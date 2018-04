Sexy zrzka jako z magazínu. Poradíme vám, jak na zrzavou hřívu

Rudá barva vlasů byla odpradávna považována za cosi výjimečného. Je způsobena vyšší koncentrací světlého pigmentu na kůži hlavy, který na sebe umožňuje efektivnější využití vitaminu D získaného ze slunečního záření. A také vyšší hladinu estrogenu, díky kterým vylučují více feromonů. Jsou tak extrémně přitažlivé pro druhé pohlaví.

Temperament a vášeň

Právě zrzky jsou nejčastěji zobrazovány jako hrdinky mužských sexuálních fantazií. Rudá barva totiž symbolizuje divokost, vášnivost a smyslnost. Automaticky se očekává, že pokud máte zrzavé vlasy jste zkrátka temperamentní žena, která přesně ví, co chce, a nebojí se o to říct. A podle různých vědeckých průzkumů mají zrzavé ženy nejvíce sexuálních aktivní a suverénně porážejí blondýny i brunety. „Zrzavá barva je výjimečná již tím, jak působí na okolí. Ukazuje nezávislost, jedinečnost, silnou individualitu a osobnost, výraznou ženskost. Rozhodně to není barva pro usedlé a konzervativní typy žen,“ říká kadeřník Filip Gregor, šéf české pobočky značky Natulique.

Dříve blondýny a brunety zrzkám mohly jenom závidět, dnešní doba přeje přebarvování. Není problém mít téměř jakoukoliv barvu vlasů. Zrzavá v sobě nese spousty barev a odstínů, které zahrnují vše od tmavého mahagonu, přes načervenalou barvu s lehkým kaštanovým odstínem a zářivou zrzavou po měděné odstíny s podtóny blond. „Každá barva je výjimečná stejně jako její nositelka. Na zrzavou barvu potřebujete jen trošku víc odvahy. Pro mě je tahle barva osudová, rafinovanější než blond a ženštější než tmavá,“ říká kadeřnice Kateřina Kavanová.

Právě zimní měsíce jsou ideální čas, kdy si řada žen nechává vlasy barvit tmavšími a sytějšími odstíny. Souvisí to s menším přísunem slunečních paprsků. Jenže pozor, aby snahy o sexy hlavu nedopadly fiaskem. „Zrzavá barva určitě není pro všechny. Záleží na typu pleti i osobnosti. Nejvíce sluší zrzavá severským, pihatým typům žen se zelenýma očima, ale pak jsou ženy, které chtějí podtrhnout svou silnou individualitu a pro ně se zrzavá hodí taktéž. Výrazně měděné odstíny je však potřeba umět nosit,“ říká kadeřník Filip Gregor.

Přirozený odstín

Výběr správného odstínu je úplně zásadní a není dobré to nechávat pouze na vlastním úsudku a dobře míněných rad od kamarádek. I když barva vypadá na krabičce sebelépe, v praxi můžeme mít úplně jiný odstín. Barvení je složitý proces, při kterém je nutné mít zkušenosti a znát patřičné náležitosti týkající se chemických procesů.

„Dle mých zkušeností některé procesy nepatří do rukou domácích amatérů. Pokud chce žena opravdu luxusní odstín zrzavé, který jí je přímo šitý na míru, je nutné navštívit odborníka. Z dlouholeté praxe mohu říci, že jak zrzavý, tak blonďatý odstín nelze vykouzlit doma, jelikož vytvoření krásného a přirozeného odstínu je nutné použití několika technik jako melíru, baylayge, a proto je pomoc kadeřníka nezbytně nutná,“ vysvětluje kadeřnice Kateřina Kavanová ze studia Bomton Brumlovka.

Pokud přeci jen trváte na domácím barvení, sáhněte po odstínu, který nejlépe jde k vašemu typu pleti a vlasů. „Snažte se vybrat takový odstín, který je nejblíže vaší přírodní barvě a zároveň barevnému podkladu, který zrovna na vlasech máte,“ radí Filip Gregor.

Zrzavé krásky jsou přitažlivé. Důkazem může být Vica Kerekes: