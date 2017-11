Odmítám jít pod kudlu, říká o plastikách před šedesátkou Sharon Stone

„Nepůjdu pod kudlu. Nemám čas ani na lázně. Používám skvělé krémy a když si vzpomenu, oholím si nohy. Ráda cvičím a posiluji, což je podle mého názoru klíčem k dobrému zdraví. A samozřejmě zdravě jím,“ řekla Stone časopisu Haute Living.



Skvělou postavu si udržuje díky neustálému pohybu. „Tancuji, cvičím jógu a pilates, plavu, hraji si se svými dětmi, jezdím na koni, chodím na pláž a ať se děje cokoliv, mám ráda pohyb,“ prozradila hvězda snímku Základní instinkt.



Hollywoodská herečka ale na plastických operacích nevidí nic špatného. Nesmí ovšem člověka úplně změnit. „Ani nedokážu spočítat, kolik lékařů mi nabízelo facelift. Dokonce to zašlo tak daleko, že jsem se nechala ukecat, ale když jsem se podívala na své fotky, řekla jsem si, co mi chtějí upravit?“ prohlásila herečka v minulosti pro magazín New You.



Herečka byla dvakrát vdaná. V letech 1984 až 1990 za Michaela Greenburga a v letech 1998 až 2003 za Phila Bronsteina. Má tři adoptované syny Roana (17), Lairda (12) a Quinna (11). Se svými kluky se chystá do Švýcarska na velkou charitativní akci. V zimním středisku St. Moritz si s dětmi hodlá užít zimních radovánek. „Už se nemůžeme dočkat, moje děti milují sníh a lyžování, je to krásné,” přiznává rodačka z Pensylvánie, jenž je momentálně bez partnera.

„Hledám někoho, kdo má jasně definované základní hodnoty a o koho se mohu opřít. Momentálně mohu říct, že naslouchám svému srdci. Užívám si život a věřím, že je bohatý a každý den vnímám jako zázrak,“ uzavírá Stone.