Simona Krainová: Kapra a salát v cizině neumějí

„Pro mě představa Vánoc je opravdu pohádkový svět, pohádky v televizi a koledy a sníh, který v Paříži bývá málokdy. Já si to jinak nedovedu představit. Nový rok budu trávit ve Vysokých Tatrách. Jedu na lyžovačku s rodinou. Beru sestru a bude to celé mít takové rodinné pojetí, protože tam bude hora dětí. Moje kamarádka má holčičku, sestra má malého kluka, takže to bude takový hodně ukřičený barák plný dětí a já se na to docela těším.“

Na pohodu a klid se Simona Krainová těší i proto, že se před čtvrt rokem rozešla s dlouholetým francouzským přítelem. „Snažila jsem se o tom nemluvit. Vzhledem k tomu, že jsem dělala svůj kalendář, jsem nechtěla, aby tohle bylo hlavní téma. Už prostě spolu nežijeme,“ konstatovala topmodelka stručně.

Na Vánoce a na dárky rád vzpomíná snad každý. Stejné je to i u jedné z našich nejkrásnějších žen: „V dětství mne vždycky potěšil každý dárek, nějaká ta panenka, nebo cokoliv jiného. Už jenom to napětí, když jsem rozbalovala krabice - co v nich bude? Ale je fakt, že v dětství jsem Vánoce prožívala daleko více coby obdarovávaná a každý dárek pro mě byl určitě úžasný a nádherný. Musím říci, že dnes už je to úplně naopak. O Vánocích mám největší radost z toho, že dárky mohu rozdávat. Najednou mám ukrutné potěšení z toho, obdarovávat své blízké něčím, co jim udělá radost. Já se vždycky podívám, jestli pod stromkem něco mám, ale pak už jen napjatě čekám, až ten můj milý člověk rozbalí dárky ode mne, že ani nemám čas vybalovat ty svoje.“

Ovšem jeden dárek si přece jen Simona nadělila už před Vánoci. Byl to právě již zmíněný kalendář lehce erotických fotografií, kterému známá modelka říká „moje miminko“.

„Samozřejmě, že kdybych neměla kolem sebe partu úžasných lidí, kteří mi pomohli to miminko stvořit, tak bych se tak daleko nedostala. V první řadě to byl hlavní sponzor Pavel Duba, můj dlouholetý přítel, díky němuž všechno vzniklo. Bez jeho finančního přispění by se kalendář nemohl nikdy realizovat v takovém luxusním provedení. Byl to těžký porod, protože u nás je těžké něco takového udělat. A co si cením nejvíce, je absolutní volnost, kterou mi Pavel při realizaci kalendáře dal. Věřil mi, a to mu nezapomenu. Dalším tatínkem je samozřejmě Jakub Ludvík, který mne fotí už dlouho, a známe se, což je velká výhoda. On ze mě dokáže dostat kus duše, což se nepodaří každému fotografovi. Na jeho fotkách je vždycky je kus mého já. Cítím to tak, a to je pro mě důležité. Já si opravdu myslím, že Jakub je u nás mistr černobílé fotky. Opravdu se mi líbí jeho práce,“ vyprávěla Simona.

Na kalendáři se podle ní dále velice silně podepsala i stylistka Jarmila Malíková, která vymyslela kostýmy. „Bez ní bych to nedokázala, stejně jako bez Hristiny Georgievské, mojí vizážistky. Také Milada Karasová mi pomohla při výběru fotek a kromě toho to měla celé na starosti. Vždycky, když byl nějaký problém, hodila jsem to na ni a ona se o všechno postarala a všechno zařídila,“ pochválila topmodelka tým svých spolupracovníků.