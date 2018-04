Shopping v Amsterodamu

Hlavní turistický tah Damrak, táhnoucí se od Centrální stanice až k náměstí Dam, je posetý příšernými prodejnami se suvenýry a za hezkého počasí se tam málem nelze hnout. Projděte se raději paralelní uličkou Nieuwendijk - kromě levných oděvů má tady pobočku také lokální značka obuvi Invito.

Málokde najdete tak pěkné semišové lodičky; hezky barevné, mistrně vypracované a nebezpečně sexy. Nejsou právě nejlevnější, ale dizajnem a kvalitou to snadno vyrovnají.

Svou velkou vlajkovou loď má tady také HEMA, místní všechno-obchod s věcičkami příjemného vzezření a solidní jakosti. Budete-li to z nějakých důvodů potřebovat, tady si můžete zařídit vesměs celou domácnost, včetně koupelnových závěsů a spořivých žárovek. HEMA také vyrábí vlastní řadu potravin, je tu k mání skvělý kozí sýr, záplava sladkostí a to nejlepší pesto, jaké jste kdy ochutnali.

Pohodlně umístěn na hlavním městském náměstí Dam se vyjímá obchodní dům De Bijenkorf ("včelí úl"), který bývá neprůchodně přeplněn jen velmi zřídka. Luxusní obchoďák se svým pečlivě vyselektovaným zbožím podobá na londýnskou Liberty – v regálech se blýskají výhradně chytře vybírané kousky oblečení, bytové doplňky, klenoty a kožené zboží, které zapadají do dobře promyšlené koncepce společnosti. Směle vkročte, máte-li spadeno na nejnovější parfémy nebo sluneční brýle, potěší také umělecká minigalerie, luxusní vlasový salon a nóbl restaurace. Po několika dnech mezi tvrdě pařící mládeží dobře padne troška přepychu.

De Bijenkorf

Na oběd se zastavte v jedné z nejlepších restaurací ve městě – omamné Gartine, vedené dvěma gastronomickými mágy, absolutně oddanými superčerstvým ingrediencím a hledání absolutní harmonie chutí. Ukryta v nenápadné uličce vedle hlučné nákupní zóny, jídelna s nevelkým, podle sezony se měnícím lístkem, prostírá několik stolů pro mlsné zasvěcence z širokého okolí. Přijďte po druhé hodině a místo se pro vás najde.

I když je Devět uliček nejznámější nákupní zónou města, naštěstí je většina turistického objemu koncentrovaná v Red Light Districtu a oblastech bohatších na coffeeshopy, takže je docela jednoduché užít si přitažlivou atmosféru místa a v klidu si vybrat něco unikátního.

Bohémské uličky hostí bezpočet obchůdků a butiků s oblečením – dizajnérským, avantgardním i secondhandovým; starožitnostmi, knížkami, kavárnami a bistry, jaké nenajdete nikde jinde. Půvabná architektura, dlážděné můstky, našikmené domy a úzká průčelí tvoří náležitou kulisu ke špacírce. Když už budete tady, nevynechejte impresivní prodejnu s luxusní kosmetikou Skins, šílený butik pro extravagantní gentlemany Adrian a specializovaný obchod s pánskými ponožkami Mensocks. Kde jinde seženete slušivé purpurové fusekle?

Nákupy v Nizozemsku

Haarlemmerstraat je mokrým snem každého, kdo vychytává svérázný šarm a charakter měst a současně chce utratit nějaký ten obnos za zajímavé zboží. Nekonečná, krásně živá ulice je poseta drobnými butiky místních návrhářů, cukrárnami, obchůdky s delikatesami - třeba portugalskými nebo španělskými. Najdete tu moderní, útulnou čajovnu s přímo nebeskými mixy čajů i obchod zaměřený výhradně na stolové hry a příslušnou literaturu.

Možná vás zaskočí technická propracovanost a vysoká úroveň děl lokálních módních tvůrců – třeba v butičku Cellarich, který kromě bot od Vivienne Westwood nabízí vlastní kabelky a peněženky, výtvory několika mladých zdejších umělců. Pořídit si něco opravdu originálního a nevšedního je tady přímo povinné!

Přepadne-li vás náhlý hlad, zaskočte do věhlasné pekárny Vlaamsch Broodhuys, která prodává nejenom buchty a chleby z vlastní pece, ale také připravuje svěží sendviče s těmi nejjemnějšími, přímo snově lahodnými surovinami. Připravte se na revoluční kulinářský zážitek za směšných několik eur.

Je-li to jen trochu možné, naplánujte si svůj výlet do města tak, abyste tady strávili pátek. V pátek se totiž na malém náměstíčku na Spui pořádá pravidelný knižní trh, který se vyplatí navštívit, i když o čtení nemáte vůbec zájem. Kouzelná intelektuální atmosféra stánků pod důstojnými stromy zprostředkuje přímo spirituální zážitek. Ani nepostřehnete, že se ve starožitných svazcích probíráte dvě hodiny. Mnoho knih je v holandštině, něco německy, kupa anglicky a objevila jsem už i cosi českého! Mě najdete u pultíku s prastarými výtisky Vogue z šedesátých a sedmdesátých let. Čistá extáze.

Nákupy v Nizozemsku

Sissy Boy Homeland pravděpodobně odradil svým podivným hip-hopovým názvem už pěknou hrstku potenciálních klientů. Ve skutečnosti je to jeden z nejzajímavějších obchodů Nizozemska – romantické, nekonvenčně zbarvené oděvy, funky porcelán a sklo, atypické domovní doplňky, exkluzivní bytové i tělové parfémy, notýsky a svítidla, plus cenově dostupné bistro a kavárna s čerstvě připravovanými lehkými jídly. Dobře zvolená sestavička potravin - oleje, domácí džemy a koření - vkusně doplňuje celkový obrázek.

Opravdu erste klasse nákupy si můžete užít kromě De Bijenkorfu také ve známé ulici Pieter Cornelisz Hooftstraat, nedaleko Rijksmusea. Náročný shoppoholik tady dostane svou dávku v buticích jako Cartier, Gucci, Tommy Hilfiger, Chanel, Louis Vuitton, DKNY, Mulberry nebo Ralph Lauren. A když už jste v Amsterodamu, nevynechejte také prodejnu nizozemských návrhářů Viktora a Rolfa, o jejichž tvorbě jsme podrobně psali nedávno.

Extra tipy

Otevírací hodiny jsou v Holandsku méně turisticky přátelské než v jiných metropolích – většinou se už končí kolem šesti, také v pondělky bývá v mnoha prodejnách zavřeno. Dlouhým nákupní dnem je zpravidla čtvrtek.

Také nonstop otevřené potraviny hledáte zbytečně – zákon celonoční provoz nedovoluje, takže o půl páté ráno si dáte něco pod zub jenom na benzínkách.

Bydlíte-li mimo centra, raději než rozhazovat za taxíky, se spřátelte s místní příjemnou MHD. Přefičí-li řidič kolem vaší stanice bez zastavení, není to sviňák – jen jste zapomněli na něj mávnout. Všechny zastávky jsou tady na znamení! Před vystupováním také k tomuto účelu zmáčkněte jedno z mnoha tlačítek ve vozidle.

Máte-li frenetické nákupy za sebou a toužíte-li po pokojné chvíli bez nutnosti trajdat se do vzdálených lesů, navštivte městkou knihovnu Openbare Bibliotheek, která na svém nejvyšším poschodí skýtá ten nejkrásnější výhled na panoramu města z otevřené terasy nesmírně příjemné kavárny. A uvidíte Amsterodam jako na dlani, čistý a nevinný.

Nákupy v Nizozemsku: Gellarrich

Adresář

* Devět uliček (De Negen Straatjes): v oblasti od Singlu po Prinsengracht

* De Bijenkorf: náměstí Dam

* Viktor a Rolf: Herengracht 446

* HEMA: různé lokality, například Kalverstraat nebo Nieuwendijk

* Sissy Boy Homeland: různé lokality, například v centru Magna Plaza nebo na Azartplein na ostrově KNSM Eiland

* Vlaamsch Broodhuys: Haarlemmerstraat 108

* Butik Cellarrich, Haarlemmerdijk 98

* Kosmetika Skins, Runstraat 11

* Obuv Invito, Nieuwendijk 181

* Gartine: Taksteeg 13

* Open-air knižné trhy, každý pátek o 10:00: Spui (u konce Kalverstraat)

* Portugalské delikatesy Casa Bocage: Haarlemmerstraat 111

* Čajovna Tea Bar: Haarlemmerdijk 71

* Obchod s hrami Schaak en Gowinkel Het Paard, Haarlemmerdijk 173

* Adrian Menswear, Prinsengracht 130-A