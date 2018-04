Šilhá vaše dítě? Nechce číst? Odkládat návštěvu na očním se nevyplatí

Průzkum, který publikoval odborný časopis Ophthalmic and Physiological Optics, opravdu tvrdí, že obrýlené děti jsou mezi svými vrstevníky vnímány jako inteligentnější, upřímnější a úspěšnější než ty, které tuto dioptrickou pomůcku nosit nemusejí. Závěry vyplynuly ze studie mezi školáky prvního stupně, tedy ve věku mezi šesti a desíti roky.

Alespoň můžete své díte něčím utěšit, až půjdete od lékaře k optikovi. Většina dětí se totiž na první brýle moc netěší a většina rodičů se zase netěší na investici, která je tím pádem čeká. Šetřit na kvalitě brýlí se ale nevyplácí. Spíš buďte nároční. Co by takové správné dětské brýle měly splňovat?

Dobře sedět: Najděte model, který odpovídá anatomii dětské hlavy – nesmí být moc velký (při předklonu by neměl dítěti spadnout z nosu) a nesmí tlačit na nose. Pro nejmenší děti se vyrábějí i brýle, které mají místo postranic elastický pás (podobně jako brýle na lyže nebo plavání).

Hodně vydržet: Zvolte plastové čočky s úpravou proti poškrábání. Šikovné jsou i obroučky s kloubem, který dovolí nožkám ohýbat se do strany. Předejdete tak jejich zlomení.

Měly by se čas od času upravit: Denním nošením se brýle, zvlášť dětské, povolují a deformují. Jednou za čtvrt roku navštivte optika, aby je odborně spasoval a vyčistil. Prodloužíte tak jejich životnost.

Měly by mít dvojče: Jako by to samo o sobě nebylo drahé, tak dítěti, které se bez brýlí vůbec neobejde, je nejlepší pořídit dvoje stejné. V případě ztráty nebo poškození vám přijdou víc než vhod.