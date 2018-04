Oranžová dieta a další šílené způsoby hubnutí

Následující telefonát by mě rozesmál, kdyby nebyl tak smutný. Je to dva měsíce, co jsem napsala krátké varování před novou nebezpečnou dietou. Výrobce zázračné pilulky sliboval, že člověk zhubne dvacet kilo za měsíc, a to bez jakéhokoliv omezování v jídle a bez cvičení.

DESATERO ZDRAVÉHO HUBNUTÍ 1. Nedržíte dietu, ale začínáte nový životní styl, kam nepatří hladovění, ale ani sladkosti, příliš tučné potraviny, nekvalitní jídlo a sladké nápoje. 2. Jezte pětkrát denně. Nevynechávejte snídaně, ale ani svačiny. Pokud vyhladovíte, zvyšujete riziko, že příště spořádáte víc jídla, než byste měli, a sáhnete po něčem tučném. 3. Jezte vyváženě. Každé jídlo by se mělo skládat z bílkovin, sacharidů a malého množství zdravého tuku. Pokud vynecháváte například přílohy, bude vám chybět energie. 4. Zapomeňte na rady, které nedovolují najíst se po páté večer. Poslední jídlo si dejte dvě až tři hodiny před spaním a opět nezapomínejte na kvalitní přílohu. Energie z ní vám pomůže regenerovat přes noc. 5. Myslete na to, že musíte pít, protože dostatek tekutin zaručí, že tělo lépe spaluje a vy nejste unavení. 6. Nemusíte si hned kupovat permanentku do posilovny, ale přidejte do denního režimu pohyb. Choďte pěšky, minimum je dvacet minut pohybu denně, ale nepočítá se tam chůze od auta k televizi. 7. Nezakazujte si to, co máte rádi. Pokud se nedokážete vzdát čokolády, nedělejte to. Kupujte si kvalitní s vysokým obsahem kakaa, protože takovou nedokážete sníst celou. Dopřejte si ji jednou za čas. 8. Myslete na to, že prázdné kalorie má i alkohol. Nejvíce je jich v tvrdém alkoholu a také v pivu. 9. Nevzdávejte se, když nevydržíte a dáte si k obědu třeba smažený sýr. Podobný úlet vám zas tolik neublíží, zvlášť když se zase vrátíte ke zdravému stravování. 10. Vydržte. Bude trvat pár týdnů, než si na nový režim zvyknete, ale úsilí se vyplatí. Budete se cítit lépe.

Když na stole zazvonil telefon, čekala jsem, že uslyším výčitky kritizovaného výrobce, ale ozvala se čtenářka: "Prosím vás, vy jste tam zapomněla napsat, jak se ten prášek jmenuje a kde ho seženu!"

Argument, že v článku stojí, že pilulka je životu nebezpečná a dieta může člověku trvale podlomit zdraví, neobstál. "To nevadí. Když je to drastické, bude to nejspíš fungovat," reagovala žena.

Dietoložka Karolína Hlavatá se pousměje, když historku vyslechne. "Úspěch mívají všechny diety, které slibují rychlý efekt a ještě bez práce. Málokdo je totiž ochotný respektovat, že když tloustnul deset let, bude mu hubnutí trvat třeba dva roky," říká expertka na výživu.

Ještě úspěšnější bývají metody, které doporučí nějaká celebrita – tehdy je jedno, co brutálního dieta přikazuje. Když tedy královna všech diet Victoria Beckhamová shazuje kila tím, že si povolila všehovšudy sedm potravin a ještě z jedné mrkve uždibuje celý den, ochotně tohle trápení podstoupíte taky.

Do týdne pak kolabujete hlady, proklínáte tu anglickou vyzáblou kozu a jdete se nadlábnout. Černé svědomí vás tíží víc než nacpaný žaludek, a tak sednete k internetu a hledáte dál. Hmmm, ta Madonna vůbec nevypadá na svůj věk, to bude zřejmě tou makrobiotickou dietou, kterou drží...

Tasemnice hubne za vás

Z názvů některých praktik jde až hrůza. Třeba takové hubnutí s tasemnicí. Princip je jednoduchý: spolknete červíka, on se usídlí v břiše a spořádá všechno, co sníte, takže za týden ztratíte klidně i dvě kila. Zastánci téhle diety si však nechávají pro sebe důležitou informaci o tom, že tasemnice si nevybírá, požírá všechno včetně vitaminů a živin a může nastartovat i životu nebezpečné choroby.

Nemusíte si do těla hned stěhovat vetřelce, pokud si chcete ublížit. Zvládnete to i se zdánlivě mírumilovnou metodou, jakou je detoxikační kúra. Lidé se do ní pouštějí ve snaze zbavit tělo škodlivin a několika nepohodlných kil.

Začíná se tím, že první den pouze pijete, pak několik dní pojídáte ovoce a ke konci týdne smíte třeba jogurt. Zároveň do sebe neustále lijete litry vody, čaje a ovocných šťáv. Jestli si myslíte, že tělu prospíváte, mýlíte se. Dáváte mu naopak zabrat hladovkou a ono vám to vrátí únavou a kilogramy navíc. Jakékoliv hladovění totiž startuje úsporný režim – cokoliv sníte, uloží se ve formě tuku.

"Úplně nejhorší jsou jednodruhové diety typu vajíčková, grapefruitová… Prostě všechny, které omezují některou živinu na minimum. Většinou se jedná o bílkoviny, což je příklad tukožroutské polévky," upozorňuje Karolína Hlavatá.

Slavnou tukožroutskou polévku získáte tak, že ve vodě uvaříte rajčata, cibuli, bílé zelí a řapíkatý celer, pak to rozmixujete a jíte několik dní, dokud vám polévka neleze ušima. K tomu postupně přidáváte (pro změnu) další zeleninu, ovoce, rýži, maso. To znamená, že tělo nedostává téměř žádné bílkoviny.

"Člověk hladoví, organismus si bere bílkoviny z vlastních svalů, takže hmotnostní úbytek je na úkor aktivní svalové hmoty. A čím méně je svalů, tím je nižší bazální metabolismus, to znamená spalování," vysvětluje dietoložka.

Ke konci téhle odporné diety se člověk těší, až se nají, a když se vrátí k původnímu stravování, kila jdou logicky nahoru. Bohužel nenabíráte svaly, ale tuk. Tělo proto vypadá hůř než před dietou.

Jenže vysvětlujte to člověku, který si odmítá připustit, že tukové zásoby setřese z těla něčím tak málo atraktivním, jako je zdravý životní styl. Mezi čekateli na zázrak najdete různé skupiny lidí. Nejsou to blázni, jak by se na první pohled mohlo zdát. Možná i vy občas vyslechnete od kamarádky nějakou šílenost, které věří v naději, že tohle hubnutí bude konečně fungovat.

Já jsem nedávno v tramvaji zaslechla hovor dvou kamarádek, kdy jedna druhé vykládala, že objevila nejlepší dietu svého života - mléčnou. Několik dní se pije jenom mléko, nejíte nic. Dotyčná byla na začátku svého snažení, a tak si průběh můžeme jen domýšlet.

Pravděpodobně se jí za dva dny dělalo špatně, když se mléka napila, a do týdne zvracela, jen když ho viděla na obrázku, a logicky zhubla. Mléko nebude pít už nikdy a kila se vrátí během pár dní.