Sexy proměna čtenářky Kateřiny dopadla na jedničku

V prvním díle jsme vám ukázali, jak Kateřina vypadala před proměnou. Nyní se můžete podívat, jak jí to sluší a jak zvládla focení v negližé.

A proč se do proměny přihlásila? "Chtěla jsem ve svém věku ještě něco zajímavého podniknout a dokázat, že mohu také být sexy," řekla Kateřina.

Na začátku jsme Kateřinu "zahalili" do červené korzetové košilky s vyztuženými košíčky. "To jsem zvědavá, co na to řekne nejen manžel, ale i moje maminka," podotkla s úsměvem.

Čtenářka Kateřina po sexy proměně - červená korzetová košilka s vyztuženými košíčky

Druhý model tvořila smetanová noční košilka, která skvěle kontrastovala s Katčinými čokoládovými vlasy. Košilku doplnily trendy lodičky Melissa v designu návrhářky Vivienne Westwoodové.

Ty se ostatně Kateřině líbily ze všeho nejvíc. "Jsou opravdu báječné, vůbec mě v nich nebolí nohy, jsou pohodlné," libovala si.

I když už byla po dlouhém odpoledni unavená, zvládla i poslední, nejodhalenější model: podprsenku a kalhotky s květinovým motivem. A nutno dodat, že se ctí. V prádle vynikl její pěkný štíhlý pas.

Čtenářka Kateřina po sexy proměně - smetanová noční košilka

"Focení je vážně namáhavé, ale užívám si to, je při tom i legrace. A i když jsem skoro celý den nejedla, nemám vůbec hlad," dodala Katka a prozradila tak, v čem mimo jiné vězí štíhlost modelek.

"Líbí se mi samozřejmě účes, protože takové vlny si sama nevytvořím, líčení je také super. Nejvíc mě ale zaujaly červené lodičky," zhodnotila celou valentýnskou proměnu čtenářka Katka.

Čtenářka Kateřina po sexy proměně - podprsenka a kalhotky s květinovým motivem

Za spolupráci na proměně děkujeme salonu Toni&Guy, Lucii Průžkové a hotelu Clarion za umožnění fotografování.

Líbí se vám sexy proměna čtenářky Kateřiny?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 7. března 2011. Anketa je uzavřena. ANO 6887 NE 628