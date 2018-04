Bláznivé diety ničí vaše tělo. Reklamu jim dělají celebrity

Herečka Jennifer Anistonová působí jako maniak do hubnutí. Když si do vyhledavače na internetu zadáte heslo "šílené diety", vyjede vám jich mnoho a u každé druhé se dočtete, že ji vyzkoušela právě Jennifer. Jídelníček hvězdy seriálu Přátelé vyšel před dvěma lety dokonce knižně – v publikaci dvou kuchařek, které vařily pro štáb úspěšného seriálu.

Která dieta je nejšílenější Odborníci na hubnutí odpovídají na otázku, jaká dieta jim osobně připadá nejbláznivější a proč. Kateřina Cajthamlová, lékařka

O první místo se u mě dělí dieta vinná s tukožroutskou polévkou. Vinná dieta se asi lépe snáší, ale může vést k poškození jater či žaludeční sliznice, je ohrožena slinivka břišní a u depresivních může dojít k rozvoji alkoholismu, tukožroutská polévka zase jednak klame názvem (na vařeném zelí není nic "tukožroutského"), jednak je chuťově jednotvárná až odporná. U obou typů těchto "diet" se hmotnostní ztráta týká převážně vody, střevního obsahu a aktivní hmoty, nikoli tuku. Pavel Suchánek, nutriční specialista

Podle mne jsou nejnebezpečnější diety, které se tváří, že jsou na vědeckém základě, a pokud osoba nemá poměrně velké znalosti o metabolismu organismu, nemá šanci zjistit, že jde o podvod. Taková je podle mne dieta proti překyselení organismu nebo dieta podle metabolického typu. Iva Málková, zakladatelka STOB (stop obezitě)

Pro mě je nejšílenější nebo spíše smutné, když někdo prohubne život – pohybuje se ve věčném koloběhu hubnutí a nabírání. Chvíli tvrdě hubne, a jakmile dietu poruší, dostane se do druhého období, kdy se totálně přestane kontrolovat a sbírá sílu nadměrným příjmem energie na další etapu hubnutí, a tak to jde stále dokola. Potkáváme se v kurzech s lidmi, kteří zhubli za život mnoho desítek kilogramů a v podstatě jim nezbývá energie na nic jiného než na problematiku hubnutí. Neradují se ze života, ani když hubnou, ale ani když nabírají – neužijí si jídla kvůli pocitům viny. Petr Sucharda, primář 3. interní kliniky VFN Praha

Existuje řada nadějných kandidátů, nakonec volím dietu podle krevních skupin. Z mého pohledu lékaře je strašné, že tento propracovaný systém nutně budí i u inteligentních osob zdání biologického zdůvodnění – laici sotva vědí, čím jsou krevní skupiny zapříčiněny, a že s látkovou přeměnou, energetickým metabolismem a využitím živin mají stejně málo společného jako datum narození či postavení hvězd. Navíc může přinášet i zdravotní rizika. Z lidí nejčastější skupiny A dělá skoro vegetariány a současně jim zakazuje spoustu mléčných výrobků – z čeho ti nešťastníci mají získávat bílkoviny?

Komentátorka britského listu Daily Mail Anna Pursglove pak dietu vyzkoušela: už třetí den kolabovala hlady a nebezpečný pokus radši ukončila. Samozřejmě zhubla, ale příliš rychle a můžeme se vsadit, že shozená kila zase rychle nabrala.

Na obranu hvězd showbyznysu je třeba říct, že to nemají jednoduché. Pro jeden film musí přibrat, pro další zhubnout, modelky musí být vychrtlé kvůli návrhářům a zpěvačky proto, aby se jim bulvár neposmíval za každý gram navíc. Zoufalé ženy (i muži) se pak uchylují k zoufalým dietám.

Herečka Amanda Seyfriedová byla donucena vygumovat své krásné ženské tvary kvůli filmu Chloe (Pokušení). Držela speciální dietu, při níž mohla jíst jen čerstvé potraviny. "Co jsem měla včera k obědu? Špenát, špenát a zase špenát. A jako bonus trochu zrní," vyprávěla po natáčení v rozhovoru pro Esquire a zároveň přiznala, že v dietě, i když méně drastické, pokračuje. "Jsem hollywoodská herečka, prodávám iluzi dokonalosti. Je to zvrácené, ale za to mě platí."

Je to zvrácené. Ale sama si tuhle práci vybrala. Horší na tom je, že spousta mladých dívek čte podobné rozhovory a říká si, že když to dokázala Amanda, zvládnou to taky. Nakoupí špenát a trochu zrní a už se vezou. "Lidé se uchylují k nesmyslným dietám, protože budí zdání, že hubnutí bude jednoduché. Když je podpoří nějaká celebrita, tak o to víc, a vůbec nevadí, že jde o totální nesmysl. Co kdyby to náhodou fungovalo," vysvětluje výživový specialista Pavel Suchánek.

Celebrity hladoví

Stejně jako všechno ostatní v showbyznysu, i diety podléhají módě. Jmenují se prapodivně, jsou založené na ulítlých principech a všechny nakonec spojuje to, že donutí člověka hladovět nebo jíst dokola to samé. Vzpomínáte třeba na slavnou Atkinsovu dietu?

Ano, Jennifer ji také vyzkoušela. Je založená na tom, že výrazně omezujete sacharidy, čímž se snižuje hladina cukru v krvi. Dietu vytvořil americký lékař Robert C. Atkins, a přestože ji nikdy před kolegy neobhájil, získal si jeho hubnoucí program velké množství příznivců po celém světě.

Není se čemu divit, když vám doktor Atkins dovolí maso v jakémkoliv množství (který dietolog řekne, že můžete jíst neomezeně?), a zakáže jen přílohy, sladké a alkohol, což člověk tak trochu čeká. Jenže zákaz sacharidů znamená, že budete unavení, protože tělo postrádá důležité živiny, a nadměrná konzumace bílkovin zatěžuje játra a ledviny.

A stejně jako u každé diety, při níž si nějakou důležitou součást stravy trvale odpíráte, nevydržíte dlouho. Je nám líto, ale zázrak se opět nekoná.

Nenamáhejte se ani výrobou tzv. tukožroutské polévky. Svaříte zelí a další zeleninu, vytvoříte polévku, kterou se ládujete ráno, v poledne i večer, a postupně přidáváte jiné potraviny.

Přijde vám to jako vyvážený jídelníček?

A pak jsou tu další nesmysly, třeba vinná dieta. "Ve škole jsem ji držela. Znamenalo to dát si ráno, v poledne a večer jeden rohlík a k němu dvě deci vína. Bylo to šílené," přiznala v rozhovoru pro Superspy. cz herečka Naďa Konvalinková, která diety střídá celý život. Pak zakotvila u zdravého a vyváženého jídelníčku – a opravdu zhubla.

Jennifer Anistonová nedávno prohlásila: "Přestala jsem držet diety, když jsem zjistila, že člověk musí prostě jen jíst pravidelně a s mírou. Myslím, že všechno tkví v tom, že jdete na dvacet minut denně ven na slunce a hodně důležité je smát se."

Že by se dietní nadšenec nakonec napravil? Možná. Důvodem hereččina obratu je to, že se zamilovala. Tohle funguje rozhodně lépe než špenát a zrní.