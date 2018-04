Silikon nepatří jen do prsou. Naší redaktorce pomohl k sexy rtům

Odvážná kolegyně, která už se nejednou propůjčila k tomu leccos vyzkoušet na vlastní kůži, se tentokrát rozhodla až den předem. Veronika je hezká a měli jsme strach, že s pusou jako "kačer", jak se někteří kolegové vyjádřili, bude směšná.

I když už o podobném zákroku sama uvažovala delší dobu, tentokrát o něm měla jen psát. Jenomže pacientka, která měla u plastického chirurga Patrika Paulise zákrok postoupit, jej na poslední chvíli z rodinných důvodů zrušila. Všechno už ale bylo naplánované, a tak se kolegyně tak trochu vlastně i "obětovala".

"Vždy jsem měla velmi úzký horní ret. Při úsměvu jsem místo něj měla jen čárku. Jednu dobu jsem i o zvětšení uvažovala, ale nakonec jsem si to rozmyslela, přeci jen to není nic závažného, s čím bych nemohla žít," vysvětluje Veronika.





Zvětšování rtů Je potřeba rozlišovat zvětšení retní červeně a plnost (objem). Objem se zvětšuje pomocí: - Implantace vlastní tkáně (tuk, fascie) - středně dlouhý efekt (cca 1 rok)

- Implantací umělého materiálu (kolagen, kyselina hyaluronová) - dočasný efekt (cca půl roku)

- Implantace silikonu (tzv. PermaLip) - trvalý efekt

O nové metodě nic moc předem nevěděla. Jen to, že jí plastický chirurg do rtu aplikuje silikonový implantát. "Všechno se seběhlo tak rychle, že jsem nad tím ani neměla čas moc přemýšlet. Obavy přišly až když jsem si v ordinaci lehala na lehátko a doktor Paulis si připravoval potřebné nástroje," vypráví Veronika.

Lékař jí změřil horní ret a společně pak vybrali velikost implantátu. Veronika si přála, aby se výsledná velikost hodila jak ke spodnímu rtu, tak i celkově k jejímu drobnému obličeji. "Nechtěla jsem vypadat jako Angelina Jolie," směje se. Doktor Paulis souhlasil: "Také mám radši spíš menší implantáty, ať už jde o ústa, či prsa. Mělo by to vypadat přirozeně."





Samotný zákrok trvá i s aplikací umrtvujících injekcí sotva půl hodinky. Jakmile začala účinkovat anestezie, vpíchl ještě Veronice přímo do rtu adrenalin, aby ranka moc nekrvácela.

"Když vzal doktor Paulis do rukou injekci, začala jsem se bát. Při píchnutí už jsem cítila, jak na mě jdou mdloby. Strach se totiž zvětšoval. Kdybych neležela, určitě bych omdlela," vzpomíná Veronika. "Pan doktor si toho všiml, a snažil se mě rozptýlit různými průpovídkami."

Jakmile Veronika nic necítila, doktor Paulis ret nařízl v koutcích a jedním z otvorů vsunul do rtu speciální dutou hadičku. Vznikl tunýlek, s jehož pomocí zavedl Veronice do rtu silikonový implantát. Pak ještě pohmatem upravil polohu implantátu ve rtu a zašil ranky v koutcích. "Zvládnete úsměv?" poprosil Veroniku. Ta se pokusila, i když to prý nebylo jednoduché. Lékař ještě Veronice namazal ret framykoinovou mastí a předepsal jí antibiotika a antivirotika.





A kila šla dolů...

"Pusu jsem měla celou dřevěnou," vypráví Veronika. "Samotný zákrok mě vůbec nebolel, injekce fungují. Ale když to začínalo přicházet k sobě, bolest nebyla zrovna malá," vzpomíná. Těsně po zákroku je horní ret hodně oteklý. "Vypadala jsem opravdu jak kachna, ale kupodivu v mírnějším stádiu to nevypadalo vůbec špatně," směje se nyní Veronika.

Týden po zákroku byl docela krušný. Veronika nemohla skoro jíst, každý pohyb pusou prý dost bolel. Špatně se jí mluvilo, nemohla se smát, protože se bála o stehy. Spát musela jen na zádech, zuby si čistila dětským zubním kartáčkem po každém jídle, protože zvýšená ústní hygiena je nutností. "I když... stejně jsem skoro nejedla," popisuje dny po zákroku. Dámy, které se tedy nechají tímto způsobem zkrášlit, se tak možná dočkají i bonusu v podobě zhubnutí. "Já ztratila dvě a půl kila," říká Veronika, která je ale štíhlá dost a tenhle "vedlejší efekt" zrovna neocenila.





Kolik to stojí - Implantace vlastní tkáně: cca 20 000,-

- Implantace umělého materiálu: cca 12 000,-

- Implantace silikonu (PermaLip): cca 25 000,-



(ceny jsou pouze orientační, liší se dle pracoviště)

Při kontrole týden po zákroku doktor Paulis odstranil stehy. Veronika si postěžovala, že nemohla moc jíst. "Asi jsem fakt citlivka. Navíc jíst obyčejný jogurt nebo přesnídávku mi trvalo půl hodiny, a to mě nebavilo," přiznala. Podle lékaře je možné, že hojení snášela hůř. U každé klientky je to prý individuální. "Potíže ale většinou pominou už po dvou dnech," tvrdil Paulis.

Nyní je skoro měsíc po zákroku a zvyká si na silikon ve rtu. "Mám ještě v oblasti stehů drobné vystouplé jizvičky. Musím je i celý ret masírovat a procvičovat a kontrolovat polohu implantátu. Občas, když se hodně zasměju, mě ret trošinku zabolí. Není to ale nic hrozného," říká.

A co líbání, je implantát při něm cítit? Dobírali jsme si jí v redakci. "Bohužel, ještě jsem se to neodvážila vyzkoušet," přiznala se Veronika.

Kdyby prý měla zákrok zopakovat, nejspíš by se víc rozmýšlela. "Snesu bolest, ale je otázka, jestli je nutné si přidělávat další," uvažuje Veronika. Dnes je však spokojená a zákroku nelituje. Dokonce uznává, že bolest ani otok nejsou pro ženy toužící po zvětšení rtů, žádnou překážkou. Podle Paulise si některé z nich dokonce přejí, aby jim lehký otok zůstal. Jak ony, tak jejich partneři to považují za přitažlivé. Ještě i s novým implantátem přicházejí na doplnění rtu kolagenem či kyselinou hyaluronovou.