Seznámení přes internet očima mého muže

Vím, že podobné věci řeší mnoho žen. A tak jsem chtěla vytvořit jednoduchý recept, jak na to. Ale nešlo mi to. Ta jednoduchost mně moc nesedí. Začala jsem tedy přemlouvat svého muže. Nejdříve se ošíval. Není ani spisovatel, ani žena.

Na moje naléhání odpověděl takto: "Poslouchejte rady svých přátel a známých a mějte oči otevřené. Jakmile se rozhodnete, musíte hledat, ne čekat. Jestliže budete akční, nebudete sami. V opačném případě můžete čekat do důchodu nebo i déle. Akčními nemyslím, že budete skákat padákem nebo provozovat bungee jumping, ale že půjdete aktivně za svým cílem.

Že vám to nestačí? Mne to také nestačilo. Proto jsem ho přemluvila k sepsání jeho vlastních zkušeností s hledáním partnerky na internetu.

Konec večerů o samotě

Můj příběh hledání partnerky začal šest měsíců poté, co ode mne odešla žena a odstěhovala se. Měl jsem už dost nekonečných víkendů a večerů o samotě, když dospělé děti odcházely za kamarády a za zábavou a já trčel jako kůl v plotě doma.

Mluvil jsem o svých problémech se samotou se svými kolegy a přáteli. Dostal jsem od jednoho z nich tip: "Najdi si partnerku na internetu." A dodal: "Neboj se, funguje to." Když mi k tomu ještě přidal internetové adresy, nic už nestálo v cestě začátku mého hledání.

V první fázi jsem se pouze prodíral spoustou profilů v rubrice Vážné seznámení. Nějak jsem ještě neměl odvahu si založit vlastní profil. Pouze jsem sledoval nabídku. Asi za týden jsem oslovil jednu ženu, která zareagovala. Bohužel, nebo lépe řečeno bohudík, byly moje představy o seznámení jiné. Došlo však pouze na dopisování a pár hovorů po Skypu. Moje představy o seznámení byly však o osobním kontaktu. Kdyby nebyly, mohl jsem být doteď sám a pouze si nekonečně užívat‘ u počítače dopisováním. Po této zkušenosti mi došlo, jak důležité je vytvořit si vlastní profil. Výsledek se dostavil velice brzy.

Profil jsem zadal do databáze večer. Ráno krásně svítilo sluníčko, ale přesto jsem nešel ven a v 9:30 zapnul počítač. To jsem ještě netušil, že ještě dnes vyrazím na výšlap do přírody a nepůjdu sám. V e-mailu stálo: Jirko, líbíš se mi. Hanka.

Okamžitě jsem si Hančin profil prohlédl a také mne zaujala. Okamžitě jsem zareagoval a odpověděl. Ale to není všechno. Ještě větší překvapení mi nachystala, když jsme si po rychlé výměně telefonních čísel a následném hovoru domluvili schůzku na půl druhou téhož dne odpoledne.

Blesková reakce v porovnání s minulou zkušeností mi docela vyrazila dech. Jak bylo domluveno, tak jsme se skutečně o půl druhé v jejím malebném městečku na jihu u benzinové pumpy setkali. Zahlédl jsem Hanku přicházet z druhé strany. Na první pohled mi byla sympatická. Následoval společný výšlap na místní kopec - Svatý kopeček - a vše nasvědčovalo tomu, že by jiskra mohla přeskočit. Na první schůzce mi s ní bylo dobře a je mi s ní pořád. Hanka je totiž mojí ženou. Po roční známosti jsme se rozhodli vzít se a budovat nový vztah. Manželský.

Co k tomu dodat?

Můj muž odpovídá všem mým požadavkům a představám, které jsem si do inzerátu napsala. A proto radím: kdo momentálně hledá, ať si napíše přesně to, co hledá.