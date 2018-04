Je to, jako když si vybírám auto, popisuje hledání partnera Simona

Simona od počátku proměny tvrdě pracovala. Má za sebou barevnou typologii a provětrání šatníku se stylistkou a celkem dvě návštěvy u výživové poradkyně i úspěšnou změnu jídelníčku a životního stylu, která přinesla první výsledky v podobě několika shozených kilogramů.

Simona o sezení "Vrhla jsem se do změny svého zevnějšku tak, že jsem skoro zapomněla, že jedním z cílů této proměny je potkat nějakého muže… Ale tým z Náhody rozhodně nezapomněl. Když jsem seděla na pohodlné pohovce u koučky Petry, defilovala přede mnou sbírka mých minulých vztahů. Ne vždy to byl příjemný pohled. Ale každý nezdar je k něčemu dobrý, když si z něj člověk vezme ponaučení… Vzala jsem si? To je ovšem otázka, kterou nerozlousknu na jednom sezení. V tuhle chvíli ještě nevím, jestli budu v koučinku pokračovat, ale jedno vím určitě. Abych se dokázala koučce svěřovat, musí mi být sympatická. A tenhle parametr Petra určitě splňuje."

A teď se konečně Simona dostává k tomu, proč se do společného projektu OnaDnes.cz s agenturou Náhoda přihlásila, tedy hledání nového vztahu.

Na setkání s koučkou Petrou z agentury Náhoda Simona doslova přiletěla. Při svém náročném zaměstnání stíhá v posledních týdnech mnoho dalších aktivit souvisejících s proměnou jejího vzhledu jako konzultace s nutriční terapeutkou a stylistkou.

"Její první reakce na otázku, jak se má, byla: Je to fofr, ale na schůzku s vámi jsem se těšila," říká koučka. První schůzku s naší čtenářkou pak věnovala převážně tomu, aby si spolu ujasnily, co Simona od budoucího vztahu očekává a jakého partnera by si představovala.

"Vždycky své klienty upozorňuji, že nehledáme prince a princezny na bílém koni, ale člověka s nímž nám se nám bude dobře žít a s nímž budeme schopni sladit své osobní a životní cíle, ať už jsou jakékoliv," vysvětluje Petra.

Společné sezení bylo ovšem i příležitostí podívat se s odstupem na minulé Simoniny vztahy. "Tato exkurze do minulosti nám pak umožní lépe si představit budoucnost," říká koučka.

Koho Simona hledá

Na základě rozhovoru se Simonou sestavila koučka "portrét" jejího vysněného partnera: měl by být o něco starší než Simona, ideálně nad 40 let, aby jí mohl být partnerem v diskusích a zájmech. Zároveň by byla ráda, aby měl vyřešenou rodinu, protože Simona nechce mít děti. Je ovšem ochotná se podílet na péči o děti svého partnera, pokud je bude mít.

Čtenářka Simona se na konci roku přihlásila do společného projektu seznamovací agentury Náhoda a magazínu OnaDnes.cz. V průběhu ledna a února pod vedením odborníků mění svůj životní styl i image a nakonec možná najde i lásku. Více o projektu ZDE.

Představuje si muže, který by, stejně jako ona, měl rád svou práci a vnímal ji jako důležitou ve svém životě. Nemusí to nutně být vysokoškolák, ale měl by mít rozhled, kulturní zájmy a vztah k cestování, aby spolu rádi trávili volný čas.

Pokud bude rekreační sportovec, má naději, že se k němu Simona ráda přidá. Neměl by kouřit, ale bylo by fajn, kdyby byl schopen respektovat dvě kočky, které se Simonou žijí.

Pánové, zadejte se

Na základě rozhovoru s koučkou i Simonou vybrala poradkyně Jana z databáze agentury sedm mužů. Na společné schůzce jsme se pak podívaly do jejich profilů na internetových stránkách agentury Náhoda a diskutovaly nad jejich fotografiemi i informacemi o jejich zájmech či životních prioritách.

Simona o hledání: "Nečekala jsem katalog modelů, ale normální muže, které potkávám na ulicích, jen v běžném životě nemám možnost se s nimi seznámit. Bylo fajn vidět, že přesně takoví muži služby Náhody vyhledávají. A když už někdo za takový servis platí, nejspíš to hledání myslí vážně... Všem moc držím palce, aby tu svou druhou půlku našli - a to i v tom případě, že to nebudu já."

Každý z pánů je něčím zajímavý, v mnohém se ale velice liší. Třeba zatímco jeden se popisuje jako vášnivý čtenář, jiný hrdě hlásí: Nemám doma ani jednu knihu! Někteří z nich se věnují sportu, dokonce i velmi intenzivně, jsou mezi nimi i vícenásobní otcové...

"Docela mě to baví," ujelo v jednu chvíli při studiu profilů potenciálních partnerů Simoně. "Je to, jako když jsem si vybírala auto," prohlásila v nadsázce. Jenže na rozdíl od auta u případného nápadníka záleží také na tom, jak si "sednete", jestli si budete mít co říci a jestli přeskočí jiskra.

Simona si vzala jeden den na rozmyšlenou, a pak ze sedmi navržených mužů vytipovala pět, s nimiž by se ráda viděla. Jen jeden z nich neměl v profilu fotku, ale to nakonec nevadilo, protože tu sehrála roli náhoda: Simona zjistila, že se s tímto pánem v minulosti již potkala, ovšem v pracovní, nikoli osobní rovině. Setkají se tentokrát u kávy nebo vína?

Náhodě naproti

Následující kroky agentury budou takové: po dohodě se Simonou agentura Náhoda osloví pět ze sedmi navržených mužů s tím, že jejich profil odpovídá představám VIP klientky, která by se s nimi ráda setkala. Těm, kteří budou mít zájem, poradkyně Jana nejprve představí Simonin profil, aby si byli co se týká informací o tom druhém "kvit". Pak už bude jen na každém z oslovených pánů, zda Simoně zavolá a pozve ji na rande.

"Touto cestou vlastně zvyšujeme pravděpodobnost, že se setkají lidé, kteří si mají co říci a jejich priority a představy se alespoň rámcově podobají," vysvětluje práci agentury Veronika Vinterová, majitelka Náhody. "Zvýšíme pravděpodobnost, ale to, zda bude fungovat i chemie za ty dva nikdo nevyčichá. To je už na nich."