Seznam léků na dovolenou: repelent kupte až na místě, radí lékařka

Co by nemělo chybět v cestovní lékárničce • pravidelně užívané léky

• léky na bolest a horečku

• dezinfekce

• náplasti

• obvaz

• nůžky

• pinzeta

• léky proti průjmu

• rehydratační roztok

• léky proti zácpě a případně dalším zažívacím obtížím

• léky proti cestovní nevolnosti

• dezinfekční kapky do očí

• sprej na čištění uší

• léky proti bolesti v krku, rýmě a kašli

• gel ke zmírnění svědění po poštípání hmyzem dále nezapomeňte na:

• opalovací přípravky

• regenerační prostředky po opalování

• repelent

• dezinfekční gel na ruce

• teploměr Zdroj: Radka Grec, Dr. Max