Silikony vás mohou pěkně potrápit. A nebudete první!

Seriál Pobřežní hlídka vytvořil z těla blonďaté Pamely kult. Nutno dodat, že herečka byla většinu času oblečená pouze do těsných červených plavek.

Tato sexbomba sice udělala přes svoje silikonem vyspravené vnady kariéru, o estetických kvalitách jejích ňader lze ovšem silně pochybovat. Stačí si udělat prázdniny na jachtě a Pameliny ošklivě propadlé bradavky se vloni v létě ukázaly světu.

Nejčastější komplikací při zvětšení prsou - nepočítáme-li krvácení a záněty - bývá špatná reakce organismu na materiál. Podle Dušana Záruby z Ústavu estetické medicíny tělo silikonové pouzdro odmítne asi ve třech až čtyřech procentech případů. Ovšem také implantáty prošly svým vývojem a proto se už dnes nepoužívá hladký povrch dráždící živou tkáň. Nahradila jej speciální textura, která uvnitř prsu jednoduše 'neklouže' a počet komplikací se tím snížil až pětinásobně.

Dalším problémem, který může ženě toužící po krásnějším dekoltu zkazit radost, je znecitlivění bradavek. Toto riziko připouští i doktor Záruba. "Poměrně často se augmentace provádí dvorcem, hlavně v případech, kdy je třeba ještě poprsí zpevnit a bradavku proto posunout. Největší riziko znecitlivění hrozí, když se řez provádí na horním okraji dvorce, nebo po celém jeho obvodu. Musí se totiž přerušit nervy vedoucí horní částí prsu. Ty ale většinou prorostou zpátky," říká.

V každém případě se budoucí majitelky implantátů musejí připravit na to, že i když lékař zvolí nejčastější metodu řezu - tedy po spodním okraji - bradavky nebudou citlivé několik týdnů až měsíců po operaci.

Velké poprsí nahrazuje přirozenost

Na rozdíl od divokých devadesátých let, v této době už po prsou připomínajících dva medicinbaly touží málokterá. Zvětšení dokonce ani není tou nejoblíbenější chirurgickou úpravou poprsí. "Jen asi 30 až 40 procent pacientek chce prsa zvětšit. Nadpoloviční většina jsou ženy nespokojené se vzhledem ňader po kojení, říká Dušan Záruba z Ústavu estetické medicíny.

"Chci klientku takzvaně pohladit, operuji pouze, když vím, že výsledek bude vypadat přirozeně, velkým implantátům se vyhýbám" tvrdí vedoucí soukromé kliniky Esthé Jan Měšťák. Ten prý odmítne až šedesát procent žádostí o augmentaci. "Nepotřebují to, chodí ke mně třeba pět, deset let, ale já stále říkám ne," vysvětluje.

Extrémně velká prsa nedělají chirurgové rádi také proto, že příliš objemný implantát zvyšuje rizika s operací spojená. Nebezpečí hrozí hlavně mléčné žláze, kterou může takový implantát utlačit a následně i připravit o funkci. Tím pádem taková žena není schopná třeba kojit.

"Klientce, která si přeje hodně velká prsa, se snažím například vysvětlit, že to nelze provést jen jednou operací," upozorňuje Záruba. Po prvním zákroku je podle něj třeba počkat i dva až tři roky než lze prsa zvětšit ještě více. "Měl jsem jednu pacientku, u které se prsa zvětšovala čtyřikrát. Nakonec měla v každém 1000 mililitrů." Nutno podotknout, že dnes se běžný objem implantátů pohybuje mezi 180 až 350 ml. "Ta žena žila v Americe. Myslím, že velký podíl na jejím rozhodnutí měl tlak společnosti," dodává Záruba.

Tomu se nevzepřela ani herečka Tara Reid, známá hlavně z filmů Prci, prci, prcičky, a v roce 2004 si nechala voperovovat implantáty. O pár měsíců později jí na společenské akci zradilo ramínko šatů a celý svět se mohl podívat, jak taková nepodařená plastika vypadá. Hereččiny bradavky byly totiž úplně zdeformované. "Těsně po operaci jsem měla okolo bradavek podivné výrůstky, ale doktor mi řekl 'Nebojte se, to se zlepší'. Ale po šesti měsících 'zlepšování' bylo jen a jen hůř," vyprávěla Reid o svých zkušenostech loni v říjnu, kdy si dala prsa znovu zmenšit.

Nepovedené práce kolegů řeší také docent Měšťák. 'Prsa k opravě' se objevují tak v jednom z třiceti případů žádostí o plastiku. V tomto ohledu dopadla augmentace určitě lépe než třeba rhinoplastika - o 'přemodelování' už jednou operovaného nosu žádá každá pátá pacientka, která Měštáka navštíví.

Podle amerického Národního institutu medicíny se dalšímu zákroku musí podrobit dokonce až 45 procent pacientek. Lví podíl na tom jistě mají víkendové 'rychlokurzy plastické chirurgie', kterých se může zúčastnit každý, kdo vlastní lékařskou licenci - třeba i zubař, nebo patolog. Plastická chirurgie totiž vynáší, a tak si svoji ordinaci snaží ve Spojených státech otevřít kde kdo.

Vybírejte lékaře pečlivě!

Od špatného lékaře vás ale neochrání ani sláva nebo peníze. Důkazem je internetová stránka Awfulplasticsurgery.com (v překladu 'Strašná plastická operace'), která monitoruje nepodařené plastiky celebrit. Špatně umístěné implantáty měla podle webu například mladičká Lindsey Lohan, které jako by nová ňadra rostla rovnou 'od krku'. Nejošklivější prsa Hollywoodu podle všeho vlastní herečka Kate Beckinsale, které se na 'silikonovém' poprsí objevily nehezké strie.

Nevzhledný tvar prsů je nejčastěji důsledkem špatného odhadu lékaře v potřebách pacientky. Správný tvar a umístění implantátu by měl záležet v prvé řade na typu a tvaru prsou, ale třeba i na kvalitě kůže. Příklady chybného provedení jak zvětšení prsou, tak jejich redukce, zveřejnil i s 'opravenými' verzemi docent Měšták ve své knize Prsa očima plastického chirurga.

Oba lékaři, Měšťák i Záruba, se shodují v tom, že plastická chirurgie pomáhá ženám zvednout sebevědomí a zbavit se komplexů. Pokud chce žena absolvovat operaci hlavně pro sebe a má reálné představy a požadavky, nevidí Záruba v zákroku problém.

Nedoporučil by jej pouze ženám, které chtějí v brzké době otěhotnět, protože prsa mohou mimo jiné popraskat. Během těhotenství se totiž ještě zvětší sama.

"Navštěvují mě ale například i balkánští a ruští majitelé nočních podniků, že by chtěli, aby děvčata, co u nich pracují, vypadala takhle a takhle. Na to jim odpovídám, že mě nezajímá, co chtějí oni. Tyto případy odmítám," popisuje doktor Záruba.

Na závěr přidejme jednu perličku - Česko si totiž může přičíst další prvenství. Vůbec první implantáty (vyrobené z tuku hýždí pacientky) totiž vytvořil v roce 1895 německý chirurg Vincenz Czerny narozený v Trutnově!