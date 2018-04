Silvestrovské menu: rýžové koule, lososová terina a banánové muffiny

Smažené rýžové koule

Příprava 30 minut, chlazení 2 hodiny, smažení 20 minut

Asi 20 kuliček:

1/2 střední cibule

1 lžíce másla

1 hrnek kulatozrnné rýže

500-600 ml kuřecího, nebo zeleninového vývaru

sůl

5 lžic strouhaného parmazánu

2 lžíce nasekané natě z jarní cibulky



1 lžička čerstvé bazalky

1 lžíce rajského protlaku

2 vejce

hladká mouka na obalení

olej

vypeckované černé olivy

1. Cibuli nakrájíme na kostičky, orestujeme ji v hrnci na másle a přisypeme rýži. Společně minutu opékáme, zalijeme vývarem a pomalu vaříme asi 16-18 minut.

2. Rýži stáhneme z plamene, dochutíme solí, vmícháme parmazán, cibulku, bazalku, rajský protlak a vejce.

3. Směs necháme zchladnout a odložíme na hodinu do chladu.

4. Ze směsi lžící nebo malou sběračkou oddělujeme kousky hmoty. Navlhčenýma rukama zformujeme do kuliček, které obalíme v hladké mouce a smažíme ve vyšší vrstvě oleje dozlatova.

5. Osmažené kuličky necháme okapat na papírových ubrouscích a ozdobíme olivou.

NÁŠ TIP: Nakrájejte na malé kostičky mozzarellu, nebo jiný sýr a zabalte je do rýžové směsi. Kuličky můžete také obalit v mouce, vejci a strouhance.

Rolky s fíky

Příprava 15 minut

Chlazení 1 hodina

Na12 rolek:



3 sušené fíky

12 plátků pršutu nebo sušené šunky

200 g čerstvého krémového sýra

1. Fíky rozkrájíme na čtvrtiny.

2. Na každý plátek pršutu rozdělíme po lžičce sýru, přidáme čtvrtinu fíku a srolujeme.

3. Uložíme do uzavíratelné nádoby a dáme alespoň na hodinu vychladit.

NÁŠ TIP: Rolky můžete připravit i s čerstvým kozím sýrem.

Toast s rokfórem a hruškou

Příprava 20 minut

Vaření 30 minut

Porce pro 4 osoby:



2 menší hrušky

1 lžíce citronové šťávy

200 ml sladšího bílého vína

kousek skořicové kůry

2 hřebíčky

2 lžíce medu

2 celozrnné kaiserky / housky

2 hrsti rukoly

200 g rokfóru nebo sýra s modrou plísní

100 g vlašských ořechů

máslo na pomazání

brusinky na ozdobení

1. Hrušky omyjeme, rozčtvrtíme a vykrojíme jádřince. Vložíme je do hrnce, zalijeme citronovou šťávou, vínem, přidáme koření, med a dolijeme vodou tak, aby byly ponořené. Na malém plameni hrušky uvaříme do poloměkka. Uvařené čtvrtky rozpůlíme.

2. Vršky kaiserek seřízneme a pečivo rozkrojíme. Troubu nahřejeme na 220 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

3. Rukolu omyjeme a osušíme. Sýr rozdrobíme nebo nahrubo nastrouháme, ořechy přelámeme na menší kousky.

4. Rozříznuté kaiserky pomažeme trochou změklého másla, rozdělíme na ně ořechy a sýr a zapékáme asi pět minut v troubě.

5. Hotové toasty ozdobíme plátky hrušek, rukolou, brusinkami a ihned podáváme.

NÁŠ TIP: Zbylou tekutinu z hrušek nevylévejte. Svařte ji na sirup, uschovejte v chladu ve skleněné lahvičce a použijte k ochucení pudinku, zmrzliny nebo ovocného salátu.



Bramborový krém

Příprava 30 minut

Vaření 30 minut

Porce pro 4 osoby



500 g brambor

1 menší cibule

1 lžíce másla

sůl

pepř

1 l zeleninového nebo kuřecího vývaru

200 ml smetany ke šlehání

4 lžíce zakysané smetany

4 lžičky kaviáru

čerstvá petrželka

1. Oloupané brambory nakrájíme na malé kostičky. Cibuli oloupeme a nadrobno pokrájíme.

2. V hrnci rozehřejeme máslo, orestujeme na něm cibuli, přihodíme brambory, ochutíme solí a pepřem a necháme pod pokličkou podusit asi pět minut.

3. Přilijeme horký vývar a povaříme doměkka. Polévku stáhneme z plamene a rozmixujeme tyčovým mixérem. Přilijeme smetanu a znovu krátce promixujeme.

4. Dochutíme solí a pepřem, rozdělíme na jednotlivé porce. Do každé porce dáme zakysanou smetanu a kaviár a ozdobíme čerstvou petrželkou.

NÁŠ TIP: Orestujte nakrájené žampiony na troše sádla, nebo másla a ozdobte jimi polévku namísto kaviáru.

Lososová terina

vaření 10 minut příprava 30 minut

chlazení 12 hodin

250 g filet z lososa

2 citrony

olej na vymazání

600 g krémového sýra

150 g másla

1 lžička nasekaného kopru

2 lžíce nasekané pažitky

jarní cibulka

1 lžíce jiker z lososa

černý sezam

1 lžíce kaparů

1. Filet z lososa podusíme asi 10 minut, rozmačkáme vidličkou, osolíme a opepříme. Z jednoho citronu nastrouháme kůru a vymačkáme šťávu.

2. Formu na chlebíček vymažeme olejem a vyložíme větším kusem potravinové fólie, aby její část přesahovala přes formu.

3. Sýr vyšleháme se změklým máslem, třetinu oddělíme. Do sýra vmícháme citronovou kůru, kopr a lžíci pažitky.

4. Zbylou třetinu sýra vyšleháme s lososem a dvěma lžičkami citronové šťávy.

5. Lžící nebo cukrářským sáčkem střídavě vrstvíme do formy sýr s koprem a sýr s lososem.

6. Formu zakryjeme přesahujícími částmi fólie a necháme v chladu odležet 12 hodin.

7. Vychlazenou terinu vyklopíme na talíř a ozdobíme zbylou nasekanou pažitkou, pokrájenou jarní cibulkou, jikrami, sezamem a nasekanými kapary. Podáváme s měsíčky citronu a bílou bagetou nebo toasty.

NÁŠ TIP: Dno formy můžete vyložit plátky uzeného lososa a na něj střídavě vrstvit náplně.



Banánové muffiny

Příprava 20 minut

Pečení 20 minut

Na 12 kousků:

250 g hladké mouky

1 lžička jedlé sody

1 lžička prášku do pečiva

100 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

100 ml plnotučného mléka

4 lžíce bílého jogurtu

2 vejce

3 menší zralé banány

250 g plnotučného tvarohu

2 lžíce moučkového cukru

lentilky na ozdobení

1. Troubu předehřejeme na 200 °C, formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky. Do mísy prosejeme mouku se sodou a práškem do pečiva, promícháme s cukrem a vanilkovým cukrem.

2. V jiné misce promícháme mléko, jogurt a vejce. Banány rozmělníme vidličkou, lžíci banánů oddělíme a promícháme s tvarohem a moučkovým cukrem a odložíme zakryté potravinovou fólií do chladu.

3. Zbylé banány vmícháme do vaječné směsi a lžící promícháme se suchými ingrediencemi.

4. Těsto rozdělíme do košíčků a pečeme ve vyhřáté troubě asi 20 minut.

5.Muffiny necháme vychladnout na mřížce a před podáváním ozdobíme tvarohem a lentilkami.

NÁŠ TIP:Muffiny můžete připravit z celozrnné mouky a osladit těsto medem nebo javorovým sirupem.

Muffiny s ořechy a čokoládou

Příprava 20 minut

Pečení 20 minut

Dokončení 20 minut



Na 12 muffinů:



250 g hladké mouky

1 lžička prášku do pečiva

1 lžička jedlé sody

140 g cukru krupice

50 g vlašských ořechů

50 g čokolády na vaření



6 lžic oleje

2 velká vejce

200 ml zakysané smetany

4 lžíce mléka

Na krém:



100 g hořké čokolády

120g másla

100 g moučkového cukru

cukrářské zdobení

1. Troubu předehřejeme na 200 °C, formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky. 2. Do mísy prosejeme mouku s práškem do pečiva a sodou, přimícháme cukr. Ořechy a čokoládu nadrobno nasekáme a promícháme s moukou. V jiné misce prošleháme olej s vejci, přidáme zakysanou smetanu a mléko.

3. Obě směsi promícháme lžící a rozdělíme do papírových košíčků. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 20 minut.

4. Nalámanou čokoládu rozpustíme ve vodní lázni a necháme ji zchladnout. Změklé máslo vyšleháme, přišleháme moučkový cukr a po lžících rozpuštěnou čokoládu.

5. Cukrářský sáček naplníme krémem a ozdobíme jím vychladlé muffiny. Posypeme cukrářským zdobením.

NÁŠ TIP: Do krému přišlehejte lžíci rumu nebo koňaku.