Třiačtyřicetileté Sharon se dostalo této pochybné pocty poté, co zkolabovala bezprostředně po tréninkovém běhu v důsledku výronu krve do mozku. Zachránila ji unikátní operace, při níž jí byly do oblasti krku zavedeny platinové trubičky. Ty zabezpečily prokrvení postižené části mozku.



Sharon své onemocnění přisoudila náhodě. Podle lékařů však bylo zřejmě důsledkem toho, že diva po několik týdnů denně tři hodiny cvičila s činkami v posilovně, aby se dostala do formy před natáčením filmu. K tomu se věnovala i dalším aktivitám ke zlepšení pružnosti těla a také bojovému cvičení thai-bo.

