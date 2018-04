VIDEO: Na vzhledu záleží, ale muži trpí v obchodech stresem. Co s tím?

Muže od přírody baví jiné věci, než je běhání po obchodech. Pokud ale vědí, co přesně potřebují a kde to sehnat, nemají takový problém. Dokonce ve statistikách on-line obchodů převažují mužští zákazníci a utrácejí více než ženy.

V klasických kamenných obchodech je to už jiné. Podle psychologů naše chování vyplývá z přirozeného naprogramování mužů a žen. Muž-lovec se uvnitř obchodů cítí zmatený a ztracený, když nemá jasno, co přesně chce a kde to má vůbec hledat. Žena-sběračka je naopak v takovém prostředí jako ryba ve vodě.

Zatímco ženy se během nakupování stresu zbavují, muži jej velmi silně prožívají. Ideální program pro návštěvu obchodu je: rychle vejít, okamžitě něco popadnout a hurá pryč. Takto se dá uspět v případě nákupu základních potravin, ale jedná-li se o oblečení, typicky mužský přístup signalizuje spíše katastrofu.

Vytříbené materiály, dobře padnoucí střih a vhodně vybrané doplňky tvoří absolutní základ pánského šatníku.

Pokud si teď říkáte, že na oblečení a vzhledu zase tolik nezáleží, pak se zamyslete ještě jednou. "Muži si neuvědomují, že to, co mají na sobě, o nich mnohé vypovídá," říká odbornice na pánskou módu Martina Hřebíková, která pomáhá zaneprázdněným mužům vypadat skvěle. "A přitom jsou situace, ve kterých dobré oblečení může být dokonce rozhodující."

Podle Hřebíkové problém u českých mužů spočívá hlavně v tom, že je ke stylu a zájmu o oblékání nikdo nevedl. S tím souvisí i další problém, valná většina českých mužů dost tápe v kombinování oblečení a doplňků. "Kolikrát vidím na ulici muže se skvělou košilí i kalhotami, to však úplně nevhodně zkombinuje s botami nebo páskem. A při tom by stačilo třeba jen tenisky na sport vyměnit za jejich městskou variantu, přidat hnědý kožený pásek s neutrální sponou a jsme z nejhoršího venku," radí odbornice.

V tzv. byznys módě představuje hlavní kritérium především kvalita zvolených materiálů, dokonale padnoucí střihy a vhodná barevnost. Tím vším udělá muž mnohem lepší dojem, než když se v práci objeví v neforemném saku a barvách vzbuzujících negativní emoce.

Jednoduché, nebo dvouřadové zapínání? Proužek s kohoutí stopou? Víte, jaké trendy vládnou pánské garderóbě?

Móda je skutečným uměním a může být i vědou, svým oblečením dáváme najevo, kdo jsme, do jaké společenské vrstvy náležíme, vypovídá mnohé o naší povaze a úmyslech. A netýká se pouze žen, ale i mužů. Ne nadarmo se známé osobnosti obracejí na specialisty a odborníky přes ošacení.

V poslední době však jde o stále rozšířenější trend nejen mezi celebritami. Tento druh služeb láká pro svou praktičnost hlavně velmi zaměstnané pány i ty, kteří si plně uvědomují nutnost vypadat ve své práci dobře. Většinu z nich spojuje ještě nechuť k nakupování.

Jak se nakupuje oblečení s odborníkem? Pokud patříte mezi ty, které děsí i jen samotná představa módního obchodu, pak vězte, že se stylistou již do žádného nebudete muset vkročit. Slušivé oblečení s doplňky vám přinese až pod nos. Nevěříte? Podívejte se na video.