Slečno, jste hezká, ale nejste můj typ. Tak loví znalci

O mužích je známo, že se řídí loveckými instinkty. Čím víc žena kličkuje a dělá drahoty, tím větší úsilí musejí vyvinout – a jsou ve svém živlu. Jenže s ženami je to hodně podobné. Většinu z nás poněkud nudí všichni ti šablonovitě milí a pozorní chlapíci, zejména nemají-li kromě toho co nabídnout. Ovšem řekne-li nám zajímavý muž, že nejsme tak úplně jeho typ, pravděpodobně zbystříme...

I ženy chtějí lovit

O tom, že je tato negativně koncipovaná "balicí" taktika úspěšná, jsou přesvědčeni i profesionálové. Jedna zahraniční agentura, která radí klientům, jak úspěšně "sbalit" atraktivní ženu, ji dokonce zahrnula do svého repertoáru.

Ptáte se, proč by vás měl víc zaujmout muž, který vás odmítá ještě před prvním rande, než sympaťák dávající najevo, že přeskočila jiskra? Přece proto, že i v nás ženách dříme lovkyně. A nejen to.

Máme rády záhady. Rády se pak doma zaobíráme tím, jak to asi myslel a co tím chtěl říci. Byla to pouhá provokace, nebo to mínil vážně? Jak to, že si něco takového vůbec dovolil? A je to. Už jsme lapené: myslíme na něj, díváme se na mobil, jestli náhodou nepsal, protože tohle mu teda nedarujeme, to si s ním musíme vyříkat.

Vrána k vráně sedá

Ženy jsou soutěživé a už z toho důvodu musí mít takový výrok úspěch. Samozřejmě za předpokladu, že jsou síly na obou stranách vyrovnané. Převedeno do praxe: řekne-li něco takového bohémský fotograf krásné studentce, je to jednoznačná provokace a ona si určitě dá záležet na tom, aby mu to vrátila i s úroky.

Řekne-li stejný muž totéž zakomplexované dívence, která s muži nemá žádné zkušenosti, pravděpodobně ji to od dalších seznamovacích pokusů spolehlivě odradí. Ale to je pouhá spekulace, neboť inteligentní muž na první pohled pozná, koho má před sebou, a nejistou ženu zmítající se v pochybnostech o sobě podobných "výzev" ušetří….

Úspěch podobných prohlášení je ovšem podmíněn řádnou porcí zdravého sebevědomí a smyslu pro humor (i toho černého) a jistou konverzační zběhlosti. Ve své poradně pro nezadané bych tento postup nedoporučila křehkým mužům, kteří si jen hrají na světáky, aby zakryli rozpaky a nejistotu. Komunikačně zdatná, suverénní krasavice by je následně nejspíš rozcupovala na hadry.

O sex nemám zájem

Při seznamování ovšem fungují i jiné "drzé" hlášky. Třeba: "Slečno, nebráním se ničemu, je se mnou legrace a snad jsem i šikovný, ale musím vás upozornit, že nechci sex." Zde každé ženě spadne čelist, tohle ještě nikdy neslyšela. Muž – a nechce sex? Jak to? Všichni se přece snaží dostat ženu do postele co možná nejdříve, když ne na druhém, tak určitě na třetím rande. A teď tohle, co to má znamenat? Má nějakou poruchu, nebo to na mě hraje?

Málokterá žena se ubrání pokušení vypátrat, co za tím vězí…. A často ji to motivuje k tomu, aby převzala iniciativu. Spatřuje v tom výzvu: musí muže otestovat, přesvědčit se, že je pro něj dostatečně přitažlivá a neodolatelná. Výše zmíněná zahraniční agentura svým klientům radí dát odmítání sexu do souvislosti s obavou ze zamilování se: "Slečno, sex po mně nežádejte, vždycky se šíleně zamiluju a pak trpím."

Všichni máme rádi - a nejen při seznamování - nevšední, překvapivé momenty a mile nestandardní modely chování. Ubezpečují nás v tom, že máme co dělat se zajímavým člověkem, že se nebudeme nudit. A to nám imponuje. Protože na nudě ještě nikdo fungující partnerský vztah nevybudoval.

