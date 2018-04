Seznámit se můžete i nad hrncem

Kokosová rýže s ovocem * 200 g rýže (po uvaření má být "lepkavá")

* kůra z jednoho citronu

* vanilkový cukr

* kokosové mléko

* rozinky

* ovoce Do téměř uvařené rýže přidáme citronovou kůru, vanilkový cukr, rozinky a zalijeme kokosovým mlékem. Mléka můžeme přilít jen polovinu a pak ho postupně přidávat podle toho, jak se bude vstřebávat do rýže - podobně jako při vaření italského rizota. Za stálého míchaní přivedeme směs k varu. Pak stáhneme plamen na minimum a vaříme bez pokličky tak dlouho, dokud rýže nezměkne. Průběžně mícháme, aby se nic nepřipeklo ke dnu hrnce. Kaši odstavíme a necháme zchladnout, vlažná kokosová rýže totiž chutná lépe než horká. Dáme ji do misek nebo hrníčků a poklademe nakrájeným čerstvým, případně kompotovaným ovocem. Thajské kuře s bazalkou * kuřecí prsa (tofu)

* bazalka

* červená paprika

* sojová omáčka

* rybí a ústřicová omáčka

* olej

* švestková omáčka Nakrájíme maso a papriku na tenké proužky. Natrháme bazalku na kousky - nekrájíme! Nalijeme olej do rozehřátého woku, maso na něm zprudka osmahneme a vlijeme sojovou omáčku. Pak přidáme další omáčky. Okořeníme chilli a paprikou. Smažíme 1 - 2 minuty. Na konci přidáme bazalku a hned sejmeme z ohně. Podáváme s rýží.