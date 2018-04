Nechtěla jsem přijít o prsa, ale asi musím, říká Shannen Doherty

Rakovina se herečce rozšířila do lymfatických uzlin a to ji vyděsilo. Dlouho váhala, jestli má podstoupit odstranění nádoru a mastektomii. Nechtěla přijít o prsa a operaci proto odkládala. Teď je rozhodnuta, že na zákrok půjde.

„Nakonec, jsou to jen prsa. Mám je ráda, patří ke mně a jsou pěkná, ale když se to tak vezme, radši chci žít a zestárnout s mým manželem,“ prohlásila herečka s tím, že léčbu by měla zahájit brzy.

Během rozhovoru v americké televizi Doherty přiznala, že rakovina ovlivnila i její kariéru. Producenti se prý bojí nabídnout jí práci. Podle herečky ale jejich obavy nejsou na místě.

„Lidé si myslí, že jsem ‚nemocná‘, a proto si kladou otázku, jestli zvládnu hrát, být na place, jestli si budu pamatovat text. A odpověď je: Ano. Samozřejmě!“ řekla.

Doherty oznámila, že má rakovinu loni v létě. Podle lékařů se její stav zhoršil v období, kdy skončilo její zdravotní pojištění, které za ni údajně neplatila firma spravující její finance. Herečka pak společnost zažalovala, protože je přesvědčena, že ohrozila její zdraví (více zde).

Vážná nemoc se Shannen Doherty podepsala na tváři (27. leden 2016):