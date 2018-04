Šik do tří minut: Velikost XXL není překážka, předvedla čtenářka Marie

Z elegantního stylu do ležérního, z neutrálních tónů do barev, a dokonce z dámských kousků do pánských. I takhle jsme v pražském obchodu s módou převlékali čtenářku Marii z Poběžovic. Podívejte se, jak vypadala její proměna.