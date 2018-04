Ozzyho nevěra ze mě udělala pitomce, říká Sharon Osbournová

„Je to nový začátek. Všichni by po letech soužití měli svůj sňatek nějak obnovit,“ sdělil zpěvák v rozhovoru pro magazín Hello!.

„Když jsem šel k oltáři, cítil jsem se jako znovuzrozený, jako kdybych dostal v životě novou šanci. Vím, že mě moje žena velmi miluje, a ona také dnes už ví, jak moc miluji já ji. Jsem nadšený a těším se na to, co nám budoucnost přinese,“ doplnil dojatý Ozzy.

Sharon před nedávnem sdělila, že by chtěla svatební slib obnovit. Vadilo jí, že byla světu pro smích kvůli aféře jejího manžela s mladší kadeřnicí Michelle Pughovou.

„Připadala jsem si jako pitomec. Každý o tom věděl a každý se mi smál. Byla jsem pro smích úplně všem,“ svěřila se.

Kvůli Ozzyho poměru se od něj Sharon na jaře roku 2016 odstěhovala a uvažovala nad rozvodem. Už v minulosti totiž trpěla několik jeho záletů.

„Nešlo to. Když jste s někým tak dlouho, máte spolu děti, máte odžitý kus života, nejde jen tak odejít a nechat to všechno za sebou. Jsme až příliš propojení. A pořád je mezi námi láska. Víme o sobě tolik a pomáháme si navzájem. Ozzy mi řekl, že to byl úlet a skončilo to,“ doplnila.

Sharon potkala Ozzyho poprvé před 36 lety. Tehdy byl její otec Don Arden manažerem kapely Black Sabbath, ve které Ozzy zpíval. O dva roky později se vzali na havajském ostrově Maui. Mají spolu tři děti - Aimee (33), Kelly (32) a Jacka (31).