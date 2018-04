Shoďte svou zimní srst, je tu čas depilací

DEPILACE Chloupky jsou odstraněny jen nad kůží

1. VYHOLOVÁNÍ (žiletky, holicí strojek), dříve se používalo ještě drhnutí a pálení

Cena: cca do 300 korun za holicí pěnu a strojek

Nevýhoda: nebezpečí poranění, rychle dorůstají, navíc s drsným efektem

Výhoda: rychlé, jednoduché, dostupné

Nejčastěji používáme klasickou žiletku.

2. VOSK či jiná lepivá hmota (cukrová pasta, pryskyřice, orientální metody)

Rada: Začněte večer, aby se pokožka přes noc zregenerovala a zklidnila. Vhodné je pokožku ošetřit zásypem s dezinfekční a hojivou složkou. Dobré jsou dětské pudry s obsahem septonexu. Poté natřít slabou vrstvou krému nebo zasypat tělovým pudrem.

Cena: Koupíte-li si přístroj domů, zaplatíte za něj asi 2 500 Kč, za 100 pásků 400 korun, za vosk (110 g) do stovky. U kosmetičky necháte za depilaci voskem hladké celé nohy i s třísly cca 500 korun. Za startovací soupravu pro depilace cukrovou pastou dáte 8 500 korun.

Nevýhoda: lehce bolestivé, chloupky mohou zarůstat

Výhoda: vydrží až měsíc, snadno dostupné

Depilace voskem

3. KRÉM, PĚNA, MLÉKO, GEL

Rada: Než krém použijete, vyzkoušejte ho na malém kousku kůže, zda nevyvolá alergickou reakci. Po odstranění chloupků nepoužívejte deodorant. Pokožka je citlivá, mohla by reagovat zanícením, pálením a svěděním.

Cena: cca 150 korun za 150 ml

Nevýhoda: dlouho nevydrží, chloupky často zarůstají

Výhoda: rychlé, bezbolestné

4. VYTRHÁVÁNÍ (pinzetou) -zdlouhavé, chloupky můžeme přetrhnout.

Zarůstání chloupků trápí většinu těch z nás, které se rozhodly s chloupky zatočit radikálněji a opakovaně oslabují jejich růst, ať už je to krémy, epilátorem či voskem. Chloupky totiž nemají po čase sílu prorůst na povrch a zarůstají. Za čas se zanítí, místo zrudne, případně se udělá pupínek. Pokud nepomáhá promazávání kůže, aby nebyla suchá, ani masáže žínkou z lufy nebo jemným kartáčkem - nejlépe proti růstu chloupků - ani speciální krémy proti zarůstání, nezbývá než se vrátit ke klasickému holení žiletkou.

EPILACE odstraňuje chloupek i s kořínkem

1. STROJEK

Rada: Ideální večer po koupeli, kdy jsou póry otevřené a kůže měkká. Po epilaci pokožku vydezinfikujte a opláchněte ledovou vodou. Jedině tak se perfektně zklidní a přes noc bude mít čas na regeneraci.

Cena: cca 2-3 tisíce korun za epilátor

Nevýhoda: poměrně bolestivé, není vhodné pro hustší porost

Výhoda: vydrží déle než holení

2. ELEKTRICKÁ JEHLA

Rada: vhodná pro menší plochy

Cena: Cena se počítá většinou podle času, například každých započatých pět minut stojí 30 Kč, ale záleží také na provozovně. Pokud budete s kosmetičkou dobře spolupracovat, epilace horního rtu vás vyjde na 100 až 150 Kč.

Nevýhoda: zdlouhavé, bolestivé (lze použít znecitlivující mast), možné jizvy

Výhoda: vysoce účinné

Sleva na depilaci Na Raketa.cz najdete slevy na permanentní odstranění chloupků v kosmetických salonech po celé ČR. Zbavte se chloupků i vy.

3. LASER

Rada: K odstranění chloupků je nutné přijít víckrát, zákrok na větší ploše je poměrně bolestivý, kůže je lehce popálená, ale rychle se hojí.

Cena: Např. klinika Asklepion nabízí holé obě celé nohy za 15 tisíc korun s tím, že pro lepší efekt je dobré přijít i třikrát. Zaplatíte také 500 korun za konzultaci s lékařem.

Nevýhoda: Časově i finančně náročnější, většinou poměrně bolestivé. Není pravda, že laser odstraní chloupky navždy. "To nikdo nedokáže, protože neumíme zasáhnout kmenovou buňku folikulu a ani nevíme, co by se stalo, kdybychom to uměli," vysvětluje dermatoložka Nina Koutná.

Výhoda: dobrá dostupnost, poměrně vysoká efektivita - vydrží déle, ochlupení oslabí a velmi redukuje.

Depilace laserovou metodou

4. AESTHERA

Rada: Kůže nesmí být příliš opálená, po ošetření ji alespoň dva týdny nevystavujte UV záření, nepoužívejte ani samoopalovací krém. Velmi uspokojivá redukce ochlupení nastává po 4-5 ošetřeních. U tmavších chloupků je úspěšnost lepší. Opakování se doporučuje po 6 týdnech. Po kúře je vhodný zklidňující krém s aloe vera.

Cena: obě celé nohy vás přijdou na čtyři tisíce korun + 150 konzultace s lékařem

Nevýhoda: malá dostupnost, s přístrojem v Česku pracuje pouze pražská GHC Klinic

Výhoda: Metoda je pětkrát rychlejší než srovnatelné technologie, pracuje se s oholenými partiemi. Ošetření je šetrné a bezbolestné. Pracuje s podtlakem. Díky němu se ošetřované místo na kůži "vcucne" blíž ke zdroji pulsního světla, které pak cíleně ničí chloupek i s kořínkem.