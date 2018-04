Sezona hub začíná. Díky nim vylepšíte skoro každé jídlo

Krupoto s houbami a bazalkou

Příprava: 15 minut + 60 minut vaření

Pro 4 osoby

* 400 g krup nebo krupek

* 2 lžíce olivového oleje

* 2 lžíce másla

* 1 cibule

* 4 stroužky česneku

* 1 l vody

* 400 g čerstvých hříbků nebo jiných hřibovitých hub

* sůl a mletý bílý pepř

* špetka mletého kmínu

* špetka sušeného tymiánu

* hrst lístků bazalky

1. Kroupy dobře propláchneme a vypereme ve studené vodě a necháme okapat. V hrnci rozehřejeme lžíci olivového oleje, vsypeme kroupy, za stálého míchání orestujeme a zalijeme vodou. Přidáme polovinu oloupané cibule, osolíme, uvedeme k varu a vaříme pod poklicí doměkka.

2. Mezitím si očistíme houby a nakrájíme je na plátky. V kastrole nebo hlubší pánvi zpěníme na zbylém oleji jemně pokrájenou cibulku a usekaný česnek. Vsypeme houby, osmahneme, osolíme, opepříme, okořeníme špetkou mletého kmínu a tymiánu, přikryjeme a dusíme asi 10-15 minut. Podle potřeby můžeme podlít trochou vody.

3. Měkké kroupy slijeme, promícháme s lžící másla, podušenými houbami, natrhanými lístky bazalky a podáváme.

Tip

Krupoto při podávání můžete doplnit strouhaným parmazánem nebo jiným sýrem a bazalku nahradit dle chuti čerstvou majoránkou, oreganem či petrželkou nebo jednotlivé porce posypat jarní cibulkou. Pokud nemáte čerstvé či sušené lesní houby, můžete sáhnout po žampionech či hlívě ústřičné, které dostanete v supermarketech po celý rok.

Dušená králičí stehna s houbami, šalotkou a sherry

Příprava: 15 minut + 1-1,5 hodiny dušení

Pro 4 osoby

* 4 králičí stehna

* sůl a mletý bílý pepř

* 80 g slaniny

* 2 lžíce hladké mouky

* 4 lžíce olivového oleje

* 150 g malých šalotek

* 250 g malých hříbků nebo žampionů

* půl lžičky mletého divokého koření

* špetka mletého rozmarýnu a tymiánu

* 2 lžíce rajčatového protlaku

* 1 lžíce mleté papriky

* 500 ml vody nebo vývaru

* 100 ml sherry nebo portského vína

* citronová šťáva na dochucení

1. Žampiony a šalotky očistíme a oloupeme, slaninu nakrájíme na klínky. Králičí stehna omyjeme, odblaníme a rozdělíme v kloubu na menší části a maso prošpikujeme klínky slaniny. Osolíme, opepříme a obalíme v mouce.

2. V kastrole rozpálíme polovinu oleje a stehna zprudka ze všech stran opečeme a vyjmeme. Do kastrolu přidáme zbylý olej, vložíme celé šalotky a celé houby, koření a chvíli opékáme. Přidáme protlak, orestujeme a zasypeme mletou paprikou. Promícháme a zalijeme asi 400 ml vody nebo vývaru, dobře promícháme a vložíme zpět opečené maso. Přikryjeme a dusíme na sporáku nebo v rozpálené troubě asi hodinu až hodinu a půl doměkka. Během dušení občas zamícháme a podle potřeby podléváme vodou nebo vývarem.

3. V polovině dušení přilijeme víno a nakonec šťávu dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou.

Tip

Podávejte s čerstvou zeleninou a vařenými těstovinami. Místo portského nebo sherry můžete použít bílé víno a chuť dotáhnout špetkou cukru. Šalotky můžete nahradit malými cibulkami.

Žemlové kulaté knedlíky

Příprava + vaření: 30 minut

Pro 4 osoby

* 8 housek nebo rohlíků, tvrdších

* 2 vejce

* 150-200 ml mléka

* 1-2 lžíce měkkého másla

* sůl

* špetka muškátového květu

* 100 g hrubé mouky, asi 10 lžic

* hrst petrželky, usekané

1. Housku nakrájíme na kostičky, vložíme do mísy a pokropíme mlékem a necháme ho vsáknout. Přidáme vejce, změklé máslo, sůl, muškátový květ a prosátou hrubou mouku a petrželku. Vše zamícháme a necháme chvíli odpočinout.

2. Z hmoty tvarujeme stejně velké kulaté knedlíky o průměru asi 5 cm. Do většího kastrolu dáme vařit vodu, osolíme ji a knedlíky vkládáme do vroucí vody. Vaříme asi 12-15 minut, během vaření je otočíme. Knedlíky vyjmeme děrovanou lžící, rozkrojíme a podáváme.

Tip

Mléko a mouku přidávejte podle potřeby. Záleží to na tvrdosti pečiva a druhu mouky. Hmota na knedlíky by však měla být vláčná. Chcete-li knedlíky jemnější a nadýchanější, ušlehejte z bílků sníh a zapracujte ho do těsta. Místo petrželky můžete použít mateřídoušku, oregano, pažitku a jiné zelené natě.

Houbová omáčka

Příprava: 15 minut + 35 minut vaření

Pro 4 osoby

* 600-800 g hříbků

* 2 lžíce másla

* 1 bobkový list

* 4 kuličky nového koření

* sůl a čerstvě mletý pepř

* 250 ml kysané smetany

* 4-6 lžic hladké mouky

* 200 ml šlehačky

* ocet na dochucení

1. Houby očistíme a překrájíme na menší kusy. V kastrole rozpustíme máslo, vsypeme houby a osmahneme. Vše osolíme, zalijeme vodou, aby byly potopené, přidáme bobkový list, nové koření a vaříme asi 5-10 minut.

2. V kysané smetaně rozkvedláme mouku a podle potřeby přidáme vodu. Pak směs přilijeme za stálého míchání k houbám a pořádně rozmícháme. Uvedeme k varu, přilijeme šlehačku a asi 15-20 minut vaříme na mírném ohni.

3. Nakonec podle chuti osolíme, opepříme a ochutíme octem. Ocet raději necháme přejít varem, aby se smetana nesrazila, a potom ho postupně vmícháme podle chuti do omáčky.

Zapečené flíčky s houbami a rajčaty

Příprava: 20 minut + 30 minut vaření + 20-30 minut zapékání

Pro 4-6 osob

* 250 g flíčků

* máslo na vymazání

* 2 lžíce olivového oleje

* 1 velká cibule, najemno

* 400-500 g žampionů nebo jiných pevnějších hub

• 500 g masitých rajčat

• hrst usekaných bylinek (tymián, rozmarýn, oregano, šalvěj) nebo lžíce sušeného provensálského koření

• 100 g nastrouhaného parmazánu

1. Předehřejeme si troubu na 200 stupňů. Flíčky uvaříme v osolené vodě podle návodu na obalu takzvaně na skus, slijeme a promícháme s lžičkou oleje. Zapékací mísu vymažeme máslem.

2. Rajčata lehce spaříme, oloupeme a nakrájíme na plátky a stejně tak žampiony. Na oleji zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme rajčata, po 2 minutách přisypeme plátky hub, osolíme, opepříme a dusíme 10-15 minut. Nakonec dochutíme usekanými bylinkami.

3. Na dno zapékací mísy rozprostřeme trochu houbové směsi a posypeme ji trochou parmazánu, překryjeme vrstvou flíčků a opět pokryjeme omáčkou s houbami a rajčaty, posypeme parmazánem a překryjeme flíčky. Poslední vrstvu tvoří houbová směs, kterou posypeme větší vrstvou sýra. Vložíme do rozpálené trouby a zapékáme při 200 stupních asi 20-30 minut.

Plněné klobouky se sýrem

Příprava: 30 minut + 10 minut zapékání

Pro 4 osoby

* 8-12 mladých bedel

* 2-4 houby na nádivku

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 lžička citronové šťávy

* 2 lžíce vařených krupek

* 2 lžíce másla

* 1 velká cibule, najemno

* 2 stroužky česneku

* sůl a mletý pepř

* 100 g šunky, na kostičky

* 4-6 plátků toastového chleba

* 1 lžíce petrželky

* 1 snítka tymiánu

* 1 lžíce lístků čerstvé majoránky

* 100 g mozzarelly, na kostičky

1. Předehřejeme si troubu na 250 stupňů. Mladé pevné klobouky bedel nebo žampionů očistíme, oloupeme a špičku klobouku můžeme lehce seříznout, aby mističky dobře seděly na plechu. Hlavičky zevnitř osolíme a vně lehce potřeme olejem rozmíchaným s lžičkou citronové šťávy. Klobouky rozložíme na plech potřený olejem nebo vyložený pečicím papírem.

2. Zbylé klobouky nadrobno pokrájíme nebo posekáme. Do pánve dáme lžíci másla,vsypeme cibulku a česnek a necháme zesklovatět. Přidáme houby a předvařené krupky osmahneme, osolíme, opepříme, dusíme pod poklicí asi 5-10 minut a stáhneme z ohně.

3. Do houbové směsi vmícháme na kostičky nakrájenou šunku, lžíci másla, nadrobený nebo rozmixovaný toastový chléb, usekané bylinky a nadrobno nakrájený sýr. Dochutíme solí a pepřem a směsí naplníme připravené hlavičky hub. Vložíme do trouby a zapékáme v předehřáté troubě asi 10 minut a ihned podáváme.

Tip

Šunku použijte dle své chuti, můžete použít i sušenou šunku nebo i libovější slaninu. Toastový chléb můžete nahradit jemnou strouhankou z bílého pečiva a mozzarellu zaměnit za libovolný sýr vhodný na zapékání.

Smažené řízky z bedel

Příprava: 30 minut + 10 minut zapékání

Pro 4 osoby

* 12-16 bedel, nejlépe ještě mladých

* 1 sůl

* 1/2 lžičky mletého kmínu

* 150-100 g hladké mouky

* 12 vajec

* 12 lžic perlivé vody

* 150-200 g strouhanky

* olej nebo sádlo na smažení

* skrojky z 1 citronu, k podávání

1. Houby očistíme, odřízneme nohy, klobouky oloupeme. Uzavřené hlavičky rozdělíme na čtvrtiny, aby se daly dobře obalovat a smažit, ploché můžeme připravit i celé.

2. Do jedné mísy prosejeme mouku a promícháme ji s mletým kmínem. V další míse prošleháme vejce se dvěma lžícemi perlivé vody nebo mléka a do třetí mísy prosejeme strouhanku z bílého pečiva. Houby z obou stran osolíme, lehce obalíme v mouce s kmínem, protáhneme vajíčkem a obalíme ve strouhance. Přebytečnou strouhanku oklepeme.

3. V kastrole se silným dnem nebo hlubší pánvi či fritéze rozpálíme tuk a postupně osmažíme všechny houbové řízky z obou stran dozlatova. Pokládáme je na savý papír nebo ubrousky , aby se odsál přebytečný tuk, a podáváme se skrojky citronu.

Telecí plněné houbovou nádivkou

Příprava: 10 minut + 70-90 minut

Pro 4 osoby

* 600 g telecího hrudí bez kosti

* sůl a mletý bílý pepř

* 2 lžíce másla + trochu na potření masa

* 100 g anglické slaniny

* 1 cibule

* 200 g žampionů nebo hříbků

* 3-4 vejce

* 1 lžíce usekané petrželky

* 100 g karotky

* svazek jarní cibulky

* 4 stonky řapíkatého celeru

1. Předehřejeme si troubu na 170 stupňů. Cibuli nakrájíme najemno, žampiony na plátky a slaninu na kostičky. V pánvi rozehřejeme slaninu, přidáme lžíci másla, vsypeme cibulku a necháme ji zesklovatět. Přidáme houby, osmahneme a podusíme doměkka, trvá to asi 5-10 minut. Nakonec směs zalijeme rozšlehanými vejci, dobře osolíme, opepříme a vejce umícháme do polotuha a vmícháme petrželku.

2. V mase ostrým nožem prořízneme po směru vláken ve středu kapsu. Rukou ji uvolníme, vně i uvnitř osolíme, naplníme houbovou nádivkou a otvor sešijeme nití nebo spíchneme špejlí či kovovou jehlou.

3. V pekáči rozehřejeme zbylé máslo a maso rychle opečeme ze všech stran, aby se zatáhlo. Podlijeme trochou vody, vložíme do trouby, přikryjeme a pečeme doměkka, trvá to asi 1,5-2 hodiny.

4. Po půl hodině přidáme pod maso karotky, řapíkatý celer a jarní cibulky s natí. Během pečení maso obracíme, přeléváme šťávou. Nakonec pečeni potřeme kouskem másla a dopečeme krátce na barvu.