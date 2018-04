Seznamovací agentury nabízejí lásku bez záruky

Celé dny trávíte v práci a soukromý život jako by se úplně vytratil. Anebo volný čas sice máte, ale stále jste ještě nenarazila na toho pravého. Kde a jak ho nebo ji najít?

Zkusila jste i klasický inzerát v novinách, na internetu narazila na seznamovací servery. Inzerát nevyšel a internet se vám zdál spíš pro mladší, kteří tam hledají flirt, chatují nebo se prostě jen tak baví... - více zde

Právě pro vás jsou tu seznamovací agentury.

Mám všechno až na vztah

"Nejvíc se u nás chtějí seznámit lidé mezi třiceti až padesáti lety. Plánují založení rodiny a takzvaně jim tikají biologické hodiny. Navíc jsou již zabezpečeni, v zaměstnání dosáhli solidního postu, jen jim chybí láska," vysvětluje Ilona Koutňáková z jedné seznamovací agentury.

Seznámit se ovšem není tak jednoduché. Ženy, které překročily třicítku nebo i starší, se nespokojí jen tak s někým. Chtějí muže od 30 do 50 let, kteří jsou vzdělaní, kultivovaní, příjemného zevnějšku i vystupování a kteří mají zdravé sebevědomí.

Nestojí tedy o nějaké "ňoumy", které kam postaví, tam je najdou, ale ani "nafrněné" frajery. A takových je opravdu málo...

"Mužům tady v Česku stále chybí šmrnc v oblékání a základní hygienické návyky. To platí pro všechny typy. Takže co do množství sice jsou, co do kvality ale ne," komentuje Ilona Koutňáková.

Dovolená s láskou bez záruky

Nezoufejte ale, štěstí se na vás může usmát kdykoli, jako se to stalo čtenářce Evě z Ústeckoorlicka. "Úplnou náhodou jsem se přes inzerát na internetu seznámila se svým současným manželem," říká. "Vlastně jsem se původně chtěla jenom naučit pracovat s počítačem, a nakonec to skončilo svatbou," směje se. - více zde

Kromě seznamek a inzerátů jsou tady také seznamovací pobyty nebo zájezdy. Kdo si ale myslí, že na takovéhle "povedené" dovolené najde bezproblémově svého životního partnera, ten je na omylu.

"Každému zájemci vysvětlujeme. že se jedná o dovolenou s možností, nikoli zárukou seznámení. I když ve věkové kategorii do 40 let nemáme problém obsadit pobyt rovnoměrně, je těžké někomu něco garantovat. Lidé se musí sobě líbit, musí si takzvaně vonět, rozhoduje zde samozřejmě i bydliště, rodinný stav a podobně," tvrdí Koutňáková.

Někdy dokonce na takovém pobytu může dojít k dost kuriózním situacím. Pracovnice agentury se na seznamovacím pobytu setkala s bývalým manželským párem. Ten své záležitosti opět začal řešit, dokonce veřejně před ostatními. Situace se prý docela vyhrotila a účastníci zájezdu se rozdělili na skupinky - jedni "fandili" ženě, druzí muži. Nakonec to dopadlo tak, že se bývalí manželé dali znovu dohromady. Ale až po zájezdu.

Netlačte na pilu

Na seznamovacích zájezdech nejde jen o to, aby se lidé za každou cenu seznámili, ale aby si dokázali užít volný čas a odreagovali se. Za takových podmínek se totiž i lépe uvolní a pak seznámení může přijít samo.

"Hodně lidí si zájezd zaplatí i proto, že nechtějí cestovat sami a partnera jako takového vlastně nehledají. Tady ale dost často dochází paradoxně k tomu, že právě tito lidé se seznámí nejdříve. Tím, jak působí, jsou v pohodě a takzvaně netlačí na pilu, je o ně větší zájem než o ty, kteří se strašně moc chtějí seznámit a dělají pro to víc, než je zdrávo," vysvětluje Ilona Koutňáková.