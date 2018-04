Seznamovací milostná hra může být nudná, vzrušující, ale i vulgární

Erotizující kreativita má různé stupně i provedení. Může jít o vtipné, elegantně dvojsmyslné narážky, ale i o chlípnou, urážlivou vulgaritu. Kde je pomyslná hranice? Jak se zachovat vůči partnerovi, který ji neúmyslně nebo dokonce schválně překračuje?

Jana: Po sexu už ho vztah nezajímá

Nedávno mne kontaktovala mladá žena, říkejme jí třeba Jana. Je velmi atraktivní, rozvedená, matka čtyřleté dcerky. Již několik let se snaží najít nového, zodpovědného partnera a v podstatě i náhradního tatínka pro svou holčičku. Využívá hlavně sociálních sítí, ovšem jen kvůli oslovení "správné cílové skupiny". Nemá moc času, proto chce mít v prioritách potenciálního partnera jasno dříve, než se vydá na schůzku. Logické, vždyť proto sociální sítě vznikly.

A podobně jako mnoho jiných žen zažívá stejnou, stále se opakující zkušenost. Na začátku to prý vždycky vypadá dobře. Muž ji pozve na večeři nebo do kavárny, prima se baví o všem možném, filozofují o životě a vztazích. Stráví spolu několik hodin a domluví se na dalším setkání. Aby viděl, jak bydlí a poznal její dceru, pozve ho Jana brzy k sobě domů. Klade důraz na rodinu, má tedy zájem pouze o muže stejného založení. A protože je temperamentní a sex pro ni hraje také důležitou roli, probíhá to obvykle tak, že už na druhé nebo třetí schůzce dojde k nějaké formě tělesného kontaktu. Buď přímo k sexu nebo aspoň k vášnivému líbání. Většina mužů je na to prý zvyklá a Janě to nevadí, naopak, lichotí jí to. Ovšem jakmile proběhne všechno, nastane zvrat.

Už žádné zprávy o tom, jak moc se na ni nový partner těší. Těšení je zredukováno na erotiku. Ta se stupňuje přímo úměrně Janině vstřícnosti. Ráda by výměnu informací vrátila do počáteční fáze, kdy převažovaly lichotky, ale marně. Od této chvíle se u muže všechno točí kolem sexu a veškeré zprávy mají pouze sexuální, chlípný až sprostý charakter.

V posledním případě to došlo tak daleko, že se muž natočil při onanii a video Janě poslal e-mailem. Urazila se a neváhala mu to sdělit. Odmítla jakoukoli další komunikaci, písemnou i osobní, jestliže se dotyčný nezačne chovat jako normální ctitel. Nezačal. A k jejímu velkému překvapení místo omluvy dorazila řádná porce jedovatostí a výčitek. Je to prý její vina, to ona ho k tomu vyprovokovala, chtěla to, vyzařovalo to z ní. Co se jeho týče, nikdy předtím se tak vůči ženě nechoval.

Dovolte jen to, co snesete

Kam až slovně zajít v milostné konverzaci? Rajcovat muže, nebo ho brzdit?

Libuše Konopová Autorka textu je koučka v oblasti vztahů a seznamování, vede internetovou poradnu. Napsala několik knih, poslední z nich nese název Ukradená objetí.

O tom, jaké výrazy patří do milostného slovníku čerstvé dvojice, co je ještě únosné a co onu pomyslnou hranici překračuje, by se dalo diskutovat. Záleží na individuálním vkusu a založení, ale detailní video, zobrazující onanii, po pár dnech známosti rozhodně není namístě. Je-li ve hře "vážný vztah"...

Janin potenciální partner si zřejmě spletl rubriky. Nehledal partnerku pro život, jak prohlašoval, ale jen na postel. Nebo na exhibicionistické hrátky před webkamerou? Kdo ví. I tohle se děje a nikoli zřídka.

Maskují muži pravý záměr? Mluví o vztahu pro život, zatímco jim jde jen o to jedno? Mnoho žen si stěžuje, že se to nedá poznat. Že muži matou a lžou, předstírají zájem o život ve dvou a stěžují si na samotu, zatímco v reálu chtějí jen to jedno... Dost často to tak skutečně vypadá. Jenže nelze zapomínat na jednu dost zásadní věc: že na všechno jsou ve vztahu potřeba dva.

Muži, svou podstatou lovci, partnerčina "povolnost" vyhovuje. Zjistí-li při bližším ohledání, že je dokonce i vášnivá a chlípná, jeho nadšení nezná hranic a vše se lehce vymkne kontrole.

Jenže když ptáčka lapají... Jiná situace vládne předtím, jiná potom. Usiluje-li muž o ženu, vybičuje se k maximálním návrhům, výkonům, slibům. Dosáhle-li svého, jeho snaha ochabne. Čím dříve, tím rychleji.

I v dnešní době si žena, reagující přespříliš vstřícně na projevy touhy, koleduje o jednoznačné zaškatulkování. "Do postele jsi dobrá, ozvu se, až dostanu chuť, jinak sorry, nemám čas." To je poselství, které nová partnerka vnímá mezi řádky. Nebo jí je něco takového řečeno přímo. Nerozumí tomu, je zklamaná a rozčarovaná. Nepsala snad už v prvním mailu, že chce vážný vztah, a ti, co nemají stejný cíl, ji mají širokým obloukem minout?

Kam se poděla jeho iniciativa? Všechny plány, kam spolu zajdou, co podniknou o víkendu? Jak je možné, že mu teď stačí slabá hodinka týdně, někdy dokonce ani to? A pěkné povídání nahradilo výrazivo hodné scénáře pro pornofilm?

Muž se může snažit, jak chce, ale nebude mu to nic platné, nedá-li mu žena zelenou. Tím, že své vlastní choutky podrží na uzdě a v elektronické komunikaci bude volit opatrná, rafinovaně povzbudivá slova (když už vůbec), u muže nijak neklesne a o jeho zájem se nepřipraví. Ani tím, že mu dá slovní ťafku za překročení pomyslné hranice. Každý jde pouze tak daleko, jak mu ten druhý dovolí. Jana si video líbit nenechala, mnoho jiných tento krok teprve čeká...