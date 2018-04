Sezona jahod je tu, připravte si sladký koláč nebo koktejl

Jahodovo-mandlový koláč

Příprava: 40 minut + pečení 15 minut + chlazení 2 hodiny

Pro 4 osoby

* 1 balení hotového křehkého těsta

* 100 g mandlových lupínků

* 250 ml smetany ke šlehání

* 200 g bílé čokolády

* 1 žloutek

* 400 g jahod

* moučkový cukr

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Koláčovou formu vyložíme těstem, dno koláče propícháme vidličkou, vyložíme kolečkem pečicího papíru, zatížíme fazolemi a pečeme asi 15 minut. Hotový korpus necháme vychladnout.

2. Na pánvi nasucho opražíme mandlové lupínky. V menším hrnku zahřejeme smetanu s nalámanou čokoládou, mícháme, dokud se nerozpustí.

3. Jednu sběračku smetany s čokoládou rozšleháme v misce se žloutkem, vrátíme ke zbylé smetaně a krátce povaříme.

4. Korpus naplníme krémem, necháme zchladnout, ozdobíme pokrájenými jahodami, necháme alespoň dvě hodiny vychladit.

5. Vychlazený koláč posypeme mandlovými lupínky a poprášíme moučkovým cukrem.

Jahodové brulée

Příprava: 15 minut + chlazení 2 hodiny + pečení 3–6 minut

Pro 4 osoby

* 500 g jahod

* 1 limetka

* 400 g mascarpone

* 400 g řeckého jogurtu

* špetka mletého zázvoru

* 12 lžic hnědého přírodního cukru

1. Jahody opláchneme a odstopkujeme. Omytou limetu osušíme, nastrouháme z ní 1/4 lžičky kůry a vymačkáme šťávu.

2. V misce rozmícháme mascarpone s jogurtem, zázvorem, třemi lžícemi cukru, kůrou a šťávou z limetky.

3. Zapékací misku vyložíme polovinou na plátky nakrájených jahod, pokryjeme směsí mascarpone a jogurtu a dáme na dvě hodiny vychladit.

4. Troubu rozpálíme na 220°C, povrch krému posypeme zbylým cukrem a dáme zapéct do trouby na 3–6 minut, dokud cukr nezkaramelizuje.

5. Hotové brulée necháme vychladnout, ozdobíme zbylými plátky jahod, poprášíme moučkovým cukrem a podáváme.

Frozen Strawberry daiquiri

Příprava: 10 minut

Na 1 drink

* 3 jahody

* 4 cl bílého rumu

* 3 cl čerstvé citronové šťávy

* 1 cl cukrového sirupu

* 6–8 kostek ledu

* citron

* čerstvá meduňka

1. Jahody omyjeme, překrájíme na kousky.

2. Do mixéru vložíme všechny ingredience a rozmixujeme dohladka.

3. Nalijeme do připravených vychlazených sklenic a ozdobíme plátkem citronu a omytými lístky meduňky.

Jahodový koktejl s ovesnými vločkami

Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby

* 3 lžíce ovesných vloček

* 750 ml mléka

* 200 g jahod

* 1 vanilkový cukr

1. Ovesné vločky nasucho lehce opražíme na pánvi, zalijeme je mlékem, necháme je nabobtnat.

2. Jahody omyjeme, čtyři z nich odložíme na ozdobu, zbylé odstopkujeme.

3. Mléko i s vločkami najemno umixujeme, přidáme jahody a společně krátce promixujeme.

4. Sklenice naplníme ledem a přelijeme koktejlem.

5. Zelené lístky jahod zvlhčíme a obalíme v cukru, plody zespodu nařízneme a koktejl jimi ozdobíme.

Jahodový dort

Příprava: 40 minut + pečení 20 minut

Pro 4 osoby

* 200 g hladké mouky

* 2 lžičky prášku do pečiva

* 200 g moučkového cukru

* 200 g másla

* 4 vejce

* 3 lžíce mléka

* 600 g jahod

* 600 g tvarohu

* 200 g moučkového cukru

* 200 ml smetany ke šlehání

* 1 vanilkový cukr

* 300 g vyloupaných nesolených pistácií

1. Troubu předehřejeme na 180 °C, dna dvou stejně velkých dortových forem vyložíme kolečky pečicího papíru, boky vymažeme máslem.

2. Mouku prosijeme s práškem do pečiva. Moučkový cukr utřeme se změklým máslem, přišleháme vejce, mléko a přidáme mouku. Hmotu rozdělíme do dortových forem, uhladíme a pečeme asi 20 minut ve vyhřáté troubě.

3. Jahody omyjeme a odstopkujeme, rozdělíme na třetiny. Největší plody odložíme na ozdobu dortu. Druhou třetinu rozmixujeme a utřeme s tvarohem a moučkovým cukrem. Smetanu ušleháme s vanilkovým cukrem.

4. Vychladlý korpus natřeme částí tvarohového krému, poklademe poslední třetinou na plátky nakrájených jahod. Zakryjeme druhým korpusem a celý dort pomažeme zbylým krémem.

5. Boky dortu ozdobíme nasekanými pistáciemi, vršek plátky jahod a ušlehanou smetanou.

Jogurtová terina

Příprava: 50 minut + chlazení 6–8 hodin

Pro 4 osoby

* 600 g jahod

* 4 lžíce hnědého přírodního cukru

* 4 lžíce citronové šťávy

* 1 sáček dortového želé

* 8 plátků želatiny

* 500 g bílého řeckého jogurtu

* 500 ml smetany

* 80 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

1. Jahody omyjeme, odstopkujeme, nakrájíme na plátky, prosypeme hnědým cukrem, přelijeme citronovou šťávou. Dortové želé připravíme podle návodu na obalu, použijeme na něj slitou šťávu z jahod. Plátky želatiny namočíme do studené vody.

2. Formu vyložíme potravinovou fólií, vylijeme dortovým želé a poklademe plátky jahod, odložíme do chladničky.

3. Smetanu s cukrem a vanilkovým cukrem přivedeme k varu, mícháme, dokud se cukr nerozpustí. Přidáme želatinu, dobře rozmícháme a necháme zchladnout. Přimícháme jogurt a přelijeme do formy. Formu zakryjeme alobalem nebo fólií a necháme v ledničce asi 6–8 hodin, nejlépe přes noc, ztuhnout.

Jahodová zmrzlina

Příprava: 40 minut + mražení 6 hodin

Pro 4 osoby

* 500 g jahod

* 2 lžíce moučkového cukru

* 4 vejce

* 120 g cukru krupice

* 400 ml smetany ke šlehání

* vafle nebo sušenky na ozdobu

* bezinkový sirup

1. Jahody omyjeme, třetinu plodů oddělíme na ozdobu, zbylé rozmačkáme s moučkovým cukrem, protřeme skrz síto a odložíme do chladu.

2. Ve vodní lázni vyšleháme v misce vejce s cukrem, dokud nezdvojnásobí objem a nezhoustnou. Misku sejmeme z vodní lázně a prošleháváme dál, dokud směs nezchladne.

3. Smetanu ušleháme, vmícháme do ní vaječnou směs. Polovinu směsi přelijeme do hlubšího menšího pekáče, zalijeme rozmačkanými jahodami, přelijeme zbytkem směsi a dáme do mrazáku.

4. Po jedné hodině mražení pekáč vyjmeme, lžící promícháme, aby vzniklo mramorování, a necháme zamrazit dalších 5 hodin.

5. Kopečky zmrzliny podáváme s čerstvými pokrájenými jahodami, ozdobené vaflí a pokapané bezinkovým sirupem.

Panna cotta s jahodami

Příprava: 30 minut + chlazení 4 hodiny

Pro 6-8 osob

* 6 plátků želatiny

* 1 vanilkový lusk

* 1 l smetany ke šlehání

* 150 g cukru krupice

* 700 g jahod

* 70 g moučkového cukru

1. Plátky želatiny namočíme do studené vody na 5–10 minut. Vanilkový lusk podélně rozřízneme, nožem seškrábneme semínka.

2. Smetanu promíchanou s cukrem, vanilkovým luskem a obsahem lusku přivedeme k varu, mícháme, dokud se cukr nerozpustí. Vanilkový lusk vyjmeme.

3. Vymačkanou želatinu přelijeme horkou smetanou, dobře rozmícháme a přecedíme. Rozdělíme do připravených nádob a dáme vychladit.

4. Část omytých jahod oddělíme na ozdobu, zbylé dobře rozmačkáme s cukrem a odložíme do chladu.

5. Jednotlivé porce panna cotty ozdobíme částí rozmačkaných jahod a pokrájenými zbylými jahodami, posypeme moučkovým cukrem.