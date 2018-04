Shiatsu může být cestou ke zdraví a spokojenosti

Název shiatsu pochází z japonštiny, znamená "tlak prsty", ale od klasických masáží se značně liší.

"Jde o kombinaci akupresury s protahovacími cviky a o přikládání dlaní. Některé prvky jsou podobné thajským masážím, ale shiatsu jde více do hloubky," říká lékařka Alexandra Kovářová, která v zařízení školícím budoucí provozovatele těchto masáží vyučuje i anatomii a fyziologii.

Shiatsu využívá znalosti existence 12 energetických drah, takzvaných meridiánů, z nichž vycházejí také akupunkturisté. Klient leží na pohodlné podložce, na sobě má lehkou bavlněnou teplákovou soupravu a přijímá tlaky palcem, loktem, prsty, kolenem nebo dlaní jedoucí po zmíněných meridiánech. Masáž tedy probíhá přes oblečení, což může být pro jedince, kteří nesnášejí dotek cizích rukou přímo na kůži při klasické masáži, velkou výhodou.

A jak terapeut shiatsu pozná, na co se má zaměřit?

"Diagnostiku provádí praktik podle pohmatu na břiše a zádech, pohledem na obličej a jazyk a také poslechem při vyprávění klienta, co ho trápí," vysvětluje doktorka Kovářová.

Obličej je zajímavá mapa, v níž se toho dá hodně přečíst. Hodně vypovídá barva, různé nerovnosti, ale třeba i takový obyčejný pupínek na bradě může vysílat zprávu o problémech tlustého střeva. Po pečlivé diagnostice terapeut vybere dvě energetické dráhy, které jsou nejvíce v nerovnováze, a ty ošetří.

Lidé věnující se shiatsu se brání zjednodušenému výkladu, že jsou schopni léčit. Důležité je rozpoznat, že v těle něco nehraje, že existují jisté varovné příznaky, a poté vyladit proudění energie do té míry, že k nemoci vůbec nedojde. Při dlouhé masáži má člověk čas přemýšlet o sobě. Už to má pozitivní vliv na zdraví, protože probudí vlastní, samoléčicí schopnosti. Konkrétně má shiatsu velmi dobré výsledky při řešení problému bolestí hlavy, zad, kolen, při stresu, vyhoření, únavě, při problémech s početím, u potíží psychosomatického charakteru a při různých chronických onemocněních.

DĚTI A SHIATSU

Sehnat autorku knihy "Shiatsu - cesta ke zdraví a spokojenosti", průkopnici shiatsu u nás a maminku čtyř dětí Darju Havelkovou není jednoduché. Za získáváním nových znalostí často cestuje po světě. Vášeň pro tuto metodu ji zavedla do Anglie, Německa nebo Indie. Nám se ji podařilo polapit při vybalování věcí po návštěvě Nizozemska, kde vstřebávala poznatky z oblasti shiatsu ve vodě.

Co vás na shiatsu tak zaujalo, že jste těmto masážím doslova propadla a rozhodla jste se je uvést v život v České republice?

Já jsem poprvé slyšela o shiatsu před 15 lety při seminářích akupresury na FTVS, kde jsem tehdy studovala. A okamžitě jsem cítila, že je to ta správná cesta. Začala jsem pátrat, jak se dozvědět více, tehdy u nás moc dostupné literatury nebylo. Odjela jsem do Londýna, kde jsem se přes týden starala o čtyři děti a o víkendu chodila do tříleté Evropské školy shiatsu.

Od té doby se mi 4 děti i shiatsu staly osudným. Zjistila jsem, že jde více do hloubky než sportovní masáž, že opravdu pomáhá. Člověk se při něm nejen krásně uvolní a protáhne, ale protože se pracuje se systémem akupunkturních drah, tak je možné ovlivnit v podstatě jakoukoli složku těla, mysli i duše.

Jaký je rozdíl mezi populárními thajskými masážemi, akupresurou a shiatsu?

Thajská masáž výborně protahuje, uvolňuje v místech, kde je člověk zatuhlý. Shiatsu také, ale navíc rozptýlí nashromážděné blokády a dokáže posílit místo, které je energeticky prázdné nebo slabé, což bývá příčina problému. Je to místo, které ani moc nebolí, člověk o něm neví, my však pohmatem najdeme na zádech drobnou prohlubeň a přelijeme energii, které je někde moc, do místa, kde chybí. Zaměříme se tedy na nejplnější a nejprázdnější dráhu.

DOMÁCÍ PREVENCE

Mohly by být víkendové kurzy shiatsu základem, který by se poté dal praktikovat doma? Opravdu to funguje tak, že dítě je mrzuté, matka přispěchá, masáží přelije energii a rýsující se nemoc nepropukne?

No to by bylo ideální! Kdyby se lidé u nás začali o shiatsu zajímat jako o domácí prevenci, tak to tu bude fungovat jako v Japonsku, kde se diagnostika a masážní technika předává z generace na generaci. Já shiatsu praktikuji na svých dětech s velkým úspěchem. Ať jsou to příznaky nastupující chřipky, únava, zažívací potíže nebo třeba úzkost, většinou je to zakrátko pryč.

Děti shiatsu milují, takže mám před spaním dost práce, než namasíruji všechny potomky, ale díky shiatsu poznám, že jim něco je. Když mají třeba prázdnou dráhu srdce, uvědomím si, že potřebují více pozornosti, lásky a kontaktu, pokud je plná dráha tlustého střeva, zaměřím se na otázky kolem trávení nebo co v sobě drží a nemohou pustit ven.

NAJDĚTE SI SVÉHO MASÉRA

Byla jste první, kdo založil masérskou tříletou školu s nadstavbou shiatsu. Je o ovládání tohoto umění velký zájem?

Zájemců máme čím dál víc, pro veřejnost dnes už není problém najít si maséra shiatsu podle místa svého bydliště. Také škol přibývá, zakládají si je i naši absolventi a je to dobře. Čím více vstoupí shiatsu do povědomí lidí, tím méně budeme běhat k lékařům s maličkostmi, které se dají zvládnout doma. Každá nemoc je důsledkem narušení toku energie v meridiánech a je na rozhodnutí každého z nás, jak se s tím chce vypořádat.

PROTÁHNĚTE SI MERIDIÁNY (DRÁHY ORGÁNŮ)

1. Močový měchýř:

Zůstaňte v této krajní poloze a bolest prodýchejte. Prociťte svaly podél páteře a na zadní straně končetin.







2. Plíce:

Nadechněte se do hrudníku. Prodýchejte dráhu z hrudníku po vnitřní straně paže k palci.



3. Srdce:

Propněte paže a srovnejte páteř. Prociťte vnitřní stranu paží k malíku. Jak si shiatsu vyzkoušet na vlastní kůži

PŘIJĎTE NA "DEN SHIATSU"

Máte-li chuť nahlédnout do "kuchyně" shiatsu, přijďte se podívat 23. 9. 2006 do karlínského Spektra (Karlínské nám. 7, Praha 8), kde od 13 do 17 hodin probíhá Den shiatsu. Kromě ukázek shiatsu ošetření a získání zajímavých informací můžete vyzkoušet shiatsu masáž na vlastní kůži.

NECHTE SE NAMASÍROVAT

Pro vyřešení energetické nerovnováhy, která je předchůdcem propuknutí nemoci, se doporučuje zhruba 6 masáží shiatsu, trvající 1-1,5 hod. Cena za jednu masáž se pohybuje mezi 350 a 700 Kč, nejčastěji zhruba 500 Kč. Další informace na www.shiatsu.cz a www.shiatsuasociace.cz