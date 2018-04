Na vlastní kůži: jak vycvičit sexy zadek podle Brazilek

Předem jsem věděla jen to, že se bude cvičit na temperamentní brazilskou hudbu a budeme posilovat sedací část těla. A protože jsem ve fitcentru jako doma, měla jsem za to, že mě nemůže nic překvapit. Po třiceti minutách jsem se za svoje příliš sebevědomé myšlenky omlouvala.

Tak účinné posilování jsem opravdu nečekala, do konce týdne jsem v MHD striktně postávala. Při sedání jsem totiž vypadala poněkud kuriózně.

Přece slabošsky nepolevím

"Made in Brazil je originální program, který vytvořili naši kolegové z Holmes Place v Portugalsku. Tři měsíce se cvičí na stejnou hudbu stejná choreografie, pak se obmění. Vaše tělo se v tu dobu dostává do kondice a díky změně si nezvykne na stejné cviky," vysvětluje instruktorka Dominika Kninová a přidává, proč taková lekce vůbec vznikla: "V posilovnách existuje spousta všelijakých zkrácených lekcí zaměřených například na břicho. Ale na oblasti zadku a stehen se zapomíná. Přitom jsou to problémové partie."

Některé cviky a hmity jsou mi známé, například z kalanetiky. Ale díky motivující hudbě, velmi rychlému tempu a výdrži nabírají silnějších účinků. Stačí nepatrně jiný sklon, a už zabírají svaly, o kterých běžně ani nevíte. Už po pár desítkách sekund jsem se kousala do rtů. Přeci slabošsky nepolevím!

Já a rovnováha, to nejde dohromady

"Začneme zlehka, aby se nám zahřála dolní část těla," tvrdí na začátku Dominika a pouští hudbu. Ovšem okamžitě nasazuje zběsilé tempo. Po pár taktech se mi zahřívá rozhodně víc než jen nohy. U druhé skladby začínám funět. Přidáváme různé squoty, dřepy a výpady na stepu (speciální bedýnka).

Nejtěžší, i když ne nejnamáhavější, je pro mě třetí píseň. Sice zpomalíme, ale balancujeme na jedné noze. Já a rovnováha, to moc nejde dohromady, takže jako jediná neustále padám. A samozřejmě čím víc se ohlížím, jak jsou na tom ostatní, tím častěji jsem na zemi.

"Kdo není zvyklý na balanční cvičení, je to pro něj těžké," uklidňuje mě lektorka a vysvětluje: "I tak se posiluje zadek. Ale hlavně střed těla, takže ucítíte i hlubší stabilizační svaly včetně břicha." Poslední část strávíme na zemi. Konečně. Těším se, že tohle už bude relativně pohoda, ale opět se mýlím. Ani na zemi tempo nezpomaluje.

"Nehmitejte, ale pořádně zpevněte svaly, špičky dopředu, všechno silou," opravuje nás Dominika. Musím říct, že nás dokáže povzbudit. "Jedeeeem, ještě, vydržte," volá na nás přes hudbu. Sama přitom vypadá, jako by si s nohama jen tak pohrávala. Zato ty moje jsou jako ze dřeva.

Půlhodina stačí

Pochopila jsem, proč je lekce zkrácená na třicet minut. Málokdo by zvládl víc. "Půlhodina na zátěž jedné svalové partie bohatě stačí. Je zbytečné nohy přetěžovat hodinovým cvičením," říká trenérka.

Ušetřený čas je jedním z důvodů, proč sem ženy chodí. "Je to fajn tělocvik. Líbí se mi, že mě pak bolí zadek a zapotím se u toho. Ale už to není taková krize jako na začátku. Chodím i na jiná cvičení, ale tohle mě nakopne nejvíc," libuje si šestadvacetiletá Petra.

Její o dva roky starší jmenovkyně působí trochu unaveně. Mě těší, že v tom nejsem sama. Přeci jen je znát, že Petra přišla teprve podruhé.

"Ale určitě začnu chodit pravidelně. Ráda zkouším nové věci. Zaujala mě brazilská hudba, to dělá hodně. A hodně pomáhá i lektorka, která nás dovede vyždímat. Po minulé lekci mě asi dva dny hrozně bolel zadek a stehna. Kdykoliv jsem si sedala, vzpomněla jsem si na instruktorku," směje se. Však já na ni v následujících dnech budu také vzpomínat.

Pánové to nezvládají

Nejlépe je na tom nejstarší z nás, šestačtyřicetiletá Kateřina. Je důkazem toho, že pravidelný trénink funguje. "Chodím dvakrát týdně, beru to jako doplněk k běhání. Muzika mě motivuje. Ze začátku mě druhý den všechno bolelo, teď už je to v pohodě. Je znát, že se zpevňuju," říká Kateřina.

Je fajn, že cvičit může téměř každý. Nezáleží na věku a do té kondičky se nakonec dostanou všichni. Pozor by si měli dávat jen lidé, kteří mají vážnější potíže s klouby, koleny a páteří.

"Přeci jenom jsou tu nějaké skoky, ale dá se to přizpůsobit. Kdo má hodně velkou nadváhu, tomu bych to zpočátku taky nedoporučila," tvrdí trenérka. Vypadá to, že jde výhradně o ženské cvičení, ale sem tam dorazí i nějaký muž.

"Primárně chodí ženy. Právě kvůli hudbě a problémovým partiím. Občas se tady ukáže muž, ovšem ti to moc nezvládají. Pánové jsou totiž většinou zvyklí posilovat hlavně horní polovinu těla, a tak odcházejí zničenější," říká Dominika.

Končíme strečinkem a poctivým protažením. V tom jsem docela lajdák. Strečink pokaždé flákám. Respektive na něj úplně zapomínám. A tělo mi to dneska dává znát. Mám dost, ale jsem spokojená. A co že s námi pravidelné cvičení udělá?

Údajně se zbavíme celulitidy, spálíme tuky a ještě se u toho pobavíme. To třetí můžu potvrdit. Ostatní po první lekci nepoznám.