný slovník, který je ovšem velmi vtipný, ale hlavně, že je to holka, na kterou se můžete spolehnout. Nikdy vás nenechá ve štychu. Nikdy. Když může, tak pomůže. Ale nezapomíná. Máma nezapomíná nic lidem, kteří jí ublížili, a je to tak správné. Máma není splachovací. Máma si umí vážit přátelství a už natolik zná život, že pokud jí chce někdo ublížit, tak vlastně ten dotyčný drží v ruce bumerang, ublíží ve výsledku jen sám sobě a máma pro to nemusí vůbec nic udělat. To, co odhodíš, se ti prostě vrátí.