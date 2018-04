Pohoštění na Silvestr: bliny, bruschetty, sýry a všechno možné ve slanině

Párečky obalované ve slanině, v angličtině pigs in blankets (volně přeloženo jako prasátka v peřinách), jsou v anglosaském světě tradiční předkrmy a chuťovky během vánočních svátků a novoročních oslav. Kromě párečků si s dobrou slaninou skvěle rozumí i sladké datle, sušené švestky (tzv. devil on horseback, neboli čert na koni) i cibule.

Pokud nepatříte k milovníkům slaniny, pak dejte na americkou variaci receptu. V té je slanina nahrazena listovým těstem, těstem na croissanty nebo třeba těstem na pizzu. Pohrát si můžete i s náplněmi a párek nahradit upečenou mrkví, jalapeňo papričkami nebo chorizem.



Párky ve slanině

Na 12 „prasátek“:



6 plátků prorostlé pravé anglické slaniny

12 párečků (ideální je chipolata, cumberland aj. menší druhy)

párátka na zajištění

Postup:



Pokud použijeme pravou anglickou slaninu (bývá větší, v tlustších plátcích a oproti své české příbuzné je syrová), natáhneme ji před balením párečků na dvojnásobek délky. Slaninu pak rozkrojíme podélně napůl, aby vznikl úzký proužek. Slaninu omotáme kolem párku, zajistíme párátky a dáme péct do předehřáté trouby na 200 stupňů Celsia, dokud nezhnědnou, přibližně na 15 minut.



Švestky pečené ve slanině

Ingredience:



15 až 20 sušených švestek

7 až 10 plátků anglické slaniny

párátka

Postup:



Sušené švestky zalijeme horkou vodou a necháme 15 minut máčet, aby nasákly vodou. Slaninu nakrájíme na proužky a obtočíme jí švestky, vše zajistíme párátky. Pečeme v rozpálené troubě asi 10 minut, nebo opékáme na pánvi, dokud slanina není křupavá.



Datle s mandlí ve slanině

Ingredience:



15 až 20 datlí

15 až 30 mandlí

7 plátků anglické slaniny

párátka

Postup:



Vypeckované datle naplníme jednou až dvěma mandlemi a obalíme ve slanině. Pokud používáme pravou anglickou slaninu, zopakujeme postup jako u párků. Slaninu zajistíme párátky a datle pečeme v troubě rozpálené na 200 stupňů Celsia přibližně 15 až 20 minut, dokud nebude slanina křupavá.



Plněné cibule pečené ve slanině

Ingredience:



6 velkých cibulí

6 plátků anglické slaniny



olivový olej

7 čerstvých snítek rozmarýnu



2 lžíce másla

6 lžic řeckého jogurtu



česnek dle chuti



sůl a pepř

Postup:

Cibule vaříme 15 minut ve vodě. Vyjmeme je, a dokud jsou stále teplé, odřízneme jim vršky a opatrně je vydlabeme. Vydlabanou hmotu nakrájíme, dochutíme solí a pepřem, česnekem a rozmarýnem a smažíme na olivovém oleji. Když cibule změkne, přidáme dvě lžíce másla a necháme ho rozpustit. Nakonec vmícháme do směsi jogurt, a když se vše spojí, odstavíme z plotny a necháme 5 až 10 minut odpočívat.

Cibule umístíme na plech s pečicím papírem a obtočíme každou plátkem slaniny, který zajistíme snítkou rozmarýnu. Pak je naplníme cibulovou směsí s jogurtem a pečeme v troubě rozpálené na 190 stupňů Celsia asi 30 minut.

Bliny s čerstvým sýrem a kaviárem

Ruské lívance bliny si můžete udělat i v miniaturní verzi, která si skvěle rozumí s kaviárem, uzeným lososem, ale třeba i sušeným rajčetem v oleji.



Ingredience:



130 g hladké mouky

70 g pohankové mouky

půl lžičky kypřícího prášku

180 ml mléka

1 vejce

2 lžíce másla

sůl

créme fraiche nebo zakysaná smetana

kaviár

citron



Postup:

Nejprve smícháme všechny suché ingredience - obě mouky, kypřící prášek a sůl. V jiné misce smícháme mléko, vajíčko a 1 lžíci rozpuštěného másla. Poté spojíme suché a mokré ingredience a důkladně promícháme, těsto necháme půl hodiny odpočinout.

Na rozpáleném másle opékáme malinké lívance z obou stran, dokud nezezlátnou. Ozdobíme čerstvým sýrem nebo zakysanou smetanou, trochou kaviáru a zakápneme citronem.



Tip: Bliny si oblíbíte i v kombinaci s tzatziki a sušeným rajčetem, uzeným lososem, kapary, koprem, ale i nasladko s marmeládou nebo džemem.



Bruschetta se uzeným lososem

Bruschetta je opravdová rychlovka, jejíž skvělá chuť je stejně jako u ostatních italských receptů naprosto závislá na kvalitě použitých surovin.



Ingredience:

toustový chléb, veka nebo bageta



olivový olej

uzený losos



kopr

zázvor

Postup:

Bagetu si nakrájíme na 2 cm široké plátky a opražíme na suché pánvi, případně necháme plátky bagety asi 5 minut opékat v troubě rozpálené na 230 stupňů Celsia. Pečivo zakápneme olivovým olejem, položíme na něj plátek uzeného lososa a dochutíme nasekaným koprem a zázvorem.

Tip: Skvěle bruschetta chutná i s nakrájenými cherry rajčátky, olivovým olejem a bazalkou nebo s dobrým sýrem.



Sýrové variace

Pokud máte v plánu popíjet se svými hosty víno, můžete je občerstvit i výběrem sýrů od měkkých přes ty s ušlechtilou plísní na povrchu až po sýry s modrou plísní a doplnit je oříšky a ovocem. Můžete použít čerstvé ovoce, jako jsou jablka, kuličky hroznů, hrušky, které se nejvíc hodí k měkkým a kozím sýrům, nebo třeba čerstvé fíky. Ty se nejlépe hodí k ušlechtilé plísni.



Sušením se chuť ovoce koncentruje a vedle sýrů tak obstojí možná ještě o něco lépe než ovoce čerstvé. Hledejte spíše nedoslazované sušené plody, jako jsou brusinky, švestky, meruňky nebo exotické datle a fíky. Můžete je tak zkombinovat i se suchým vínem, které vám nebude kvůli sladkosti ovoce připadat kyselé. Pokud přeci jen zvolíte sladší ovoce, doporučují odborníci vybrat i víno s vyšším zbytkovým cukrem.

Sýry s ušlechtilou plísní na povrchu skvěle zkombinujete i s marmeládami, čatní a povidly. Skvěle sedí také k sýrům s modrou plísní v kombinaci s vínem s vyšším obsahem zbytkového cukru. Zkuste povidla, cibulové čatní, fíkovou či meruňkovou marmeládu, zajímavá je i kombinace pomerančové marmelády se sýry s modrou plísní.



Příklady chutných kombinací:



sýr s modrou plísní

sušená datle

lískové oříšky

sladké víno z Bordeaux

hermelín

sušená brusinky

piniové oříšky

chardonnay

lučina

sušené meruňky

kešu

polosuchý ryzlink z Moravy nebo německé Mosely

Zelení šneci

Ingredience:

1 listové těsto

150 g šunky

1 ricotta

1 lučina

1 vejce

sezamová semínka

1 lžička mletého zeleného čaje matcha na obarvení



Postup:

Ricottu s lučinou rozšleháme z kapkou mléka. Přidáme v trošce vody rozmíchaný čaj matcha a zapracujeme do směsi. Těsto rozválíme a poklademe plátky šunky, potřeme směsí a zarolujeme. Dáme přibližně na půl hodiny do lednice. Poté nakrájíme roládu na plátky silné asi 1,5 centimetru (můžeme použít na krájení nit, aby se roláda moc nesplácla), poklademe na pečicí papír, potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme sezamem. Dáme péct do vyhřáté trouby na 200 stupňů Celsia a pečeme cca 18 až 20 minut.

Kuřecí trojhránky s avokádem

Ingredience:

1 hranatý chléb

3 větší kuřecí prsa

2 zralá avokáda

rukola

dijonská hořčice

citronová šťáva

sůl, pepř



Postup:

Kuřecí prsa dáme zakryté péct do trouby. Plátky hranatého chleba rozdělíme na půlky nebo na čtvrtky, podle toho, jak velké sendviče si přejeme.

Avokádo zbavíme slupky a nakrájíme na menší plátky.

Na připravené chlebové trojhránky položíme lístky rukoly, natrhané kousky pečeného kuřecího masa a plátky avokáda. Přidáme hořčici na dochucení a zakápneme citronovou šťávou, případně ještě můžeme osolit a opepřit. Osolte dle chuti. Přiklopíme druhým plátkem chleba a spojíme ozdobnou jehlou.