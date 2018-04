Sháněli jsme s nevěstou svatební šaty. Jak a kde vybrat ty pravé?

Podle svatebních asistentek, s nimiž jsem při zkoušení šatů mluvila, je duben nejfrekventovanější měsíc v počtu návštěv svatebních půjčoven. Atraktivní letní období se blíží, a tak je nejvyšší čas si ty pravé šaty zamluvit.

"Budoucí nevěsty přicházejí se začátkem zimy, obchází vícero salonů, aby si udělaly představu, a s příchodem jara se postupně vracejí ke svým favoritkám," říkají majitelé půjčoven svatebních šatů.

S nevěstami, které mají pocit, že své svatební putování nezahájily dostatečně včas, se tak ráda podělím o své dojmy ze zkoušení svatebních šatů v pražských půjčovnách a salonech.





Salon Nuance: generální zkouška na opravdovou svatbu

Na doporučení kamarádky jsem se, žádnou róbou zatím neoslovená, objednala do svatebního salonu Nuance. Velmi vstřícné asistentky mi zklidnily tep a usadily do pohodlného křesla, kde jsem si v klidu slavnostního prostředí mohla vybrat, který model vyzkouším.

Naprostá většina šatů z katalogu španělské značky Pronovias (kolekce 2010) byla ihned k dispozici. Střízlivě jsem však tušila, že vyfocená krása vypadá skvěle díky modelce s tělem gazely, obklopené ideálním nasvícením a případně doladěná retuší.

Zrcadlo mě však kupodivu brzy vyvedlo z omylu. Nejspíš díky perfektnímu střihu a ušití jsem vypadala naprosto dokonale. Vyzkoušela jsem jich asi sedm a dostala se tak do nečekané situace: které si vybrat? Nakonec můj zamilovaný pohled spočinul na šatech z těžkého, ale propracovaného materiálu se španělskou krajkou, který až přehnaně lichotil mé postavě. Jen byly hodně dlouhé. Avšak asistentky mě ujišťovaly, že krácení nebude problém a hned mi to demonstrovaly na již upravených šatech. Naprosto perfektní dojem už rušila jen cena: asi 16 tisíc půjčovného na čtyři dny. (A kdybych je chtěla koupit, vyšly by na necelých 60 000 Kč.) Stojí to za to?





Andělské svatební studio: kupte šaty, zn. spěchá!

Nechtěla jsem se rozhodnout hned, a tak mé svatební putování pokračovalo, tentokrát do Andělského svatebního studia. Spolu s družičkami jsme dorazily o deset minut později a zdálo se, že je to pro asistentky velký problém. Hned nás totiž varovaly, že po nás přijde další návštěva a že čas na zkoušení tak bude značně limitován. Svatební šaty jsem již měla nastudované z internetových stránek studia, ale bohužel jen velmi málo z nich bylo v mé velikosti (38-40) k dispozici.

V gumových návlecích jsme se tedy přesunuly do zkušební kabiny, kde na mě asistentka postupně navlékla asi osm svatebních šatů z loňské kolekce španělské značky Pronovias. Šaty byly opravdu krásné, materiál perfektní a v krajkovém závoji jsem si připadala jako víla. Jen tomu něco chybělo. Můj dojem byl možná zkreslený nervozitou asistentky, která netrpělivě očekávala další návštěvu.

Jeden z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodla zajít do tohoto salonu, byla reklama na vysokou slevu vybraných šatů (v akci vycházela půjčovní cena na necelých 7 000 Kč). Nabídka se však vztahovala jen na smlouvy uzavřené v den první návštěvy. Tento další tlak mě spíše ještě víc znervóznil a já ze studia odcházela s prázdnou.





Svatební salon Nevěsta: uvolněná atmosféra šaty neušije

Protože mě však španělská móda přeci jen oslovila, vydala jsem se do dalšího salonu, tentokrát nabízející šaty značky La Sposa. Do studia Nevěsta jsem přišla bez objednání. Salon totiž vyhrazování termínů na zkoušení šatů nevyžaduje. V uvolněné atmosféře jsem se tak pustila do hry na nevěstu.

Trošku mě zarazilo, že zkoušení probíhalo přímo v rohu prodejny, soukromé poznámky tak musely jít stranou. Šaty se na mně vystřídaly patery. Od hladkých přes krajkové, bohatě řasené i splývavé, se závojem nebo bez. Všechny v cenové relaci 9 000 - 12 000 Kč (půjčovné).

Nakonec jsem si na sobě ponechala krásné krajkové šaty se stuhou kolem pasu. Byly ale moc dlouhé a asistentka v rozpacích přemýšlela, jak je zkrátit. Když mi pak ukázala, že by se krácení řešilo "žabičkami", mé prvotní nadšení opadlo. Budu muset jít zas o dům dál.





Svatební salon Natali: vše závojem zakrýt nelze

Studio Natali láká návštěvníky vystavenými šaty už ve své obrovské výloze. Neodolala jsem, a v momentě se prodírala nekonečnou záplavou různých šatů, nejen svatebních. Když jsem se přistihla, jak zírám na velmi originální koktejlky s puntíky, došlo mi, že hledám spíše něco jiného.

Svatební šaty stály v pěti řadách jako připravení vojáci. Každé jsem vzala do ruky, abych je pak zase mohla vrátit zpátky. Materiál laciný, zdobení přehnané, cena za půjčení kolem 8 000 Kč.

Svatební studio Chic: taková recese do svatby nepatří

Téměř naproti salonu Natali pak mířím do studia Chic. Jen jsem přešla silnici a vklouzla do prodejny. Hned v přízemí mi cestu zatarasil kruhový věšák s pánskými obleky a upoutávka na šaty na maškarní.

Vyšla jsem po úzkých schodech do druhého patra, kde mi asistentka představila výběr svatebních šatů. Už na první pohled mi bylo jasné, že to dopadne podobně, jako v předchozím salonu. Většina šatů byla údajně ušita v Polsku, materiál převážně těžký a opotřebený, cena za půjčení kolem 7 000 Kč.





Řekla bych, že výběr šatů nespočívá jen v modelech samotných. Důležitá je i správná atmosféra, která by vám měla umožnit si zkoušení pořádně užít. Stísněný prostor, horko k zalknutí, kabinky se semišovými závěsy, vycpané holubice v kleci a plyšová zvířátka jako dekorace mi připomněly spíše dobu před revolucí. Taková recese však do svatby nepatří.

Salon Venesis: příjemné služby za příjemné peníze

Mít dokonalé svatební šaty je pro mě důležité, proto mám velké nároky. Ale lhala bych, kdybych řekla, že jsem si zkoušení neužívala. Abych si udělala lepší představu, zavolala jsem do další půjčovny. Se svatebními šaty salonu Venesis jsem se seznámila už v únoru na pražském Svatebním veletrhu. (více zde)

V příjemném prostředí mi příjemné asistentky ukázaly katalog. Ačkoli polovina z kolekce v salonu nebyla, nakonec jsem vklouzla do několika šatů v barvě champagne. Mít dokonalejší postavu, asi by mi slušely. Jemný materiál však nebyl s to zakrýt mé nedostatky a já byla opravdu zklamaná, protože ceny se pohybovaly kolem 7 tisíc (bez slevy)! Vzhledem k dobré kvalitě služeb, materiálu a útulného prostředí se mi taková cena jevila až neuvěřitelná.





Svatební salon Adina: muzeum svatebních šatů

Salon Adina asi ani nemusím představovat, protože má v Praze i v celém Česku dlouholetou tradici a je velmi populárním útočištěm natěšených nevěst. Mně ho například doporučila má kadeřnice.

V místnosti vyhrazené nevěstám mě asistentka nasměrovala na věšáky se svatebními šaty, abych si prý sama vybrala. Bloudila jsem tak v záplavě šustivého materiálu, abych rozpačitě zjistila, že se mi nelíbí ani jedny. Nakonec mi kamarádka nachystala pár "možných" šatů a se škodolibým úsměvem pak fotila, jak zoufale v nich vypadám. Ceny za půjčení se pohybovaly kolem deseti tisíc a dlouholetá tradice salonu se promítla pouze v míře opotřebení nabízených šatů.

Svatební e-shop Adelle: v krabici, ale za dobrou cenu

Lehce nervózní, že na svatbě budu sice upoutávat pozornost, ale nahá, jsem sedla k počítači a hledala, co se dá pořídit na internetu. Jako první odkaz po zadání klíčového slova (pro mě velmi klíčového) "svatební šaty" se mi zobrazil eshop-rychle.cz nabízející šaty značky Adelle.

Fotografie vystavených šatů mě zcela neodradily a s údivem jsem tak mohla zjistit, že si je mohu koupit za čtyři tisíce korun. Nejčastěji uváděný materiál byl satén a tyl. Vzhledem k ceně nevypadaly šaty vůbec špatně.





Velkou nevýhodou e-shopů však je, že máte velmi omezenou možnost si je pořádně vyzkoušet či dokonce využít pomoc asistentek, které vám šaty upraví na míru. I ze zkušenosti z různých kamenných prodejen vím, že šaty vypadají jinak na obrázku v katalogu a jinak potom, když se v nich zhlížíte v zrcadle.

O tom svědčí i upozornění na stránkách zmíněného e-shopu: "Kupujete oděv prostřednictvím e-shopu. Proto prosíme, abyste vzali na vědomí, že k Vám bude zaslán prostřednictvím poštovní služby, tudíž bude složen a zabalen do balíčku či přepravní obálky. Vzhledem k tomu mohou být v závislosti na materiálu šaty pomačkané, proto prosíme o pochopení."

Svatební e-shop Salon štěstí: neštěstí

Oproti ostatním e-shopům však Adelle působil opravdu dobře. Například další internetových obchod "Salon štěstí" mi nabídl náhledy několika ucházejících šatů, avšak v cenové relaci kolem jedenácti tisíc. Navíc jejich fotografie byly tak malé, že jsem si šaty nemohla pečlivě prohlédnout a tím tak objevit možné detaily. A ty jsou zrovna v případě svatebních šatů velmi důležité.





Svatební portály: vyzkoušejte vyzkoušené

Na internet jsem však zcela nezanevřela. Ve snaze najít perfektní šaty jsem narazila na diskuzní fóra různých svatebních portálů. Nejen, že se na nich sdružují tisíce nevěst z celého Česka, aby si dávaly cenné rady ohledně svatby, ale také mohou zdarma inzerovat do tzv. i-bazarů, kde prodávají své jednou (málokdy vícekrát) použité svatební šaty.

Nabídka je opravdu pestrá a je také možno se s "ex-nevěstami" domluvit na individuální schůzce a případném zkoušení. Bazary najdete např. na webových stránkách beremese.cz, tvoje-svatba.cz, svatba.cz apod. Kromě svatebních šatů zde můžete narazit na výprodej závojů, dekorací a dalších svatebních nezbytností (kromě výprodeje ženichů).

Jemné nuance vytváří celkový dojem

Musím se přiznat, že po celou dobu zkoušení a vybírání, jsem v hlavě měla jediné šaty: španělské krajkové šaty ze salonu Nuance. V podstatě byly vzorem, se nímž jsem ostatní šaty už jen srovnávala. Když potkáte své vysněné šaty, nejde se tomu ubránit. A protože v případě svatby pro mě neexistují kompromisy, vrátila jsem se opět do studia na Národní třídě, abych si vysněné představy uskutečnila. Předpokládám totiž, že takovou šanci budu mít jen jednou v životě.