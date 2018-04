Silikony v kosmetice. Vykouzlí nám krásné vlasy, ale umí i škodit

Začněme holými fakty. Silikony jsou polymery, které patří mezi inertní směsi – to znamená, že jejich vlastnosti jsou relativně neměnné v širokém rozmezí teplot. Známé jejich využití v průmyslové výrobě i v plastické chirurgii, nás ale bude zajímat to kosmetické. Obsahuje je totiž naprostá většina vlasových přípravků, které najdeme na trhu.



Co je dobré vědět Čím dříve se látka objeví v seznamu ingrediencí, tím větší je její podíl v daném produktu. U běžně prodávaných šamponů, kondicionérů a péčí bývají silikony v první půlce seznamu, v pečujících olejích většinou obsazují dokonce první nebo druhé místo.

Poznáte je nejčastěji podle koncovky -cone nebo -thicone, méně časté jsou -thiconol, -siloxane nebo -silane. Je ale dobré si dále ověřit, do které kategorie rozpustnosti daný silikon patří.

Důvod? Mají specifické vlastnosti, které není lehké nahradit. "Na vlasech vytvoří vodotěsný film, chrání je před teplem i slunečním zářením," vysvětluje kadeřník Václav Pražák, který spolupracuje se značkou Schwarzkopf Professional. Dodává, že silikony jsou výjimečně flexibilní, a jejich využití právě ve vlasové kosmetice je tak velmi široké.

Plusy a minusy

Nejčastěji (a většinou v první polovině seznamu ingrediencí) se objevují v šamponech: "Vlasům dodávají skluznost, takže je mnohem snazší vpracovat do nich přípravek," popisuje kadeřník.

Stejně zásadní roli hrají v kondicionérech, působí totiž proti zacuchávání. "Kromě toho se starají o uhlazený povrch vlasů a zajišťují jim lesk. Dočasně dokonce dokážou slepit roztřepené konečky."

Zní to báječně, ale jak už jsme naznačili, i "zázračné" silikony mají svou odvrácenou stranu. "Když přípravky, které je obsahují, používáme dlouhodobě, silikony začnou vlasy obalovat. Postupně na jejich povrchu vytvoří těsný film, a tak je v podstatě uzavřou," přibližuje Václav Pražák. Vlas následně vyschne, zacuchá se, ztratí lesk: "Přitom právě tomu se většinou chceme vyhnout."

Nahradit, nebo vyřadit?

Nejčastěji používané silikony Rozpustné ve vodě

Dimethicone copolyol Hydroxypropyl polysiloxane (hydrolyzovaný pšeničný protein) Lauryl methicone copolyol Silikony s předponou PEG Částečně rozpustné ve vodě Amodimethicone Cyclomethicone Behenoxy dimethicone Stearoxy dimethicone Nerozpustné ve vodě Cetearyl methicone Cetyl dimethicone Cyclopentasiloxane Dimethicone Dimethiconol Stearyl dimethicone Trimethylsilylamodimethicone



zdroj: Blackstrands



Právě dlouhodobý účinek silikonů je důvod, proč se jejich používání snaží vyhnout stále více zákazníků. Alternativu nabízí přírodní kosmetika, která silikony nejčastěji nahrazuje jojobovým olejem a skvalenem – sloučeninou, která se získává třeba z oleje olivového. Ne všechny náhražky jsou ovšem stejně účinné a zejména ženám, které mají kudrnaté kadeře, nemusí vyhovovat.



Zatím také není k dispozici žádná studie, která by konkrétně změřila negativní dopad silikonů na vlasy. Experti se ale shodují v jednom – to, jak jsou škodlivé, závisí na jejich rozpustnosti ve vodě. Silikony se totiž dají rozdělit do tří kategorií; mohou být rozpustné, částečně rozpustné a zcela nerozpustné ve vodě.



Obecně přijímaná teorie tvrdí, že silikony zcela rozpustné ve vodě (najdeme je zejména v profesionálních přípravcích) se na vlasech neusazují, vymyjí se při oplachování. Horší je to s těmi, které se nerozpustí vůbec nebo jen částečně.

Lámat nad nimi hůl ovšem nemusíme. Je třeba si uvědomit, že nerozpustné silikony se obvykle neobjevují v šamponech, ale v jiných produktech, hlavně kondicionérech či kúrách, uvádí britská vědkyně a blogerka Ruby Majani na svém webu The Natural Haven.

Pokud nemůžeme nebo nechceme, zcela se podle ní silikonů vzdát nemusíme: jejich nežádoucí kumulování na vlasech můžeme omezit právě tím, že je vždy důkladně propláchneme šamponem.