VIDEO: Sharon Stone se za vrásky nestydí a miluje nahé líčení

Téměř žádný make-up, jen rtěnka. Tak si Sharon Stone vyrazila společně s kamarády na výlet na Floridě a předvedla svoji přirozenou krásu.

Jediný zákrok, který herečka u plastických chirurgů prodělala, bylo odstranění ošklivé jizvy po nehodě na koni před více než 30 lety. Za svůj vzhled prý vděčí genetice a zdravému životnímu stylu.

Častokrát jí prý chirurgové nabízeli facelift, ale ona pokaždé odmítla. I když už byla blízko, aby souhlasila, uvědomila si, že umění stárnout i s nedostatky má něco do sebe a může být i smyslné.

Herečka však nedávno přiznala, že po mrtvici v roce 2001 začala chodit na kliniku krásy, kde si nechává vyplnit vrásky injekčními gelovými výplněmi na bázi kyseliny hyaluronové.

„Pro lidi je to už tak běžné mít výplně. Je to skoro jako kosmetické ošetření. Jako byste měla řasenku a výplň. A je to mnohem lepší alternativa než si nechat rozřezat obličej a nakonec vypadat, jako by vás to vtáhlo do větrného tunelu,“ myslí si Sharon Stone.