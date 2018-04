Láska přes internet kvete a má i větší šanci na uzavření manželství

Nedávno zveřejněná americká studie tvrdí, že až třetina novomanželů v USA se seznámila na internetu. Ukázalo se také, že vztahy vzniklé ve virtuálním světě mají větší šanci na uzavření manželství. Důvodem je zřejmě to, že lidé obracející se na stránky určené k seznámení, mají ve vztahu vážnější úmysly.

Partnerství začínající online

A kdo se na internetové seznamky obrací? Nejčastěji se jedná o zaměstnané osoby ve věku od 30 do 39 let, které stráví přibližně dvanáct hodin týdně na internetu hledáním partnera. V práci se seznámí 21 % amerických párů a 19 % skrz kamarády, 10 % ve škole, 9 % v barech, 4 % v kostelech a pouze 2 % se seznámí díky schůzce naslepo.

Podle všeho jsou tedy internetové seznamky budoucností vztahů. Stigma seznamky jako nástroje pro zoufalé staré panny a panice postupně mizí. S tím souhlasí i mnoho našich čtenářek, se kterými jsme diskutovali na našem Facebooku a v Kavárničce.

"Můj výsledek internetového seznamování je: 11 let spokojeného vztahu, z toho 7 let v manželství, čtyřletá dcera a druhá dcera na cestě... Opravdu si nemůžu stěžovat," píše třeba čtenářka Jana. Další dodávají, že seznamovat se nemusíte jen na stránkách k tomu určených, dobré jsou i nejrůznější chatovací místnosti a diskuse.

Honba "za tou pravou"

Pokud jste se seznámila s partnerem na seznamce, stále byste se ale měla mít na pozoru. Internetové seznamky mohou být návykové. Seznamovací agentury (ale potažmo celá popkultura) nám neustále opakují, že musíme najít toho jednoho pravého partnera, jako kdyby někdo takový existoval. Někdo, kdo vás bude od první vteřiny milovat až za hrob, bude mít stejné zájmy, smysl pro humor a vlastně bude přesnou vaší kopií, ale nepoleze vám na nervy. A právě vidina toho, že taková žena někde existuje, nutí muže nechávat si své profily na seznamkách a dál si psát s dalšími "uchazečkami na manželku".

To se stalo i naší čtenářce Janě, která se s přítelem seznámila již před rokem. "Já si svůj profil hned smazala, ale později jsem přišla na to, že on ne. Dokonce si stále aktivně píše s dalšími ženami. Před několika dny jsem na něj proto udeřila. A on mi to všechno přiznal, prý si totiž není jistý, jestli jsem pro něj ta pravá. Přitom nemáme žádné problémy, nic mu na mně prý nevadí, ale má dojem, že někde na něj čeká nějaká lepší," postěžovala si.

Ženy jsou ve výhodě

Průzkum provedený on-line seznamkou Are You Interested mezi 20 miliony členů ukázal, že v internetových avantýrách mají ženy navrch. Bylo zjištěno, že muž musí odeslat 25 e-mailů, zatímco žena pouze 5, aby se dočkali odpovědi.

Nutně to ale nemusí znamenat, že jsou ženy netykavky. Přívalem odpovědí zareagovali muži na inzerát naší čtenářky Marcely (doprovázený běžnou podobiznou v džínách a mikině), ale zdálo se, jako by její inzerát snad ani nečetli. "Je jich zatím 36, z toho nejmladšímu je 22, nejstaršímu 62 (sháním muže mezi 35 a 45 lety). Jeden pán se mnou chce natočit domácí video, další píše, že je zajímavý milenec, jeden měl z mé fotky erekci. Jiný zase zbožňuje moji pr..., jeden muž ve svých téměř šedesáti letech napsal v textu mazli, mazli, tuli, tuli, další muž si chce psát lechtivá písmenka, zato následující nápadník by mě rovnou vo…. A nějaký Kovboj píše o mojí Kámasútře a co by s ní dělal. Asi ho doma nepoučili, co to je. Buď jsem divná, nebo vybíravá, ale ještě sama," píše Marcela. Ale i v té záplavě bizarností získala dvě telefonní čísla a rýsuje se jí první rande. To je ostatně pro internetové seznamování typické - hledáte totiž jehlu v kupce sena.

Hledám manžela. Značka: Pro sebe!

Pokud jste se rozhodla hledat manžela ve virtuálním světě, dejte si taky pozor na to, čí manžel to bude. "Přihlásila jsem se do seznamky a zanedlouho mi napsal manžel mé známé. Myslela jsem si, že mě poznal a dělá si ze mě srandu. Ale po pár e-mailech mi došlo, že vůbec neví, o koho se jedná. Normálně se mě snažil sbalit. Takže jsem se mu v dalším e-mailu představila celým jménem, označila to za skvělý vtip a poslala to i jeho manželce, aby se taky pobavila," líčí svobodná matka Denisa své seznamovací peripetie.