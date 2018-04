Pozor, virtuální seznamky nás okrádají o etapy sbližování

Příkladem může být třeba rozvedená vysokoškolačka s dětmi, žijící kdesi na malém městě a pracující v prostředí, kde o potenciální partnery nemá šanci ani zavadit, uvedl psycholog Petr Šmolka pro seznamovací web edarling.

Zájem o seznamování na internetu stoupl podle odborníků nejen díky technologiím, ale i proto, že se dramaticky zvýšil věk snoubenců a tím také ubylo možností seznamovat se v běžném prostředí (škola, diskotéka, taneční zábava, parta vrstevníků, letní tábor, společné hobby…).

"Zboží" si nelze předem osahat

"Vážnou známost dnes častěji hledají lidé na prahu dospělosti či dokonce pár let za ním, jimž zmíněné možnosti chybí. Zároveň jim ovšem mnohdy chybí i čas, a tak hledají postup, který je rychlý, nenáročný a výrazně jim navíc rozšiřuje i pomyslný seznamovací trh," popisuje situaci Šmolka a s nadsázkou dodává, že mu to tak trochu připomíná e-shopping.

"Širší nabídka může být výhodou, zároveň ale i pastí. Podobně jako u e-shopů si nemůžeme 'zboží' předem prohlédnout, osahat, vyzkoušet…"

Dobré podle odborníků je, že roste šance najít partnera alespoň elementárně gramotného, který umí minimálně zapnout počítač. Rizikem naopak je, že osobnímu setkání někdy předchází i poměrně dlouhý zprostředkovaný styk (e-maily, chat, skype apod.) a také to, že na druhé straně může být někdo úplně jiný, než si myslíme.

Důležité je také načasování správných kroků. "Virtuální vztah mívá zároveň výrazně vyšší akceleraci než reálný. Během několika chvilek máme pocit, že se už velice důvěrně známe, někteří si už spolu dokonce prožili i kybersex. Při osobním kontaktu pak na ten virtuální navazujeme a sami se ochuzujeme o některé etapy postupného sbližování," uvádí Šmolka.

"O to pak může být naše volba ukvapenější. S hrůzou potom zjistíme, že se nám vedle nás vylíhl někdo, koho vlastně skoro vůbec neznáme," dodává s tím, že osobní setkání bychom moc dlouho odkládat neměli.

Nesmělým pomůže spíše psychoterapie

Druhou skupinou osamělých, kteří využívají seznamky a jejich počty rostou, jsou lidé plaší, neschopní druhého zaujmout a udržet komunikaci. Zatímco prvním brání spíše objektivní situace, druhým naopak subjektivní překážky.

Těm prvním Petr Šmolka seznamky jako doplňkovou příležitost doporučuje. "Ve vlastním zájmu by ji ale měli brát spíše jako nezávaznou hru. Možná vyhrají, možná si jen dobře zahrají, zároveň je však může hřát vědomí, že se alespoň pokusili."



Zároveň jim však radí, aby se častěji vypravili do prostředí, kde by mohli nějakého zajímavého partnera potkat. "Pravděpodobnost, že by někdo takový jen tak náhodně procházel jejich kuchyní se totiž limitně blíží nule."

Ti druzí, nesmělí, sice virtuální příležitost zpravidla vítají, ale realita je může zklamat: kontaktují sice potenciálního partnera, ale už první setkání může být (a zpravidla i bývá) pořádné fiasko.

Proto takovým nesmělým a ostýchavým doporučuje Petr Šmolka v prvé řadě spíš nácvikově orientovanou skupinovou psychoterapii, jejímž cílem bude odbourat jejich sociální plachost a předejít tak zklamání z reálného kontaktu.