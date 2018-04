Šik jako Chanel můžete být i za tisícovku, říká stylistka

Ženy začátkem 20. let minulého století vysvlékla z nepraktických svírajících korzetů a oblékla je do ležérně elegantních kousků. Materiály i střihy si vypůjčila z pánské módy a do té doby opomíjená černá díky ní začala být in. Její univerzální "malé černé" se staly chanelovskou obchodní značkou a kusem oblečení, které má doma téměř každá žena.

Coco Chanel (1883-1971) * Vlastním jménem Gabrielle Bonheur Chanel.

* Významně ovlivnila dámskou módu 20. století.

* V roce 1922 uvedla slavný parfém Chanel no. 5.

* Za druhé světové války byly její salony uzavřeny. Znovu je otevřela v roce 1954.

* Zemřela v Paříži na infarkt.

Coco, vlastním jménem Gabrielle Chanel, pocházela z velmi skromných poměrů. Nejprve se chtěla stát kabaretní zpěvačkou, ale ve zpěvu příliš nevynikala. Zkušenosti s šitím získala, když pracovala v krejčovském salonu. V roce 1913 si otevřela svůj vlastní. Z koníčku, kterým se zabývala během soužití se známým playboyem a milionářem Etiennem Balsanem, se postupně stala práce.

Vytvářela modely z netradičních látek (například žerzej, používaný do té doby pouze v pánské módě) a její doplňky, zejména klobouky, si postupně získaly oblibu u bohatých. Její nonkonformní návrhy zdůrazňující jednoduchost a pohodlí byly revoluční. Ženám, které do té doby nosily jen přezdobené šaty s korzetem a krinolínami, oblékla kalhoty, tvídové sako a sukně odhalující kolena.

Nadčasová a nesmrtelná, to je móda Chanel

"Byla vizionářka. Její styl sedne ženám, které jsou silnými osobnostmi a nebojí se to dát najevo. Zkráceně bych to nazvala ženský minimalismus. Nic přezdobeného, přesto velmi vznešený a uhlazený styling," popisuje typický styl Coco Chanel stylistka Anna Nosková.

Slavná návrhářka jednoduše věděla, co ženy chtějí. "Coco uměla vystihnout ten pravý moment, kdy má s čím přijít," zdůrazňuje módní návrhářka Beata Rajská.

Sama Coco Chanel tvrdila, že v módním průmyslu je příliš mnoho mužů. "Oni nemohou vědět, jak ušít oblečení pro ženy. Všechno je tak svírající a přeplácané. Jak může žena nosit šaty, které jsou ušité tak, že ani nemůže zvednout telefon?" uvedla v jednom rozhovoru.

Jednoduchost a strohost jejích modelů kontrastovala s použitím výrazných šperků. Kombinovala pravé i nepravé drahé kameny. Sama ze začátku nosila nepravé perly. "I když už pak nosila pravé, vždy se snažila, aby perly působily nepravým dojmem," konstatuje Beata Rajská.

Styl jako Coco za tisícovku? I to jde

Přestože Coco Chanel zemřela v roce 1971, její odkaz je stále živý. Velkou zásluhu na tom má Karl Lagerfeld. V roce 1983 se stal uměleckým ředitelem chanelovského módního domu a dostal tuto značku zpět do popředí.

VIDEO: Karl Lagerfeld a Coco Chanel. Záběry z módní přehlídky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Návrháři a stylisté se shodují, že Chanel je prostě pořád módní. "Každou sezonu se v kolekcích návrhářů objevují věci, které zavedla do módy ona. Ať to jsou jednoduché proužkované svetry nebo trička, šaty, cardigany převzaté z pánské módy či nesmrtelné malé černé," říká Beata Rajská.

Vliv Coco Chanel můžeme pozorovat nejen na přehlídkách světových návrhářů, ale i v běžně dostupných řetězcích s konfekcí. "Každá žena dnes může mít tvídové sako a la Coco, které sežene za pár stovek třeba v Zaře, pánskou bílou košili, malé černé nebo kabelku na řetízku," doplňuje stylistka Anna Nosková.

Velký boom jistě chanelovská móda zažije i díky knize a filmu o Coco, který právě běží v českých kinech. Kdo film již viděl, jistě ví, že se Coco nikdy neprovdala. Ačkoli se kolem ní neustále pohybovalo mnoho mužů, uvnitř zůstávala sama. "Její samota je něco, co bych nikdy nechtěla prožít," dodává Beata Rajská.

VIDEO: České celebrity o Coco Chanel: Malá, hbitá a šíleně pracovitá žena Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oblékat se jako Coco Chanel je prý velmi jednoduché. Stačí jednoduché černé šaty a řada (nepravých) perel. Stylistka Anna Nosková dále radí: "Pokud žena vyrazí v bílé košili, cigaretových černých kalhotách a balerínkách, bude půvabná a trendy i za padesát let. Navíc cena celého outfitu nemusí přesáhnout tisíc korun."