Sexy Vánoce pro oba. Prádlo jako dárek nemusí být věda

Je to jasné. Nemá cenu si nic nalhávat. Výběr ženského spodního prádlo není jednoduchý. I když muži mají pocit, že křivky manželky, partnerky či milenky mají dokonale zmáknuté, praxe často pokulhává a nejedna žena pod stromečkem tahá z krabice kousky, které jejím rozměrům absolutně neodpovídají. Ostatně není se čemu divit. I my ženy často při výběru tápeme. Pro muže je to tedy ještě větší výzva. Přesto to není nic, co by se nedalo zvládnout.

Partneři by svým něžným protějškům rádi udělali radost právě spodním prádlem, ale protože si netroufají odhadnout velikost, raději od záměru potěšit nás nějakým hezkým kouskem upouští, a raději volí jiné dárky.

Rafinovaná žena jim však dokáže správně napovědět. Spolehlivě totiž mohou vsadit na saténové, hedvábné či krajkové župánky, košilky anebo pyžamka, u nichž velikost nehraje prim

„Zkusit mohou například hedvábnou košilku ve tmavomodrém odstínu, který je v současné době velmi trendy. Tvoří krásný kontrast s krajkou, která lemuje okraj a také dekolt. Ramínka se dají upravit, takže by s velikostí neměl být žádný problém. Nebo květinovou košilku, která má ramínka ozdobena krajkou a střed výstřihu krystalkem Swarovski,“ nabízí radu odbornice na spodní prádlo Zuzana Maršíková.



Župany a pyžama

Dodává, že ke každé košilce lze nabídnou i župánek. „Třeba ten v černé nadčasové barvě, který je z lehkého materiálu. Je kombinovaný s nádhernou krajkou a kameny Swarovski. Druhý komplet je ve smetanové barvě a je z hedvábí, také na rukávech je krajka, která pokrývá i celá záda na košilce. Krajka je nádherná a celý komplet je velmi elegantní. Určitě bych doporučila jako dárek,“ nabádá Zuzana Mašíková.

Pokud jste žena, která preferuje spíše pohodlí, navrhněte nenápadně koupi topu a šortek. Vždyť, co je lepší, než snídat nebo se válet na gauči v pohodlném, ale zároveň roztomilém či sexy kompletu, aniž bychom se bály, že nám „něco“ omylem vyklouzne.

„Je to krásný, lehký, vzdušný komplet, který je v současné době mezi ženami velmi populární,“ ukazuje Zuzana Maršíková jednu z možností, jak nás ženy překvapit. Dekolt modelu a šortky z boku jsou opět zdobeny krajkou, ramínka lze snadno posunovat.

A pokud přeci jen napadne vašeho milého vybrat nějaké spodní prádlo, můžete mu nenápadně poradit velikost. Anebo ho nechat zapátrat v šatníku, kde si může opsat správnou velikost z cedulky. To poslední co chceme, je hříšné prádlo, které nesedí. Vysvětlete miláčkovi, že když místo bombarďáků, které znají z dětství od babičky, vyberou sexy kalhotky, není to sázka na jistotu. Dojem, který v nich zanechává náš zadek, nemusí mít totiž s faktickými rozměry nic společného.



Navíc ne všechny elastické materiály se roztáhnou. Neroztáhnou. A budou tlačit. Především, pokud je okolo nohaviček krajka. My ženy to známe, mužům je třeba to vysvětlit. Můžeme jim poradit třeba to, ať se řídí naší konfekční velikosti trička. Pokud je M, kalhotky bývají ve většině případů také M. Šáhnou-li po L, nebude to tak strašné, jako kdyby vybrali S, nedejbože XS. Bude-li nám prádlo větší, mohou se totiž spolehlivě vymluvit, že se netrefili, protože jsme zhubli. Na to slyší každá z nás. Nejjednodušší cestou ale je, se v obchodě ujisti, že lze zboží vrátit, pokud nebude vyhovovat.